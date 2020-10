Minitest Toyota GR Supra Dynamic 2.0: Dobře maskovaná vzpomínka na Celicu?

Radosti Dostatečná dynamika Návykové jízdní vlastnosti Posaz za volantem Čitelnost i při rychlé jízdě Starosti Minimální individualizace Chybí přepážka v kufru Nemožnost manuální převodovky Vyšší cena 9 /10

Od představení páté generace Toyoty Supra v lednu uběhnou dva roky. Hořká pachuť na jazyku fanatiků předešlých generací se však stále ještě nesmyla. Faktem ale je, že většina z nich má původní vozy maximálně na plakátech na zdi. S tím se bohužel nedá nic dělat. My ostatní jsme vůz přijali takový, jaký je.

A je vynikající. Nová supra vznikla společnou spoluprací Toyoty a BMW. Toyota chtěla vrátit do hry slavné jméno, ale vývoj zcela nového auta by byl příliš nákladný. BMW zase chtělo nový roadster Z4 a spojením s Toyotou tak ušetřilo náklady. Každý si pak výsledek ladil sám.

Po kom ale výsledné děti jsou, je jasné na prvních pár pohledů. Supra příbuznost s Mnichovem nezapře. Středový tunel, palubní deska, volant i volič jízdních režimů jsou z BMW. Znak z Mnichova pak najdete i na spoustě částí, do kterých byste to třeba ani neřekli. Supra má dokonce přípravu na rozpěry v motorovém prostoru, které má BMW v rámci paketu. Je tak jasné, proč Toyota dostává za tento vůz často za uši.

To bych se ale už zbytečně opakoval. Dnes tu jsme především kvůli nové verzi v nabídce. Již s představením vozu jsme věděli, že pátá generace supry dostane několik motorizací. Pro wow efekt se jako první na naše silnice podívala šestiválcová varianta. Nyní přišel čas zkrotit vášně a nabídnout levnější a klidnější alternativu se čtyřválcovým dvoulitrem. Jaká tedy je?

Tak se uklidníme…

Toyotu Supra Dynamic pohání dvoulitrový čtyřválec B48. Nástupce agregátu N20 s dvoustupňovým turbodmychadlem existuje v několika výkonových variantách. Supra dostala verzi naladěnou na 190 kW, kterou najdete třeba v současném BMW 330i, plug-in hybridní řadě 7, Morganu Plus Four a pochopitelně i v novém BMW Z4.

Výkon 190 kW (258 koní) dorazí v rozmezí 5000 až 6500 otáček za minutu. Točivý moment 400 N.m pak v rozmezí 1550 až 4400 otáček. Jak jsme se již několikrát přesvědčili, je tento motor opravdu skvělý. Už v kombinaci s BMW 330i to byl jeden z nejlepších zážitků loňského roku.

Je responzivní, má krásné reakce na plyn a celkově odpovídá charakteru sportovních automobilů. Dokonce má i příjemný jadrný zvuk. Nenechte se samozřejmě zmást, se starými nepřeplňovanými čtyřválci, které v červeném poli řvaly jako o život a měly znatelnou špičku, ho srovnávat nechci. Stejně jako motor Theta v Hyundai i30 N má ale charakter a dokonce občas zaprská z výfuků.

Má zajímavý vyvážený balanc, který mu i s filtrem pevných částic a turbodmychadlem dovoluje živelný projev. Přitom vás ale „nesežere“. Jestliže jsem s BMW 330i dokázal stáhnout spotřebu pod 6l/100 km, Supra se při testování nejnižší hodnoty dostala pod 8l/100 km. To ale jen tak pro zajímavost, mix mezi ostrou a úspornou jízdou nakonec vyústil v hodnotu 10,4 l/100 km, tedy o dva litry méně než u šestiválcové varianty.

Velké díky skvělému jízdnímu projevu patří také převodovce. Supra má, stejně jako 330i a Z4, osmistupňovou skříň od německého výrobce ZF. S motorem umí dobře pracovat a obejde se bez sebemenšího cuknutí. Kultivovanost projevu uberete pouze tehdy, pokud necháte aktivní systém start/stop.

Vrtět, nebo nevrtět?

Takže to bychom měli. Motor a převodovka jsou vynikající. Stejně tak i sportovní sedadla a pozice za volantem. A co zbytek? Základní Supra je po stránce podvozku značně oholená. Nemá adaptivní tlumiče ani aktivní zadní diferenciál. Napravit to můžete paketem Sport, který vyjde na 80.000 Kč. Vyjma zmíněných prvků přidá i lepší brzdy.

