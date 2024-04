Mitsubishi ASX po modernizaci se snaží být samo sebou. Podívejte se, jak se mu to povedlo

Modernizace ASX přidala crossoveru na vlastní identitě, i když v interiéru je původ stále patrný. To ale nevadí, protože Mitsubishi si stále drží vysokou laťku v oblasti praktičnosti i záruk.

Zdá se to jako včera, kdy Mitsubishi ASX vstalo z popela jako Renault Captur se třemi diamanty na kapotě. Právě téměř identický design byl častým terčem kritiky a jelikož začátkem měsíce prošel dárcovský Captur modernizací, dalo se očekávat, že i ASX se dočká kondiční proměny.

A skutečně, i když tentokrát se designéři poučili a ASX mírně odlišili. Dle očekávání se osobitý charakter projevuje na nejsnadněji dostupných místech, tedy masce chladiče a obou náraznících. Přední se pyšní velkým výkrojem rozděleným silnou lištou na dvě části a ostrým prolisem po stranách. Jinak světlomety včetně sestavy denního svícení jsou identické s Capturem. Mitsubishi si ale navrhlo vlastní vzhled 17 a 18palcových kol.

V interiéru byste oba vozy od sebe nerozeznali. ASX dostává po vzoru Francouze digitální přístrojový štít s úhlopříčkami 7, nebo 10 palců. Podle toho, jakou výbavu zvolíte. Na výšku orientovaný dotykový displej měří 10,4 palce a běží na oblíbené platformě Android Automotive 12 s integrovanými Google službami a online aplikacemi. Z ergonomického hlediska potěší tlačítka pro ovládání klimatizace. Software se aktualizuje bezdrátově automaticky. Externí zařízení lze napájet dvěma USB-C porty nebo bezdrátovou plochou

ASX si lidé oblíbili hlavně pro vyšší posed, příjemné nastupování a vysokou míru praktičnosti. Tento status si udržuje prostřednictvím posuvné zadní lavice v rozsahu 16 cm. Tím pádem můžete upřednostnit prostor cestující nebo náklad. Základní objem zavazadelníku se podle toho pohybuje od 484 do 616 litrů. Po sklopení zadních opěradel získáte 1596 litrů. V případě hybridu klesne objem o 138 litrů.

Protože domovinou Mitsubishi ASX je zejména město a periferie, spokojí se se skromnými motory. Základ tvoří litrový zážehový tříválec MPI-T s přeplňováním, výkonem 67 kW a tvořivým momentem 160 N.m. Ve spojení se šestirychlostním manuálem dosahuje průměrné spotřeby 5,7 l/100 km s emisemi 130 g/km.

Na chlup stejně úsporná je i mild-hybridní třináctistovka DI-T, je-li spojena se šestistupňovým manuálem. V případě automatu, který má o rychlost více, si řekne o 5,8 l/100 km a má emise 132 g/km. Odlišnost je také ve výkonu. V prvním případě nabídne ASX 103 kW, ve druhém 116 kW.

Pokud se někomu zdají tyto motory stále jako žravé bestie, je zde řešení v podobě hybridní jedna-šestky podpořené dvěma elektromotory a multi-módovou automatickou převodovkou. Celkový výkon činí 105 kW.

Mitsubishi svou kvalitu opírá o velkorysé záruky. Na ASX dostanete pětiletou omezenou nájezdem 100 000 km. Na prorezavění karoserie dostanete 12 let a osm let na baterii včetně její kapacity. Zde je limit nájezdu omezen na 160 000 km. Asistenční služby máte na 15 let.