Japonská automobilka se třemi diamanty ve znaku rozšiřuje modelovou řadu o středně velké SUV Mitsubishi Outlander. Do nabídky se vrací po čtyřech letech s plug-in hybridním systémem a pohonem všech kol.

Mitsubishi bylo dlouhá léta považováno za specialistu na terénní vozy, a tak ani nepřekvapí, že se výrazně podílelo i na zrodu segmentu SUV. První outlander totiž vznikl v roce 2001. Nyní tu máme čtvrtou generaci, která sice již nějaký rok jezdí po světě, ale až teď zamířila do Evropy.

Vzhledem k napjaté situaci kolem emisních limitů a případných pokut za jejich překročení se Mitsubishi rozhodlo pouze pro pohon plug-in hybridním systémem. S ním má i bohaté zkušenosti, protože se již objevil v útrobách předchozí generace v roce 2013. Outlander byl tehdy prvním SUV s tímto pohonem a slavil velké úspěchy. Svého času byl nejžádanějším plug-in hybridem na světě a v Evropě v této kategorii neměl konkurenci několik let za sebou. Ani nepřekvapí, že se jich vyrobilo přes dvě stě tisíc kusů.

Vyšší třída

Design nového outlanderu vychází z konceptu Engelberg Tourer, odhaleného na ženevském autosalonu 2019. Nejde tedy o módní výstřelek posledních týdnů, ale to nevadí. Díky stylu Dynamic Shield s originální maskou, úzkými diodami denního svícení, chromovanými panely do tvaru písmene C a oddělenými hlavními světlomety působí outlander svalnatým a bytelným dojmem. Na masivní přední část navazují vysoké boky s atletickými lemy blatníků, v nichž v našem případě trůní 20" litá kola, která celkem hezky rozbíjejí masu plechů. Jen zadní část je méně originální, ale celkově vůz působí vyváženě, pevně, robustně, a hlavně solidně.

Podobný pocit máme i z interiéru. Jednoduše tvarovaná palubní deska je vodorovně rozdělena okrasnou lištou, v níž se schovávají výdechy ventilace. Část palubky je již ve standardu potažena prošívanou koženkou. V našem případě kůží, protože máme k dispozici výbavy Instyle nebo Instyle+, u které hnědé čalounění vypadá opravdu luxusně. Zajímavé je také prošívání potahů sedadel ladící s koženými výplněmi dveří, které je u každé z výbav odlišné. Hezky zpracované jsou všechny detaily a chválíme samostatný panel klimatizace s mechanickými tlačítky a otočným nastavováním teploty.

Mitsubishi Outlander PHEV: Srovnání rozměrů Rozměr Outlander nový Outlander starý Rozdíl Délka [mm] 4719 4695 +24 Šířka [mm] 1862 1800 +62 Výška [mm] 1750 1710 +40 Rozvor [mm] 2704 2670 +34 Objem kufru [l] 495/1422 463/1602 +32/-180

Na půli cesty

Standardem jsou dvě jemně ukazující 12,3" obrazovky. Na digitálním přístrojovém štítu lze měnit styly zobrazení a vybírat ze široké škály údajů. Středová obrazovka multimediálního systému má standardně vestavěnou navigaci a bezdrátově se spojí s Apple CarPlay nebo Android Auto. Menu je poskládané logicky a rychle se v něm orientujeme. Jen vypínání jízdních asistentů – hlídání rychlosti a pruhů pípá hodně výrazně – nám zabírá více času, protože je nutné dost listovat v palubním počítači. Prý ale stačí vše nastavit do individuálního nastavení a vypnout stlačením jednoho tlačítka – vyzkoušíme až při testu.

Uvnitř se cítíme příjemně i díky pohodlným sedadlům, která v nejvyšší specifi kaci mají i masážní funkci, skvěle znějícím 12 reproduktorům Yamaha Ultimate a také prostornosti kabiny. Redaktor s výškou 174 cm má kolem sebe dostatek volného místa a na zadních sedadlech má před koleny tolik volných centimetrů, že si málem může dát nohu přes nohu.

