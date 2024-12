Mladí řidiči jezdí s mentory bezpečně, ukazují statistiky. Novinku využívá pětina uchazečů o řidičák

V letošním roce byla zavedena možnost získat řidičský průkaz v režimu L-17, tedy ještě před dosažením 18 let za splnění specifických podmínek. Režim L-17 platí od 1.1. 2024, umožňuje řízení vozů skupiny B mladším řidičům pod dohledem registrovaného mentora. Těch je na jednoho mladistvého řidiče 1,68, přičemž statistiky ukazují, že největší podíl je ve věkové skupině 41 až 50 let – celkem 11.916 mentorů s 58,3 procenty. „Potvrzuje to, že mentorem, který sedmnáctileté řidiče v provozu doprovází, je většinou jeden z jejich rodičů,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Statistika také ukazuje, že podíl mužů a žen mezi zapsanými mentory je přibližně vyrovnaný. Podíl mužů je 51,6 %, žen je 48,4 %.

Velmi zajímavě vypadají statistiky přestupků pod dohledem mentorů – „Cílem L-17 je umožnit odpovědným rodičům, aby provedli své děti prvními měsíci za volantem a pomohli jim stát se lepšími řidiči. Ukazuje se, že to v praxi má očekávaný efekt a sedmnáctiletí řidiči se svými mentory jezdí opravdu bezpečně. Dopustili se od začátku roku pouze 50 bodovaných přestupků. Řidiči starší 18 let, kteří letos získali řidičské oprávnění skupiny B, přitom od ledna zaznamenali takových přestupků už 565,“ říká ministr dopravy Kupka.

Program L-17 má navíc podporu jak mediální, tak praktickou. Například organizace BESIP ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádala tři kurzy bezpečné jízdy pro řidiče a mentory L-17 na polygonu Vysoké Mýto. Součástí byl trénink krizových situací na cvičné ploše, ale také zpětná vazba od instruktorů na reálnou jízdu řidiče a mentora v silničním provozu. „Na základě analýzy L-17 v zemích, kde funguje dlouhodobě, víme, že řidiči, kteří začnou se svým rodičem, mají následně i při samostatné řidičské praxi méně nehod a méně přestupků než ti, kteří L-17 nevyužijí. Důležité ovšem je, aby se mentoři na svou roli připravili, byli aktivní a dávali mladým řidičům potřebné rady,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Součástí projektu je také informování o pravidlech L-17, autoškole a chování na silnici v krizových situacích v rámci programu „Nultá hodina autoškoly“, který BESIP spolu s preventisty policie a Hasičského záchranného sboru nabízí od loňského roku středním školám. „Od roku 2023 jsme uspořádali více než 100 projektových dnů na středních školách, kde jsme o možnosti L-17 a zásadách bezpečné jízdy informovali více než 8000 studentů,“ upřesnil Neřold. Tato aktivita bude pokračovat i v dalších dvou letech jako jedno z opatření schválených Radou vlády pro bezpečnost silničního provozu na období 2025-2026.