Systémový výkon všech tří agregátů činí 133 kW (188 koní). To zajistí akceleraci z 0 na 100 km/h za 10,9 sekundy a dosažení maximální rychlosti 162 km/h. Zároveň se vůz chlubí kombinovanou spotřebou 2,0 l/100 km dle cyklu WLTP. Hodí se také dodat, že zástavbou elektrického ústrojí se zmenšil zavazadlový prostor z 531 na 359 litrů.

Každá náprava má ještě svůj vlastní elektromotor, kdy přední dosahuje výkonu 60 kW a točivého momentu 137 N.m a u zadního je to 70 kW a 195 N.m. Baterie o kapacitě 13,8 kWh je uložena v podlaze a energii dokáže sebrat třemi způsoby - externím nabíjením, rekuperací na všech kolech a nabíjením přes spalovací motor

Mitsubishi nám před lety slíbilo návrat ikonického modelu Eclipse. Příznivci původního sportovního kupé z počátku tisíciletí se tak zřejmě nahrnuli do kadeřnictví, aby si nechali na hlavě z nostalgie udělat blonďaté bodláky. Zbytečně, novinka se sice představila 21. srpna 2017, tedy efektně při zatmění Slunce (anglicky solar eclipse), ovšem ne jako sportovní auto, ale jako SUV. Snad se jim tenkrát moc nesmáli fanoušci Fordů Puma a Mustang...

Skoro jako elektromobil

Plně nabitý lithium-iontový akumulátor vydrží dle tabulek na 55 kilometrů jízdy. Mně se po plném nabití ukázala hodnota 52 km. Stačí ale zapnout elektrické topení a spadne to klidně pod čtyřicet. Auto vždy nastartuje a rozjíždí se na elektřinu, protože i když je podle palubního počítače akumulátor vybitý, stále má v záloze 30 % kapacity.

Otočte ale během mrazivého rána voličem teploty z 20 na 26 stupňů a řídicí jednotka okamžitě vyhodnotí, že bude potřeba spalovací motor. Ten tak nastartuje a rázem zastává funkci topení, jakmile ale teplota v kabině dosáhne určité meze, zase se vypne a nechá tam těch posledních pár stupňů dotlačit elektřinu.

Při dostatečné kapacitě baterie a splnění podmínky maximální rychlosti 135 km/h lze s vozem skutečně fungovat jako s elektromobilem. Společný výkon elektromotorů je efektní především ve městě, ale neztratil jsem se s ním ani při svižné jízdě po okreskách. V takovém případě vám samozřejmě baterie moc dlouho nevydrží. Pomocnou ruku vám ale mohou podat dva režimy - Save a Charge.

První hlídá kapacitu baterie na určité úrovni, ten druhý je ale geniální. Pokud si vybijete baterii, stačí zvolit režim Charge a do hry se opět připojí spalovací motor, který vám bude baterii průběžně dobíjet. Funkci jsem si zapnul třeba při focení interiéru pro tento test a baterii přibyl jeden kilometr dojezdu za minutu.

Při jízdě to samozřejmě tak rapidní není, ale stále se to dá považovat za funkční mechaniku. V režimu Charge je prostě možné dobít si na trase dlouhé 40 kilometrů baterii třeba na 10 km. Spalovací motor má v takovém případě vyšší spotřebu, ale vy pak kombinovaný průměr zase snížíte jízdou na elektřinu.

Z toho důvodu vám ani nemohu říct, jaká je kombinovaná spotřeba. Může se totiž pohybovat od nuly až do třeba deseti litrů na sto kilometrů, a to v případě, že máte režim Charge a maximálně na auto šlapete, případně jedete konstantně po dálnici vysokou rychlostí. Ve vysokých rychlostech, konstantní jízdě po dálnici a rapidních akceleracích už totiž dochází k tomu, že kola přímo pohání také i spalovací motor.

