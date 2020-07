České Mitsubishi proměnilo pick-up L200 k nepoznání. Je z něj expediční speciál

Internet je plný ukázek expedičních aut, která by s trochou nadsázky mohla šplhat po zdi. Se sériovými verzemi však mnohdy mají společnou jen karoserii, interiér a motor a zbytek bývá řádně upraven, aby posádku v terénu opravdu nemělo moc co překvapit. Takové úpravy lezou hodně do peněz, najdou se však i takové, které zlepší jízdní vlastnosti vozu v terénu a přitom vás nezruinují.

Do programu dostupných expedičních vozů se pustilo i české zastoupení automobilky Mitsubishi. Projekt Expedition/Rock Proof se zrodil začátkem roku 2017 a byl určen pro skutečné terénní modely Pajero a L200. Pajero už u nás Mitsubishi neprodává, pick-up L200 však loni dorazil na český trh v nejmodernějším provedení a pro další pokračování projektu proto přirozeně padla volba na něj.

Stačilo docela málo a vznikla nejvíce cool verze modelu L200, jakou můžete na českých silnicích potkat. Vůz dostal zvýšený podvozek Old Man Emu, ochranný kryt motoru, podvozku i nádrže, přední ochranný rám, zvýšené sání motoru Safari, závěry předního a zadního diferenciálu či M/T pneumatiky Nokian. Možnost přespání nabízí střešní stan ARB Kakadu, usazený na vyztuženém hard topu, součástí úpravy je i provizorní sprcha.

Základem projektu Rock Proof Evolution 2 je Mitsubishi L200 double cab s motorem 2.3 DiD (110 kW, 400 N.m), kombinovaným s automatickou převodovkou. V Česku se takto nabízí s výbavami Intense (od 903.650 Kč) a Instyle (od 984.650 Kč), jejichž součástí je i pohon 4x4 Super Select-II se závěrem mezinápravového i zadního diferenciálu a redukcí. České zastoupení Mitsubishi nabízí vůz na fotkách novinářům k testování. Cenu po všech úpravách zjišťujeme.

Mitsubishi L200 Rock Proof Evolution 2: Provedené úpravy