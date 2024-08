Minitest Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion: Rodinné zlato

Sedmnáct let na trhu, tři generace a více než sedm milionů prodaných kusů – nějak takto by se dala shrnout dosavadní historie Volkswagenu Tiguan. První vydání bylo kulaté, druhé hranaté a třetí se zase vrací k oblinám, aby byla novinka snadno zařaditelná i vedle ryze elektrických modelů řady ID.

S vozy ID má přitom nový tiguan společného více, než se na první pohled zdá. Přebral totiž jejich koncept přístrojové desky s obrovským displejem uprostřed, voličem automatické převodovky pod volantem a velmi praktickým středovým tunelem s množstvím odkládacích prostor.

Středová konzola prakticky neexistuje, protože to poslední, co z ní v minulé generaci tiguanu zůstalo – panel klimatizace – se přemístil do virtuálního prostředí. To funguje rychle, spolehlivě a nekouše se, navíc nepřítomnost drtivé většiny fyzických tlačítek supluje možnost nastavení zkratek na horní lištu displeje infotainmentu. I dnes už povinné systémy aktivního udržování v jízdním pruhu a upozornění na překročení povolené rychlosti díky tomu uspíte na dvě kliknutí.

Nový tiguan stojí na platformě MQB Evo a jeho vnější rozměry se mezigeneračně téměř nezměnily. Stále nabídne velké množství prostoru čtveřici urostlých cestujících a obrovský kufr k tomu. Přední sedadla testované verze R-Line jsou mimořádně komfortní a v zatáčkách dokážou podržet, zadní dělená lavice je posuvná a opěradla sklopíte do roviny i páčkami přímo z kufru. Jeho základním objemem 652 litrů si tiguan mezigeneračně polepšil a od výbavy Life nechybí ve standardu ani dojezdová rezerva. Maximální udávaný objem 1650 litrů je pak plně srovnatelný s předchůdcem.

Motor pro každého

Třetí generace tiguanu je dostupná s paletou motorů zahrnující ryze spalovací benzinové i naftové verze a plug-in hybridy s rychlým nabíjením. Univerzálním řešením je silný dvoulitr TDI s pohonem všech kol 4Motion, který si sice mezi generačně pohoršil ze 147 na 142 kW, ale vůz s ním pořád utáhne 2,3 tuny a má slušnou dynamiku.

Řazení obstarává sedmistupňová automatická převodovka DQ381 s dvojicí mokrých spojek, která spoléhá na silné spodní pásmo motoru a zbrkle nepodřazuje už při sebemenším tlaku na pedál plynu. Pružné zrychlení je hezky měkké, jenom rozjezdy se tu a tam neobejdou bez zaváhání.

S třetí generací přijíždějí na scénu i nové tlumiče DCC Pro s dvojicí elektromagneticky ovládaných ventilů (zvlášť pro stlačení i roztažení). Mají široké možnosti nastavení včetně individuálního, ve většině případů je tak SUV komfortnější a jistější než předchůdce. Výjimkou jsou přejezdy ostrých nerovností, na které vůz s příplatkovými 20palcovými koly nedokázal včas reagovat a přenášel do interiéru rázy. Přitom běžně je podvozek výborně odhlučněný a na palubě je klid i ve vysokých rychlostech.

Komfort a bezproblémové ovládání jsou na prvním místě, však je také tiguan pro klidné a pohodové cestování jako dělaný. Při rychlé jízdě v zatáčkách už sice nepůsobí tak lehkonoze jako předchůdce a s řízením je třeba se trochu popasovat, na druhou stranu brzdy zaslouží pochvalu: přes 1,7 tuny těžké SUV opakovaně krotí bez známek vadnutí.

Přestože ve vyšším tempu už není zátah kdovíjaký, rychlost pořád stoupá svižně. Spotřeba je adekvátní výkonu, velikosti i hmotnosti vozu – běžně se pohybuje mezi 6 až 6,5 l/100 km, v kombinovaci jsme se drželi lehce nad sedmi litry.

Závěr

Nový tiguan je o pořádný kus modernější než ten starý, ani vyznavači klasiky však nezažijí šok. Silný naftový dvoulitr je jistota z hlediska slušné dynamiky i spotřeby a nový podvozek DCC Pro vůz posouvá dál v oblasti jízdního komfortu. Nekažte vozu snažení velkými koly: devatenáctky budou pro tiguan tak akorát.

Volkswagen Tiguan: Souhrn cen Základní cena vozidla 799.900 Kč (1.5 eTSI EVO mHEV Limited) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.423.900Kč (2.0 TDI 4Motion DSG R-Line) Cena testovaného vozidla 1.611.200 Kč (2.0 TDI 4Motion DSG R-Line)

Radosti

Prostorný a kvalitní interiér

Silný motor s rozumnou spotřebou

Perfektní přední sedadla

Starosti

S 20palcovými koly rázy na ostrých nerovnostech

Odtažitější řízení na limitu

Vyšší cena

Technické údaje: Volkswagen Tiguan Rok • stupeň výbavy 2024 • R-Line Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 968 cm3 Nejvyšší výkon 142 kW Nejvyšší výkon při otáčkách 3 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 400 Nm při 1 750 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,7 s Nejvyšší rychlost 220 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 7 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 652 l • 1 650 l Objem palivové nádrže 58 l Hmotnost: provozní • celková 1 878 kg • 2 330 kg Prům. spotřeba: komb. 6,4 l/100 km

Článek vyšel v Auto Tipu 06/2024. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz