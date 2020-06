Minitest Volkswagen T-Cross 1.5 TSI ACT DSG: Kluk z plakátu

Radosti Povedený design Prostorný interiér Slušná spotřeba Dynamika Starosti Lacinější materiály uvnitř Nervózní podvozek na nekvalitním povrchu Cukání převodovky při rozjezdech 7 /10

Volkswagen T-Cross oficiálně vstoupil na náš trh loni v dubnu, a přestože spadá do segmentu čím dál oblíbenějších městských crossoverů (SUV-B), na některé konkurenční modely kouká z povzdálí. Zatímco každý z nejúspěšnější trojky stejně střižených vozů (Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Arona) v Česku překonal dle údajů Svazu dovozců automobilů za první čtyři měsíce letošního roku hranici čtyř set registrovaných kusů, t-crossů skončilo „na značkách“ jen 211. Aktuálně je na deváté pozici v segmentu SUV-B s náskokem sedmi kusů před Fordem Puma, který byl na český trh uveden až začátkem letošního roku.

Proč se Francouzům daří na českém trhu lépe prorazit, není těžké uhodnout. Peugeot 2008 i Renault Captur u nás mají svou tradici (oba vozy se začaly prodávat už v roce 2013 a loni prošly mezigenerační obměnou), ale hlavně jsou levnější. Zatímco Peugeotu i Renaultu se podařilo ceny malých crossoverů stlačit pod 400.000 Kč, Volkswagen T-Cross startuje na částce 467.900 Kč (1.0 TSI/70 kW). Je dokonce o 33.000 Kč dražší než Seat Arona se silnějším motorem (1.0 TSI/85 kW), byť je třeba zohlednit, že v případě arony jde o speciální nabídku určenou pro skladové vozy.

Dnes se nicméně nebudeme zabývat nejlevnějším provedením, ale pravým opakem. T-Cross 1.5 TSI DSG totiž stojí nejméně 526.900 Kč (Life), za zkoušenou lini Style dáte nejméně 606.900 Kč a dalších skoro padesát tisíc utratíte za exteriérový paket R-Line a 18palcová kola Nevada (paket 33.100 Kč, kola 13.700 Kč). Vyberte tyrkysovou metalízu za 14.900 Kč a máte kombinaci, kterou si Volkswagen vybral pro marketingovou komunikaci k modelu T-Cross, jejíž součástí byla i multitalentovaná Cara Delevingne.

Pokud se vám už v hlavě formuje komentář týkající se vysokých cen t-crossu, vězte, že v tom malý crossover není sám. Podíváme-li se na nabídku konkurenčních modelů se srovnatelnými motory, zjistíme, že na tom vlastně není tak špatně. Vždyť Peugeot 2008 s motorem o výkonu 114 kW a automatem stojí 650.000 Kč, 113kW Renault Captur je k mání od 560.000 Kč a mild-hybridní Ford Puma 1.0 EcoBoost (114 kW) je za 554.900 Kč, ale nenabízí automatu. Tím nechci nikoho přesvědčovat, že je t-cross vlastně levný, jen chci uvést na pravou míru, jak to v segmentu městských crossoverů chodí.

Pozornost zaručena

Levnější verze Volkswagenu T-Cross mohou v porovnání s francouzskými konkurenty vypadat docela nevýrazně, pokud ale vsadíte na kombinaci jako u testovaného vozu, čekejte, že budete neustále na očích. Tyrkysový lak dělá na sluníčku divy, září i 18palcová kola, zkrátka příjemná změna v šedi, která ve městech převládá. Exteriérový paket R-Line zahrnuje lakované spodní ochranné panely dveří či nástavce předního a zadního nárazníků. Tyto díly jsou jinak černé a utvářejí vizuální „crossoverovitost“, které se R-Linu tolik nedostává.

T-Cross R-Line více připomíná zvýšený hatchback, právě větší světlá výška (184 mm) a s ní spojené výhody ale zákazníky přitahují. Snadněji se nastupuje, pozice za volantem je na rozdíl od Peugeotu 2008, ve kterém si připadáte jako v běžném hatchbacku, ale při vystupování šlápnete do prázdna, vyšší, subtilní přední sloupky neomezují výhled z vozu (šikmo vzad je už horší), a protože je t-cross hranatá krabička a koly v rozích karoserie, lépe se parkuje a odhaduje vzdálenost od jiných aut, kandelábrů a podobně.

Po usednutí za volant zkoušeného kousku už nadšení trochu opadlo. I u Francouzů hodně záleží na tom, jak se která kombinace čalounění a dekorů podaří, i tak si ale myslím, že captur a 2008 mají interiéry po designové stránce zvládnuty lépe než t-cross. Jenže jedna věc je vizuální dojem a druhá uživatelská přívětivost.

