Minitest Volkswagen up! GTI (85 kW): Meziměstská střela i obětní beránek

Radosti Řidičský zážitek i v nízkých rychlostech Překvapivě pohodlná sedadla Nízká spotřeba Starosti Vysoká základní cena Hluk v kabině při vysokých rychlostech Pouze výklopná zadní okna 8 /10

No uznejte sami, utratili byste více než 400.000 Kč za auto, které má v interiéru odkryté plechy, volant mu lze nastavit jen výškově, má malý kufr a na dálnici je v něm takový hluk, že musíte i při běžné konverzaci zvyšovat hlas? Z čistě praktického hlediska je to hloupost a důvod k zamyšlení, jestli by se za podobné peníze nedalo pořídit něco praktičtějšího. A zcela jistě šlo. Jenže jsou chvíle, kdy musí jít rozum stranou a vy si jednoduše řeknete, že zrovna tohle auto musíte mít. A já vám stoprocentně rozumím.

Možná vás napadne, že Volkswagen up! není zrovna autem stvořeným pro zábavu na okreskách a měli byste pravdu. Jenže dnes se bavíme o verzi GTI a ta dost věcí mění. Je sice snadné obout malé městské krabičce 17palcová kola a polepit ji rychlými pruhy a plaketami, rozdílů oproti běžným verzím modelu jako takového je tady ale více. A jednou z těch hlavních je motor.

V minulosti jste si mohli i běžný up koupit s přeplňovaným motorem 1.0 TSI/66 kW, to už ale dneska nejde. I nejdostupnější verze (up!) v nabídce přitom začíná na ceně 284.900 Kč a stylovky na 16palcových kolech a s dvoubarevným lakováním stojí 299.900 Kč (Black up! a White up!). Všechny mají 60 koní, což stačí k pohodlnému korzování po městě a mimo něj. Ale co takhle nacpat pod kapotu 115 koní? Pak vznikne snad nejzábavnější miniauto dneška a zároveň dokonalá past na nervózní řidiče, kteří se snaží v provozu vyjádřit svou nadřazenost lepením na váš zadní nárazník. Nejeden spláče nad výdělkem...

Starý známý

Volkswagen up! GTI na trhu není nováčkem. Poprvé byl představen už před třemi lety na tradičním setkání milovníků Volkswagenů GTI u rakouského jezera Wörthersee, předloni v lednu jsem jej poprvé řídil v rámci mezinárodní prezentace v Nice a od té doby se naše cesty nestřetly. V době, kdy se často hovoří o konci miniaut takových, jak je známe, se nejeden z vás může podivit, že Volkswagen model up! GTI ještě vyrábí. Vyrábí a jenom tak s tím neskončí, byť je pravda, že od uvedení do prodeje vůz docela výrazně podražil.

Když předloni v lednu vstupoval na náš trh, stál 369.900 Kč, což na skvěle vypadajícího prcka s pořádnou výbavou nebylo vůbec špatné. Dnes stojí už 409.900 Kč a zkoušený kousek se všemi příplatky vyšel na 460.000 Kč. To je nebezpečně blízko Suzuki Swift Sport, které nám v minulosti dopřálo řidičskou radost hned několikrát.

Swift Sport osobně považuji za nejvážnějšího konkurenta rychlého upu (je sice z vyššího segmentu, ale má podobné parametry), ale nemyslím si, že by ve Volkswagenu uvažovali stejně. Up! GTI uvedli při příležitosti jednačtyřicátého výročí první generace golfu GTI, se kterým má up hodně podobného. Rozměry, výkon, dynamiku, jenom hmotnost „trochu“ hapruje. Zatímco první golf GTI váží okolo 800 kg, u upu GTI výrobce uvádí pohotovostní hmotnost 995 kg (bez řidiče), což je o 25 kg více než v případě Suzuki Swift Sport.

