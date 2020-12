Mitsubishi láká na nový Outlander. Příchod SUV do Evropy bychom už nečekali

Současná třetí generace Mitsubishi Outlander přijela v roce 2012 a dodnes podstoupila dvě modernizace, tu poslední v roce 2018. Není tedy překvapením, že japonská automobilka chystá zbrusu novou generaci svého velkého SUV. A nyní přichází na řadu první upoutávka s hrstkou informací před samotnou premiérou.

SUV od Mitsubishi si ponechá známé proporce, z prvního pohledu na zatemněný vůz je ale zřejmé, že mnoho designových prvků převezme z konceptu Engelberg Tourer, který značka představila loni na autosalonu v Ženevě. Úzké LED světlomety doplněné párem dalších lamp níže v nárazníku a rozměrná maska chladiče s chromovaným ohraničením jsou takřka identické.

Pomyslné odrazy vozu na fotce pak částečně odhalují i záď, kde lze vidět nové LED svítilny a prolis pátých dveří. Mitsubishi nakonec zmiňuje, že novinka uvede nový designový směr, kterým se budou řídit i následující modely značky. Na více informací, například o technice, si však musíme zatím počkat.

Plug-in hybridní ústrojí po vzoru odchozí generace Outlanderu PHEV by se zdálo jako jasná volba, pokud by SUV zavítalo do Evropy. Uvedení na starém kontinentu je však zatím nepotvrzené. Jak už totiž víme, Mitsubishi zde dříve oznámilo zastavení uvádění nových modelů a postupný odchod z trhu. Modernizovaného Eclipsu Cross se však příští rok ještě dočkáme.

Zatím tedy Mitsubishi potvrzuje uvedení nejprve na trzích USA, Kanady a Portorika, načež budou následovat další mezinárodní trhy. Oficiální premiéra nové generace Outlanderu je plánována na únor 2021.

Galerie doplněna o současné Mitsubishi Outlander PHEV.