T-Cross patří ke „starší“ škole a sází na jednoduchost a dobře přístupné ovládací prvky, jak tomu bývalo u Volkswagenů vlastně až do současného nástupu dotykových displejů a rozšířených funkcí hlasového ovládání. Je to jednoduché auto s jednoduchým ovládáním a to může být pro řadu lidí důležitější než plovoucí středový tunel (captur) či přístrojový štít s 3D efektem (2008). Prakticky odpadá nutnosti si na cokoliv zásadního zvykat, jen jednu věc je dobré se naučit takříkajíc poslepu. Na mysli mám vypínání systému pro udržování v jízdním pruhu, který je defaultně aktivován po startu motoru. Využijete k tomu tlačítka na obou ramenou volantu, stejně jako u touaregu.

Pak je tu otázka kvality použitých materiálů. T-Cross sdílí přístrojovku s polem, jenže zatímco hatchback nabídne i měkčené plasty, crossover má celou přístrojovku tvrdou jako kámen. Gumou je vyložena pouze přihrádka pro mobilní telefon pod panelem klimatizace, nikoliv už středové držáky na kelímky a kousek filcu by neškodil ani schránkám ve dveřích. Jsou to detaily, jen mi vrtá hlavou, proč Volkswagen šetří zrovna na tak viditelných místech a pak si nechá za základní verzi zaplatit více než 460 tisíc.

Je těžké se zavděčit každému a stejně jako má Volkswagen T-Cross dost příznivců, může mít i dost odpůrců, kteří budou bazírovat právě na detailech. Přitom jde o veskrze praktické auto, které se může, stejně jako třeba Renault Captur, pochlubit zadní lavicí posuvnou v rozsahu 14 cm. Zadní sedadla jsou ukotvena o 10 cm výše než v polu, takže se lépe usedá a kolena nemusíte vystrkovat tak moc před sebe. Díky tomu se dozadu vměstnají i nadprůměrně vzrostlí cestující, kterým nebude scházet prostor ani nad hlavou.

Kdyby to tak byl hybrid…

Potkat na českých silnicích t-cross s motorem 1.5 TSI ACT je spíše vzácnost. U nás si jej pořizuje asi 5 % zákazníků, o 2 % víc než čtyřválec 1.6 TDI, který se z koncernových vozů pomalu stahuje. Výkon 110 kW v 5000 otáčkách za minutu a točivý moment 250 N.m dostupný od patnácti set otáček odpovídají třeba novému Volkswagenu Golf s tímto motorem, jenže zatímco golf 1.5 TSI s převodovkou DSG využívá mild-hybridní systém (eTSI), t-cross coby zástupce modelů na „menší“ platformě MQB A0 nic takového nemá. A to je právě ta škoda.

Motor 1.5 TSI je v crossoveru kombinovaný jen se sedmistupňovou převodovkou DSG, přičemž tohle partnerství nešlo považovat za ideální ani v jiných modelech napříč koncernem VW. A promítlo se i zde. Vůz při neopatrné práci s plynem při rozjezdu cuká a jak už jsem v minulosti několikrát radil, zbavíte se toho pouze lehkým povolením plynu těsně před tím, než se vůz při rozjezdu uvede do pohybu. Golf se díky mild-hybridu rozjíždí daleko jemněji, což by měla být i vlastnost crossoveru, u nějž je větší předpoklad poskakování v městských zácpách a podobně. Tak jemný ale zkrátka není.

Přitom samotný motor 1.5 TSI a převodovku DSG nelze považovat za něco, čemu byste se měli hned vyhnout. 150 koní dělá s malým crossoverem divy, řazení je hladké a zvuk čtyřválce v otáčkách příjemně jadrný. Většina zákazníků jde ale racionálnější cestou a místo slibované akcelerace z nuly na stovku za 8,5 sekundy a maximální rychlosti 200 km/h volí tříválec 1.0 TSI/85 kW, se kterým je vůz na stovce za 10,2 sekundy a umí se rozjet na 193 km/h.

Ačkoliv mi zkušený vůz přišel sympatický a s ohledem na jeho účel nadmíru živý, patrně bych šel cestou většiny českých zákazníků a sáhnul po neprávem vysmívaném litru TSI s výkonem 85 kW. Máte u něj možnost volby mezi manuální převodovkou a DSG, a když srovnáme ceny verze 1.0 TSI DSG se zkoušenou jedna-pětkou, zůstane vám na účtu 38.000 Kč.

Možná si řeknete, že výkonnější motor je prostě vždycky lepší, jenže dost záleží na tom, o jakém autě se bavíme. T-Cross není na nějaké rychlé vymetání okresek určený, stejně jako Renault Captur, který jsem v nedávném testu nazval kochacím autem. Crossover od VW nemá tak dobře odhlučněný interiér, na nerovnostech je i kvůli velkým kolům se 45procentními plášti nervóznější, a přestože vás sám nebrzdí v rozletu, nakonec stejně zvolníte. Malé crossovery prostě nejsou na spěch dělané a vyžadovat po nich sportovní jízdní vlastnosti je samo o sobě zvrácené.

