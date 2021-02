Mitsubishi L200 v Česku posiluje. Může mít 15 % vyšší výkon, má záruku 7 let

Drsňácké L200 bylo od faceliftu v roce 2019 nabízeno pouze s motorem 2.2 DI-D a v jediné výkonnostní variantě. Jeho 110 kW (150 k) a 400 N.m sice není málo, ale je zřejmé, že zákazníci si přáli trochu více síly.

Ta přichází oficiální cestou ve formě značkového chiptuningu od rakouské společnosti Steinbauer. Po úpravě nese L200 název Plus a nabídne výkon 127 kW (173 k) a točivý moment 502 N.m. Vylepšení je dostupné pro všechny verze, tedy dvoudveřový Club Cab i čtyřdveřový Double Cab a pro manuální či automatickou převodovku. Cena je stanovena na 31.900 Kč včetně montáže.

Další dobrou zprávou je bezplatné rozšíření tovární záruky na sedm let, rámovaných nájezdem 150.000 kilometrů. L200 je navíc nyní k dostání za akční ceny: Club Cab s výkonem 110 kW nyní seženete za 785.350 Kč, provedení Plus stojí 812.950 Kč. Double Cab startuje se základní úrovní výkonu na 823.250 Kč, za Plus dáte od 850.850 Kč.