Nezestárl ani o den

Hmotnost asi nebude rozhodujícím argumentem v otázce, zda up! GTI koupit, nebo ne, vzhled už by ale pomoci mohl. Ve světě lidí by to byl teenager s širokými teniskami a čepicí s kšiltem dozadu, ve světě aut je to prcek na velkých kolech, s fešáckým předním splitterem, zadním křídlem a chromovanou koncovkou výfuku zasazenou v plastovém difuzoru. Má i sportovní podvozek, který znamená o 15 mm menší světlou výšku a v ceně jsou i „rychlé" pruhy na dveřích. Je decentní jako všechna GTI, na první pohled ale poznáte, co je vlastně zač. A díky tomu je často středem pozornosti.

Prvky charakteristické pro ostré volkswageny najdete i uvnitř. Předně je to kostkované čalounění Clark, sportovní tříramenný volant z minulého golfu GTI a… no to je vlastně všechno. Sedadla se od ostatních verzí upu liší pouze potahy, jinak jsou to pořád ty úzké sesličky s tenkým polstrováním, které pro mě ale nebyly překážkou ani při dlouhém výletu na východ republiky.

Volant lze nastavit pouze výškově, chybí středová loketní opěrka a výplně dveří jsou z tvrdého plastu, takže počítejte s tím, že budete mít po dlouhých přesunech hodně otlačený loket. Vezmu-li v potaz, že up jako takový často nepřekročí hranice okresu, dá se nad řadou vlastností, které se propsaly i do verze GTI, přimhouřit oko. Navíc nemůžu říct, že by mi uvnitř něco chybělo. GTI má ve standardu automatickou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant, bluetooth handsfreee či šikovný držák na mobil, který pak plní funkci navigace a klidně i palubní kamery.

Intenzivní snaživec

Malé městské krabičky jsou buď stylové doplňky image, třeba jako Fiat 500, nebo takové „deštníky na kolech“, se kterými všude zaparkujete a nemáte k nim nějaký zvláštní citový vztah. O nějaké řidičské zábavě ale s výjimkou pětistovky od Abarthu nemůže být řeč. A pak přišel Volkswagen up! GTI. Těžko se tomu věří a předpokládám, že mě za moje další tvrzení v diskusi rozcupujete, na druhou stranu si ale umím představit, že po svezení s nejmenším GTI budete mluvit podobně jako já.

Zatímco ve větších vozech litrový tříválec s turbem obvykle vzbuzuje posměšky, do auta velikosti Volkswagenu up! pasuje dokonale. Stádo 115 koní (85 kW v 5000 otáčkách) jej vystřelí z nuly na stovku za 8,8 sekundy (Abarth 595 s výkonem 145 koní to zvládne o sekundu rychleji), točivý moment 200 N.m je dostupný v rozmezí 2000 až 3500 otáček a řazení obstarává manuální šestikvalt. Úplně nejlepší na tom všem ale je, že posádku od malé strojovny a podvozku neodděluje takové množství tlumicích materiálů. Vysvětlím…

U větších aut bych to kritizoval, jenomže tady jde o nedílnou součást umocnění zážitku z jízdy. Přesvědčil jsem se o tom už v lednu roku 2018, kdy jsem up! GTI hnal v rámci mezinárodní prezentace k vrcholu průsmyku Col de Turini, snad nejslavnějším úsekem Rallye Monte Carlo. Tenkrát jsem v běžném provozu ani náznakem nepřekračoval maximální povolenou rychlost a přesto se smál od ucha k uchu, protože tahle krabička pouští k řidiči množství informací, o kterém si i některé ostré hatchbacky mohou nechat jenom zdát.

Má hezky přímé řízení, rychle reaguje na natočení volantu a občas máte pocit, jako by snad byla kola přimontovaná rovnou k sedadlu řidiče. Motor příjemně táhne od nějakých patnácti set otáček, nad dvěma tisíci ožije a vydrží mu to zhruba do pěti tisíc otáček za minutu, kdy už je uvnitř dost slyšet nejenom přirozeně, ale také díky mechanickému zvukovodu mezi motorovým prostorem a kabinou.