Pořád to totiž není EV, i když tak klidně v 90 % případů může působit. I nadále je to plug-in hybrid, tedy auto, okolo kterého můžete běhat s tankovací pistolí a kabelem. Kombinovaný dojezd na jednu nádrž a jednu baterii činí zhruba 550 km. O možném dlouhodobém užívání vozu na elektřinu svědčí i poznámka v technických údajích, že spalovací motor se v případě neaktivity sám po 89 dnech zapne, aby se promazal.

Dynamika ústrojí je nadprůměrná, auto dokáže držet vyšší rychlosti na dálnici bez problému a i od 100 km/h umí pružně zrychlovat. Od 130 km/h už ale působí udýchaně. Tohle má mnoho plug-in hybridů společné, protože na to nejsou určeny. Svědčí jim město, okresní silnice a jen občasné přesuny na dálnici, čemuž odpovídají i zpravidla menší nádrže pro spalovací motor. V případě Eclipse Cross je to 43 litrů.

Zajímavostí ústrojí tohoto vozu je také funkce napájení spotřebičů. V zavazadlovém prostoru je zásuvka až na 240V, která pobere přístroje s příkonem až 1500W. Je tak možné s vozem provozovat třeba elektrickou sekačku na trávu, a to dlouho. Po vybití baterie se totiž automaticky nastartuje spalovací motor a začne zásuvku krmit. Můžete tak s přístrojem fungovat dlouhé hodiny bez přerušení.

A když už jsme u toho krmení, tak elektřinu lze do vozu dostat externě dvěma způsoby. Tím prvním je klasický Mennekes. Auto si dokáže odebrat až 3,6 kW a baterii si tak nabijete do šesti hodin. Dále jde ale použít nabíjení přes konektor ChaDeMo, čímž baterii dostanete na 80 % kapacity za 25 minut.

Trochu jako prkno

Mitsubishi Eclipse Cross se zástavbou elektrických systémů přibralo, váží teď 1975 kg. Jako výhodu však značka uvádí o tři centimetry nižší těžiště a rozložení hmotnosti 55:45 ve prospěch přední nápravy. Zatímco však po stránce pohonu je tohle auto pro specifické zákazníky jistě zajímavé, ohledně jízdních vlastností bych měl pár výhrad.

Hřebenové řízení s elektrickým posilovačem sice prošlo kalibrací, ale okolo středové polohy je volant necitlivý, což se nehodí především při korigování jízdy na dálnici, a už vůbec ne při silném bočním větru. Ve středové poloze je ve volantu cítit lehká vůle a jakmile začnou kola zabírat, začne mít zase silný odpor. Je to druhý extrém oproti třeba Dacii Sandero, která má řízení přeposilované.

Kvalita jízdy je také sporná. Zadní tlumiče mají u PHEV sice větší průměr, ale na ostrých nerovnostech auto nepříjemně klepe. Velké nerovnosti podvozek nedokáže zcela odfiltrovat a jízda po rozbité silnici tak není moc příjemná. Nepomohlo tedy ani přeladěné zavěšení a Eclipse Cross PHEV prostě působí na silnici trochu toporně.

K výčtu negativ si můžete přičíst ještě aerodynamický hluk na dálnici, především v oblasti zrcátek. Na druhou stranu jsme si rádi připomněli, jak je má Eclipse Cross obrovská a jaký v nich máte vždy přehled. PHEV si samozřejmě nese i negativa standardního modelu, jako jsou některé nevzhledné plasty v interiéru či ergonomicky špatně přístupné ovládání oken od řidiče a poměrně úzká přední sedadla.

Dalším negativem je cena, protože Mitsubishi Eclipse Cross PHEV startuje na částce 949.950 Kč. A po nasednutí do interiéru mu to prostě nebudete moc věřit. Námi testovaný kousek stál 1.179.950 Kč, šlo ale maximální výbavu se střešním oknem, head-up displejem (i když ještě tím, co se promítá na výsuvnou destičku), adaptivním tempomatem či audiem Premium, které ale zas tak prémiově nehraje.