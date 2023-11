Minulá Škoda Superb měla vlastní symfonii, nechyběl ani Karel Gott. Připomeňte si velkolepou show

Nejen česká motoristická veřejnost právě žije premiérou již 4. generace Škody Superb. Premiéra byla velkolepá a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět. Jaké to ale bylo při představení předchozí generace? Prostřednictvím fotografií se s námi můžete vydat do roku 2015, kdy si Johnny Depp bral herečku Amber Heard, Bill Gates ochutnal filtrovanou vodu z výkalů a do kin vstoupila adaptace knihy 50 odstínů šedi (ano, letí to).

K premiéře došlo 17. února ve Fórum Karlín za doprovodu České filharmonie. Značka tedy nečekala na blížící se ženevský autosalon, ale udělala nám premiéru hezky doma, aby se pozornost na akci nerozptylovala mezi desítky dalších vozů. 17. únor byl prostě náš a stovky novinářů z 35 zemí včetně Číny nebo Alžírska se mohly věnovat jen a pouze jednomu z nejúspěšnějších aut naší domácí značky.

Na místě nebyly jen zástupci automobilky a novináři, ale také celebrity. Svou přítomností na akci potěšili Karel Gott s manželkou Ivanou, Michal David či Marta Jandová. Všichni pak byli svědky Symfonie Superb, která byla zkomponována přímo pro tuto příležitost a uvedla ji Česká filharmonie. Symfonii složil maďarsko-německý muzikant a hudební producent Leslie Mandoki.

Předseda představenstva Winfried Vahland premiéru okomentoval slovy: „S tímto automobilem vstupuje značka Škoda do nové éry. V uplynulých letech jsme naši modelovou paletu obnovili a rozšířili. Nová generace modelu Superb změny umocní a značku dále emocionalizuje. Škoda Superb je důkazem našich nemalých ambicí v automobilové střední třídě. Po technické i výtvarné stránce dosahuje špičkové úrovně a odhaluje současné postavení společnosti Škoda Auto. Tento skvělý automobil nadchne pro značku Škoda nové zákazníky ze soukromé i podnikatelské sféry.“