Mistrovství světa v sajdkárkrosu zamíří již tento víkend do České republiky. Do Lokte nad Ohří se vrací po 21 letech

Milovníci motokrosu by měli zpozornět. Už tento víkend k nám zavítá první liga sajdkárkrosu

Po dubnovém prvním kole v Nizozemsku se kolotoč mistrovství světa v sajdkárkrosu podívá tento víkend do České republiky. Druhé klání v kalendáři proběhne na 1586 metrů dlouhé trati v Lokti nad Ohří, kam mistrovství světa zavítá poprvé od roku 2001. Na startu uvidíte rekordní počet 42 posádek v sajdkárkrosu a 25 jezdců v rámci doprovodného mistrovství Evropy quadů.

„Loket je ve světě motokrosu fenomén. To, že se nám podařilo sajdkárkros na tuto trať vrátit po 21 letech je něco, o co jsme usilovali od chvíle, kdy jsme se stali promotéry šampionátu. Pro fanoušky je to jeden z vrcholů domácí motoristické sezóny obecně. Pověst této trati a skvělé zázemí přilákaly na start 42 posádek, což je rekordní počet v době po pandemii. A co nás těší je to, že český fanoušek bude moci fandit Ondřejovi Čermákovi, který by mohl udělat právě na domácí půdě další krok k vysněnému titulu. Doufáme, že se vydaří počasí, a přijde ho podpořit co nejvíc fanoušků,“ láká na závod Martin Beňa, promotér seriálu.

Po květnovém českém klání se kolotoč přesune 26. června do Belgie. Následovat budou 3. července Estonsko, 4. září opět Česká republika na trati v Dalečíně a závěr proběhne 18. září v Německu.