Škoda že s kufrem to je už horší. Nákladová hrana je docela vysoko a standardní objem 495 litrů je na tento segment podprůměrný. Je to daň plug-in hybridnímu pohonu s velkou baterií v podlaze a elektromotorem mezi zadními koly.

Mitsubishi Outlander PHEV: Technická data a česká cena Pohon Plug-in hybrid Spalovací motor Zážehový, R4, DOHC Zdvihový objem [cm³] 2360 Nejvyšší výkon [kW/min⁻¹] 100/5000 Max. točivý moment [Nm/min⁻¹] 203/4000 Výkon elektromotoru přední/zadní [kW] 85/100 Točivý moment elektromotoru P/Z [Nm] 255/195 Systémový výkon/točivý moment [kW/Nm] 225/450 Pohon 4x4 se samostatným elektromotorem pro zadní kola Provozní/užitečná hmotnost [kg] 2070/630 Maximální rychlost/na elektřinu [km/h] 170/135 Zrychlení 0–100 km/h [s] 7,9 Kombinovaná spotřeba na elektřinu [kWh/100 km] 23,4 Kombinovaná spotřeba v hybridu [l/100 km] 7,1 Objem nádrže [l] 53 Kapacita baterie/dojezd [kWh/km] 22,7/85 Nabíjecí výkon AC/DC [kW] 7,4/50 Cena od [Kč] 1 287 950

Tichá síla

Outlander pohání podobný plug-in hybrid, jaký jsme znali z předchozí generace – pracuje v čistě elektrickém, sériovém i paralelním režimu. Základem je shodný zážehový čtyřválec 2,4 litru s výkonem 100 kW s novým systémem recirkulace výfukových plynů, rozšířenými kanály chlazení a integrovaným sběrným výfukovým potrubím. Přední elektromotor ale nyní disponuje 85 kW a zadní 100 kW. Dohromady to dává systémových 225 kW, což je podstatně více než předchozích 167 kW. Navíc se kapacita baterie zvětšila na 22,7 kWh (dříve 13,8 kWh), takže outlander nyní funguje spíše jako elektromobil s prodlužovačem dojezdu.

Jízda na elektřinu je plynulá a pohodová. Umí být i svižná s okamžitou reakcí na plynový pedál, ale jen do 135 km/h, kdy zasáhne omezovač. Uvnitř vládne ticho i díky skvěle odhlučněné karoserii a podběhům.

Překvapivě se toho moc nemění ani po vybití baterie. V hybridním módu se rozjíždí také na elektřinu a naskočení zážehového čtyřválce je neznatelné. Ten je totiž kultivovaný a tichý. V nižších rychlostech slouží hlavně k dobíjení baterie, takže se nepřipojuje k pohonu kol, čímž odpadá další možnost cuknutí. Vlastně se nám připomíná jen s plynem na podlaze, kdy zkoušíme maximální dynamiku celkových 225 kW – tady už čtyřválec roztáč přímo přední kola. K pohodě na palubě přispívá i dobře vyladěný podvozek. Na 20" kolech tlumí nerovnosti s velkým nadhledem a přitom se v rychlých zatáčkách chová jistě a stabilně.

Nové Mitsubishi Outlander je velmi příjemné SUV. V okolí Lisabonu jsme najeli 340 km s výslednou průměrnou spotřebou 7,5 l/100 km – baterie na startu byla nabitá ze tří čtvrtin. Při jízdě na elektřinu jsme zaznamenali spotřebu 25 kWh/100 km, takže na plně nabité akumulátory by mitsubishi mělo ujet proklamovaných 85 km.

Hodnocení Světa motorů Klady Prostorná kabina Vyvážený podvozek Jemně pracující hybrid Síla pohonné jednotky Zápory Malý kufr Jen jedna motorizace

Článek vyšel ve Světě motorů. Časopis si můžete zakoupit na ikiosek.cz