Dokonce i nejmenší model Volkswagenu s turbomotorem musí mít filtr pevných částic, a aby nepůsobil přidušeně, má jeho turbo jinou geometrii lopatek. Evidentně se to povedlo, protože GTI jezdí jako z praku a nenechá se skalpovat nervózními lepiči na nárazník v naftových kombících. Jenže tohle není ten důvod, pro který mě up! GTI tak baví. Je to ta jeho bezprostřednost a bezpečný pocit z jízdy i v případě, že na okreskách pořád stojíte na plynu a ždímáte motor, jak to jenom jde. Zatáčkami prolétá s naprostou samozřejmostí a vždycky má dostatek síly na to, aby mohl vystřelit s maximálním nasazením. Je jako turbomyš, kterou není možné chytit!

Možná jsem se nechal trochu unést, celou dobu mi ale jde o to vyjádřit, že ačkoliv up! GTI nedává z ekonomického hlediska moc velký smysl, jako hračka pro dospělé kluky je naprosto ideální. Přitom je s ním snesitelný život i na denní bázi, kdy se sice stále musíte smířit s tím, že je motor uvnitř více slyšet a na dálnici se se spolujezdcem moc dobře nedomluvíte, ale podvozek z vás nevyklepe duši a navzdory úzkým sedačkám nemusíte každou hodinu zastavovat a protahovat se.

Navíc ani moc nežere. V pohodě se vejdete do pěti litrů, a když budete motoru hodně šlapat na krk, dlouhodobě nepůjde přes sedm litrů. Během testování jsem ujel přes 1300 kilometrů a konečná kombinovaná spotřeba byla rovných šest litrů na sto kilometrů.

Závěr

Volkswagen up! GTI mě vážně bavil, seděl jsem v něm skoro pořád. Město a okresky jsou jeho přirozeným prostředím, naopak dálnice mu až tak nevoní, obzvláště když hodně zaprší. Pak cítíte, jak motůrek bojuje ze všech sil, aby si kola prorážela vrstvu vody na vozovce, a kdo má trochu pochopení, ten prostě zvolní.

Můžeme se dlouho bavit o tom, že je to vzhledem k užitné hodnotě hodně drahý špás a že za podobné peníze seženete i použitelnější auta, kdyby ale tento názor vyznával každý z nás, neprodávaly by se ani roadstery. Dnes se bavíme o autě, které bylo stvořeno pro sportovní zážitky za volantem v legálních rychlostech a za tímto účelem funguje naprosto dokonale. Vypadá rošťácky a také takový je, zároveň jde ale o plnohodnotného člena rodiny Volkswagenů GTI, která má více než čtyřicetiletou tradici.

Dokud stál Volkswagen up! GTI 370.000 Kč, šlo o velice zajímavou nabídku, aktuální cena přesahující čtyři sta tisíc už je ale na pováženou. Důvodem zdražení jsou rostoucí nároky na bezpečnost a hlavně evropské pokuty za nadlimitní emise CO 2 (95 g CO 2 pro vůz s hmotností 1380 kg), které tvrdě dopadají zejména na ty nejmenší modely. Za konkurenci můžeme považovat Suzuki Swift Sport (ještě bez mild-hybridu za 479.900 Kč) či Abarth 595 za nejméně 510.000 Kč. Pobaví své řidiče, nikdy ale nebudou úplně za babku. V budoucnu to bude spíše naopak…

Volkswagen up!: Souhrn cen Základní cena vozidla 284.900 Kč (1.0 MPI/44 kW up!) Cena s testovaným motorem a výbavou 409.900 Kč (1.0 TSI/85 kW GTI) Cena testovaného vozidla 460.000 Kč (1.0 TSI/85 kW GTI)