Pominu-li situace, kdy se připojujete do průběžného pruhu dálnice a bojujete o každý metr silnice se „střelcem“, který se vám lepí na nárazník, 150 koní pod kapotou auta velikosti a zaměření t-crossu reálně moc často nevyužijete. Pokud po takovém stádu vyloženě toužíte nebo jen nemáte rádi tříválce, chybu neuděláte. T-Cross je ale módní záležitost, stejně jako všechny městské crossovery, a výkon 150 koní mi u něj připadá jako zbytečně velký a drahý luxus.

Pokud vás tato slova nepřesvědčila a testovanou patnáctistovku přesto chcete, patrně vás bude zajímat spotřeba paliva. Volkswagen uvádí kombinovaný odběr 5,2 l/100 km, na tuto hodnodu jsem se ale během testování nedostal. Vůz jezdil převážně po městě, často ale také po krátkých příměstských úsecích dálnic. Spotřeba se pohybovala mezi šesti a sedmi litry na sto kilometrů, tedy zhruba o litr výš než u tříválce 1.0 TSI, který shodou okolností prošel naším testem už loni.

Volkswagen T-Cross 1.5 TSI DSG: Sovnání s vybranou konkurencí Model VW T-Cross Ford Puma Renault Captur Peugeot 2008 Motor 1.5 TSI 1.0 EB mHEV 1.3 TCe 1.2 PureTech Zdvihový objem [cm3] 1498 998 1333 1199 Válce/ventily 4/4 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/5000 114/6000 113/5500 114/5500 Toč. moment [N.m/min] 250/1500 190/1900 270/1800 240/1750 Převodovka 7A 6M 7A 8A Max. rychlost [km/h] 200 200 202 208 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,5 9,0 8,6 8,2 Komb. spotř. [l/100 km] 5,2 4,4 5,4 5 Základní cena [Kč] 566.900 554.900 552.500 650.000

Závěr

Říci dnes o jakémkoliv autě, že je levné nebo drahé jen na základě nejnižší ceny, se nemusí vyplatit. Jedním z důkazů je i Volkswagen T-Cross. Ten sice nejnižší cenou 467.900 Kč příliš neohromí, pokud se ale podíváte na nabídky konkurenčních modelů podrobněji, zjistíte, že mohou být vlastně docela podobné.

Dnes jsme si povídali o verzi motorem 1.5 TSI/110 kW, která platí za vrchol nabídky a drží krok s konkurencí nejen po stránce výstupních parametrů a dynamiky, ale také ceny. Máte-li zájem o městský crossover s výkonem okolo 150 koní, počítejte s tím, že vám půl milionu stačit nebude, a že se vymazlený kousek s doplňkovou výbavou snadno vyškrábe až k osmi stům tisícům korunám. Stejně jako „náš“ tyrkysový t-cross.

Vzhledem k tomu, že si lidé městské crossovery kupují i jako módní doplňky, je pravděpodobné, že ne každý bude na designových kudrlinkách šetřit. Stran motoru mám ale jasno: zážehová patnáctistovka je sice fajn, osobně bych šel ale racionální cestou a zvolil litrové TSI s výkonem 85 kW. Ušetříte přinejmenším 38.000 Kč, nebudete tak často tankovat a horší dynamiku mezi městskými semafory příliš nepoznáte.

Pokud o motor 1.5 TSI přesto stojíte, směle do něj, protože on sám zásadní nedostatky nemá. Sladění s převodovkou DSG už ale tak slavné není. Cukání při rozjezdech se naštěstí dá řešit, ne každý ale bude myslet na to, že má s prvním centimetrem pohybu lehce povolit pedál plynu. Rozmyslel bych si i pořízení 18palcových kol. T-Crossu sice sluší, při jízdě na nekvalitních silnicích však budete rádi za každý milimetr pryže navíc.

Dacia Duster: Souhrn cen (akční ceny se zvýhodněním až 50.000 Kč) Základní cena vozidla 467.900 Kč (1.0 TSI/70 kW Life) Cena s testovaným motorem a výbavou 606.900 Kč (1.5 TSI/110 kW DSG Style) Cena testovaného vozidla 771.400 Kč (1.5 TSI/110 kW DSG Style)

Technické údaje: Volkswagen T-Cross Rok • stupeň výbavy 2020 • Style R-Line

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 498 cm 3

Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 250 Nm při 1 500 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,5 s

Nejvyšší rychlost 200 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 375 l • 1 281 l

Objem palivové nádrže 40 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 405 kg • 1 790 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 6,5 • 4,4 • 5,2 l/100 km

Rozvor náprav 2 551 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 534 mm • 1 512 mm

Rozměr pneumatik 215/45 R18

Rozměry: délka × šířka × výška 4 108 × 1 760 × 1 559 mm