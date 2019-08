Minitest Toyota RAV4 2.5 Hybrid: Konečně něco, co si stojí za svým

Radosti Úsporný hybridní pohon Dostatečný výkon Extravagantní design Starosti Vyšší spotřeba na dálnici Místy slabší dílenské zpracování uvnitř Tvrdší a hlučnější podvozek 8 /10

Toyota RAV4 patří, stejně jako Honda CR-V, mezi zakladatele rodu SUV, jaké známe dnes. Oba vozy ctí klasické tradice a chodí po vyšlapaných cestičkách svých předchůdců. Nač přece měnit něco, co tak dobře funguje?

Toyota při návrhu páté generace modelu RAV4 vsadila na výrazné změny. Excentrický vzhled, hybridní pohon nové generace a o trochu větší porce designové surovosti, to jsou aspekty, kterými chce zaujmout spíše konzervativní zájemce o SUV. Zdali je to zdařilý rodinný vůz, stejně jako jeho rival Honda CR-V, jsme se snažili zjistit již v květnu s benzinovým dvoulitrem. Jak to dopadlo, si možná ještě pamatujete.

Tenkrát nás Toyota nadchla prostorným interiérem a nepřehlédnutelným designem. Trochu nás ale trápil výkon 175 koní pramenící z atmosférického motoru, který dynamiku jinak zajímavého auta stáhl do průměru. Toyota však má v nabídce i hybrid, na který sází především.

Právě proto nám RAV4 ještě jednou zaparkovala v redakční garáži. Dokáže hybridní výkon 160 kW (222 koní) s 1560 kg vážícím autem slušně zahýbat? A jaký vliv to bude mít na celkovou spotřebu? To jsme se snažili zjistit za volantem bílého exempláře v druhé nejvyšší výbavě Selection.

Odvážný krok. Ale kupředu?

Design ravky se výrazně neměnil po celé čtyři generace. Tak co se stalo u té současné, že vypadá jako rozzuřený krokodýl? Možná to má co dělat s prohlášením „Už žádná nudná auta“, které zaznělo z úst Akira Toyody a dalo život novému sedanu Camry. Tato filozofie se navíc postupně prokousává celým modelovým spektrem a určitě nejsem jediný, komu se zamlouvá.

Nová Toyota RAV4 se od zdrženlivosti neposunula k eleganci, ale k agresivitě. Design bude možná pro někoho málo zkousnutelný, ale právě ten hodně přidává na charakteru. Svými výčnělky a nepravidelnými tvary mi ravka připomíná Hondu Civic Type R. Černé doplňky s černou střechou v kontrastu s perleťovým lakem dělají z dostupné nabídky tu nejlepší barevnou kombinaci.

Stejná odvaha se odrazila i v interiéru, kde mě však trochu mrzela kvalita některých povrchů a dílenské zpracování. Překvapil však velkým prostorem a pohodlnými zadními sedadly. Kufr má i u hybridu objem 580 litrů a hádám, vyhoví snad každému.

Vrchol nabídky

Pojďme už ale k tomu, proč k nám RAV4 opět zavítala. Dynamika atmosférického motoru v dříve testovaném kousku nebyla závratná a společně s dalšími drobnostmi tak vůz dopadl spíše průměrně. Už tenkrát jsme tušili, že s příchodem hybridu se tato stinná stránka eliminuje. Otázkou bylo, jak moc.

Současná Toyota RAV4 má hybridní pohon čtvrté generace, který těží z toho nejlepšího motoru, jaký automobilka v Evropě nabízí. Základem se stala jednotka A25A-FKS, čili 2,5litrový čtyřválec pracující v Atkinsonově cyklu. Sám o sobě disponuje výkonem 130 kW (177 koní) a točivým momentem 221 N.m.

V kombinaci se synchronním elektromotorem dává lákavějších 160 kW (218 koní), což platí pro testovanou předokolku. V nabídce najdete i čtyřkolku, za kterou se připlácí 50.000 Kč. Ta má v podvozkové části ještě jeden dedikovaný elektromotor, který se stará o zadní nápravu, a který do výsledné hodnoty výkonu přidá ještě další 3 kW. Přední a zadní nápravu nespojuje hnací hřídel, komunikují spolu po drátech.