Existovala však ještě třetí cesta, kterou jsme dostali do testu. Jedná se o edici Fuji Speedway a zahrnuje adaptivní podvozek, aktivní diferenciál, 19palcová kovaná kola, lepší výfuky a pár komfortních prvků výbavy navíc. Vzniklo jen dvě stě kusů a v nabídce českého zastoupení tato možnost již bohužel není.

Po jízdní stránce je čtyřválcová supra přesně taková, jakou ji asi očekáváte. Menší motor je lehčí a rozložení hmotnosti rovnoměrné. Provozní hmotnost 1470 kg je pořád dost, ale ve spojení s těmito vlastnostmi je celkem dobře maskovaná. Řidič jednoduše sedí přesně uprostřed vynikajících jízdních projevů, které má neustále pod kontrolou.

Přední část vozu není tak zatížená a řízení je přirozeně lehčí. Pádla pod volantem jsou přesná a převodovka nedělá žádné falešné kopnutí při řazení nahoru. Výkon vám, jak již bylo řečeno, také chybět nebude, a to ani pro občasné sklouznutí bokem. Vyjma těchto občasných radostí ale není jízda žádné drama.

I při rychlé jízdě je dvoulitrová Toyota Supra klidná a neschovává žádnou zákeřnost. I nezkušení řidiči si tak k ní mohou dovolit hodně, přitom ale bude v rukou zkušeného jezdce pekelně rychlá. Podobný popis platí třeba i na Subaru BRZ. Šestiválcová supra je charakterem úplně jiné auto. Dravá, kousavá a neurvalá. Stůjte na plynu jako na rýči a s ustřeleným zadkem budete mít plné ruce práce.

Se slabší verzí se mnohem lépe sžijete, je přátelštější a leccos vám odpustí. Zato velká sestra vám pořád šeptá do ucha nějaké vulgárnosti. Skoro to až vypadá, že to jsou dvě zcela jiná auta. A já bych šel s tímto tvrzením ještě dál. Mějte mě za blázna, ale já vidím ve slabší supře duchovního nástupce modelu Celica.

Ta přesně odpovídala tomu, čím slabší supra je. Měla čtyřválec, perfektní polohu pro řidiče, výrazný design a pohon zadních kol (jen do roku 1986). Je to také další auto, po kterém fanoušci křičí, aby se vrátilo do nabídky. Mnozí pak na druhou stranu tvrdí, že tato supra je nevyslyšené přání o přeplňovaném modelu GT86. Každý si zřejmě v novém autě najde to své.

Cena a závěr

Nabídka Toyoty Supra je i přes balíček Sport značně omezená. Můžete si v podstatě vybrat jenom barvu. Se sledováním slepého úhlu se pak rozlučte, to je vyhrazeno pouze vyšší výbavě a tudíž i většímu motoru. Stejně tak senzor deště a elektricky ovládaná sedadla.

Co vozu opravdu chybí, jsou přední parkovací senzory. Dlouhý čumák se při parkování špatně odhaduje a z vozu není ani moc dobrý výhled. S výhledem se ostatně pere i šestiválec. Nešťastná je i absence přepážky mezi kufrem a prostorem pro posádku. Klidně se vám může stát, že vám při brzdění něco z kufru přistane u nohou.

Nebudu lhát, šestiválci se díky jeho charakteru tyto neduhy odpouštěly lépe. Velkou výhodou čtyřválce samozřejmě je, že ušetří 550 tisíc korun. S cenou 1.250.000 Kč je pak rozdíl oproti BMW Z4 se stejným motorem 14.000 korun ve prospěch Mnichova.

Na Toyotu Supra už si určitě každý udělal svůj názor. Šestiválec mám moc rád, protože je charismatický a řídit ho je zábava. Čtyřválci apetit nechybí, ale postrádá to kouzlo. Ze všech komponentů navíc cítíte, že zvládnou mnohem víc. Pokud by ale někdo vyloženě chtěl hezké kupé se hbitým a úsporným motorem, je to zajímavá volba.

Toyota GR Supra: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.250.000 Kč (Supra/190 kW Dynamic) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.350.000 Kč (Supra/190 kW Fuji Speedway) Cena testovaného vozidla 1.350.000 Kč (Supra/190 kW Fuji Speedway)