Minitest Volkswagen Crafter 35 sklápěč 2.0 TDI 130 kW: Největší frajer na vesnici!

Divize užitkových vozů automobilky Volkswagen má ve svém portfoliu jednu zajímavost. Přímo z výroby si totiž můžete objednat sklápěč se základy v modelu Crafter. Ale ne obyčejný, rovnou třístranný! Ani minutu jsme neváhali a s přerostlou multikárou se projeli. Nakonec to dopadlo tak, že nás z ní málem tahali páčidlem.

O co jde?

Volkswagen vám umí prodat sklápěč Crafter 35 se sklápěcí plochou zapsanou v technickém průkazu. Dále ho pak umí servisovat a poskytne vám na něj záruku na 200.000 km, respektive na 4 roky. Takové auto pak můžete řídit s řidičským průkazem skupiny B, protože provozní hmotnost činí „pouhých“ 2725 kg.

Ano, počítáte správně, dozadu tedy naložíte s čistým svědomím maximálně 775 kg, aby celková hmotnost nepřesáhla 3,5 tuny, což je limit pro řízení vozu s řidičským oprávněním skupiny B. Pro větší pracanty je tady pak crafter o celkové hmotnosti 5,5 tuny, který už je ale v podstatě náklaďák a také nemůže mít pohon všech kol, což „pětatřicítka“ ano. Také budete muset mít vyšší řidičské oprávnění a profesní průkaz.

Takže je auto na fotografiích k ničemu? Ale kdeže. VW Crafter 35 sklápěč (střední rozvor) je na beton, písek, štěrk, hlínu, kovový odpad, dřevo, harampádí za kůlnou, nábytek, okna, dveře, náhradní díly na auto a vlastně úplně na všechno, co vás do 775 kg napadne. A pro tu paletu cementu pojedete prostě nadvakrát.

Ale vlastně ani nemusíte, limity vozu jsou mnohem dál a sklápěč dokáže pracovat s mnohem vyšší hmotností. Ostatně celková hmotnost 3,5 tuny by měla být jen „papírová záležitost“, auto zvládne mnohem více a ložná plocha dokáže zvednout až 1,3 tuny. Jen se pak nedivte, až se policejní kontrole nebude vaše historka s dodržováním hmotnosti zdát a nechá si přivézt váhu. U takto malých aut se to sice tak často neděje, ale budete to riskovat?

Jak to funguje?

Třístranný sklápěč funguje pomocí hydraulické pístnice s pomocným pohonem. To, kam sklopíte náklad, určují dva kolíky. Pokud je dáte oba dozadu, sklopí se právě tam. Stejně tak je můžete dát na strany. Hlavně je ale nedávejte křížem. Před sklopením musíte odjistit elektrický okruh pomocí plastového klíče ve skříňce pod korbou.

Pak už jenom podržíte příslušné tlačítko. Nelze se splést, jsou jen dvě a jsou jasně označená. Auto začne pípat a váš náklad se frajersky sklopí na místo, kam potřebujete. To je panečku paráda, když nic neházíte z vozíku lopatou. Takové staré větve se pak pochopitelně najednou nesklopí a nahromadí se pod autem, i z vytaženou korbou tak můžete do auta naskočit a popojet dopředu do rychlosti 20 km/h.

Samotná korba měří 3500 mm na délku a 2050 mm na šířku. Sklopné bočnice mají výšku 400 mm, mechanismus k jejich sklopení pomocí plastových pák zvládne ovládat každý. Samotné bočnice jsou z hliníku, jejich lehkost však vyvažuje odolná podlaha z plechu o tloušťce 2,5 mm. Rám u kabiny součástí příplatkové výbavy. Jeho velká oka pomáhají s uchycením nákladu a také k tomu, aby vám třeba převážené železné profily „neutekly“ při nehodě do kabiny.

Pan Frajer

Standardní crafter je trochu nudný. Nemá také důvod vyčnívat, je to přece pracovní dodávka. Tohle ale bylo něco úplně jiného. Volkswagen totiž testovací vůz vyšperkoval příplatkovými prvky včetně dílů od dodavatele Seikel. Znamená to tlumiče do terénu, vyšší světlou výšku o 3 cm, ochranu nádrží, motoru a diferenciálu a zesílené příčné stabilizátory.

Korunu tomu nasazují terénní pneumatiky BFGoodrich All Terrain o rozměrech 245/70 R16. Divili byste se, jak snadno si crafter poradí s blátivou lesní cestou, zatímco mu „na zádech“ stojí naložená metrová polena. Kupodivu pak gumy nehučí na dálnici, respektive to ani nepostřehnete přes hluk, který má na svědomí aerodynamika. Zapomenout pak nesmím ani na příplatkovou mechanickou uzávěrku diferenciálu.

Šestiválcový motor minulé generace je už minulostí, vystačit si tak budete muset se čtyřválcovým dvoulitrem. V testovaném voze byla jeho nejsilnější verze o výkonu 130 kW (177 koní) s 6stupňovou manuální převodovkou. O dynamiku nouze nebyla, i naložené auto umělo svižně akcelerovat a jelo bez problému 130 km/h po dálnici.

Kombinovaná spotřeba okolo deseti litrů nafty mi přišla naprosto v pořádku. Naložené auto v terénu si ale pochopitelně řekne o dost víc. Na druhou stranu se při přesouvání bez nákladu dostanete i pod 9 l/100 km. I tak bych ale uvítal větší nádrž, objem 75 litrů totiž není moc a při vyšší zátěži můžete stát častěji u stojanu.

Dodávky Volkswagen mají pochopitelně dobře udělané a ergonomické interiéry. Stejně tak nemají problém ani s výbavou. Příkladem mohou být odpružená sedadla s masážní funkcí. Vedle výše zmíněných prvků jsme měli ve voze i tempomat, LED světlomety, druhou baterii, vyhřívaná přední sedadla či multifunkční volant. Jedinou vadou na kráse interiéru mi přišel USB port až pod čelním sklem.

Závěr

Sklápěč najde místo u malých staveb, technických služeb většího města či u někoho na dvorku. Stačí jedno auto na vesnici. Majitel se před ostatními vytáhne a ti ostatní nebudou neurvale trápit spojku s přetíženým vlekem. Největší slabinou vozu je jeho cena. Kvůli dodatečné výbavě vyjde auto na fotografiích na 1.634.086 Kč. Živnostník by se tak musel pěkně ohánět, aby se mu tento frajerský povoz zaplatil. Bez terénních prvků by ale ušetřil skoro dvě stě tisíc, což už zní lépe.

Volkswagen Crafter 35 sklápěč byl obrovský zážitek. Už jen ten pocit za volantem, kde sedíte vysoko a máte o všem absolutní přehled, stojí za vyzkoušení. Když se to spojí se schopnostmi v terénu, hodně solidní výbavou, pěkným vzhledem a pružným motorem, nebude se vám z něj chtít vylézt.

VW Crafter sklápěč: Souhrn cen Základní cena vozidla 851.886 Kč (Crafter podvozek/75 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.054.758 Kč (Crafter podvozek/130 kW) Cena testovaného vozidla 1.634.086 Kč (Crafter sklápěč/130 kW)