Další nespornou výhodu pohonu všech čtyř kol objevíte při tahání přívěsu. Maximální hmotnost brzděného přívěsu je totiž 1650 kg, v případě naší předokolky pak pouze 800 kg. Pořád je to ale o půl metráku více, než zvládne hybridní Honda CR-V a i s pohonem obou náprav.

Takové to mělo být

V praxi poznáte rozdíl téměř ihned. Hybridní ústrojí jde za plynem už při lehkém tlaku na pedál, vůz se rozjíždí na elektřinu s razancí podobnou elektromobilu a táhne až do rychlosti 180 km/h, kde narazí na omezovač. Z nuly na stovku se dostanete pod devět sekund, což fakt není špatné. Průběh zrychlení není nijak vzrušující, je ale cítit, že motor má sílu téměř vždy a nemusíte na nic čekat.

Tento hybrid považuji za velmi zdařilou, moderní a technicky nadčasovou alternativu. Už v prvních dojmech z jízdy s novou Toyoty Camry jsme sdělovali, že jde o motor s nejlepší termodynamickou účinností na světě. Navíc se docela dobře poslouchá, vyluzuje takový nadšený a mručivý zvuk, jen vám po chvíli dojde, že ho slyšíte až moc. Narážím tím na odhlučnění motorového prostoru, které by mohlo být o trochu lepší.

Pokud se ptáte na spotřebu, platí úplně to samé, co jsem psal v testu hybridní Hondy CR-V, která sice využívá jiný princip hybridu, ale s Toyotou je srovnatelná. Kombinovaná spotřeba se pohybuje okolo sedmi litrů, což je na velké SUV skvělá hodnota. Ve městě se navíc krátkodobě můžete pohybovat i na těžko uvěřitelné hranici pěti litrů právě díky elektrickým rozjezdům a schopnosti ujet nějaký ten kilometr čistě na elektřinu, aniž byste museli pracovat s plynem s milimetrovou přesností.

Tak kde je háček?

Opak platí opět na dálnici, kde se ve vysokých rychlostech výhoda hybridu vytratí a vy se snadno dotknete hranice 10 litrů. Mezi stinné stránky si připočtěte méně komfortní podvozek, kdy se hlavně od zadní nápravy, která v zatáčkách občas odskakuje, ozývají nepříjemné rány. Díky výkonu 160 kW byste také očekávali adekvátní dravost. Zátah je sice příjemný a uvěřitelný, ekonomicky smýšlející hybridní planetová převodovka e-CVT však zabíjí švih, který by tu klidně mohl být.

Největším problémem v předchozím testu byla ta lehká srdeční slabost, vycházející z benzinového dvoulitru o výkonu 175 koní. Hybrid oproti tomu nabídne lákavější dynamiku a navíc v průměru o litr menší spotřebu. Dříve zjištěná stinná stránka ravky se tedy u hybridu neprojevila, jen je tu ještě jeden malý háček.

Cena a závěr

Hybridy jsou totiž obecně dražší. RAV4 Hybrid ve výbavě Active koupíte za 864.900 Kč, tedy o téměř sto tisíc korun dráž než klasický benzin bez hybridu. Testovaná výbava Selection je navíc k mání jen jako hybrid a stojí 999.900 Kč. V ceně má automatickou klimatizaci, bezdrátové nabíjení telefonu nebo otevírání zavazadelníku pohybem nohy.

Nová Toyota RAV4 je povedená, vypadá excentricky a nedrží se stranou ani v interiéru. Hybridní verze funguje skvěle, jen byste museli zkousnout vyšší spotřebu na dálnici, kterou ale nad konkurencí nevyčnívá. Navíc nabídne obstojnou dynamiku. Vadit by vám mohly rázy od zadní nápravy a místy i horší dílenské zpracování, které jde ruku v ruce s plasty použitými v interiéru.

Výhodou je robustní technika podvozku, na SUV velmi dobrá průměrná spotřeba a spíše dobrodružnější charakter. Během testu se mi dokonce dvakrát stalo, že na mě majitelé minulé generace ukazovali zdvižené palce. Tohle auto má své fanoušky a bude se prodávat. O tom jsem přesvědčen.

Toyota RAV4 - souhrn cen Základní cena vozu 719.900 Kč (2.0 Valvematic/129 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 990.900 Kč (2.5 Hybrid/160 kW) Cena testovaného vozu 1.055.300 Kč (2.5 Hybrid/160 kW)