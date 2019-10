Minitest Toyota Corolla HB 1.8 Hybrid: Víme, že má duši!

Radosti Atraktivní design Nízká spotřeba Dobré jízdní vlastnosti Starosti Vyšší cena Hluk na dálnici Stísněný prostor vzadu 8 /10

Pro Toyotu josu loňský a letošní rok obdobím slavných návratů. Po dlouhé pauze se na scénu vrátil legendární sedan Camry, sportovní Supra i Corolla. Poslední ze zmíněných vozů je k mání ve třech karosářských verzích - hatchback, sedan a kombi. Nejpraktičtější karoserie naším testem již prošla. Nyní je na řadě hatchback.

Nejhezčí hatchback na trhu?

S tvrzením v nadpisu této části testu jsem zpočátku chvíli váhal, ale když jsem se s odstupem času podíval na fotografie karmínově červeného exempláře, málem jsem ho napsal velkými písmeny a s vykřičníkem na konci. Čistě subjektivně mě opravdu nenapadá hezčí auto segmentu C. Ano, taktéž japonská Mazda 3 je nádherná, ale Corolla mě uchvátila víc.

Mohli bychom se o tom spolu hádat a ano, dost možná byste mě přeargumentovali nad diskutabilní zadní částí, která za fenomenálním předkem poněkud zaostává, ale jako celek snad každý musí uznat, že jde o pohledné auto, a také vztyčený prostředníček všem původem evropským konkurentům. Korunu tomu pak nasazují kola z lehkých slitin, oblečená do pneumatik o rozměrech 225/40 R18.

Mé nadšení se pak odráží i v interiéru, ovšem pár výtek bych měl. S perfektním zpracováním a kvalitními materiály souhlasím se svým kolegou. Tady asi nemám, co bych vytknul, snad kromě pomalejšího infotainmentu a problematického párování bluetooth, což je bolístka, kterou mají téměř všechny Toyoty.

I prostoru je dostatek, bohužel to ale platí hlavně pro pasažéry vpředu. Vzadu u této verze není místa nazbyt už kvůli tomu, že má v porovnání s dříve testovaným kombíkem rozvor kratší o 60 mm. Sedáky jsou příliš krátké, prostor pro nohy malý a střecha příliš nízko. Nastupování a vystupování pak navíc zhoršují příliš krátké dveře. Zadní lavice je tak spíše pro děti či lidi menšího vzrůstu. Zavazadlový prostor s 361 litry je naštěstí dostačující, jen by mohl být půdorysně o něco delší.

A nedají si říct

Vozy Toyota a Lexus jsou hlavně o hybridním pohonu a Corolla není výjimkou. K mání jsou dvě varianty - 1.8 Hybrid s výkonem 122 koní a 2.0 Hybrid s výkonem 180 koní. Oba pohony se přirozeně pojí s převodovkou e-CVT a ten testovaný je k mání již od základní výbavy Active za cenu pod šest set tisíc korun.

Super pak je, že vás do těchto ústrojí nikdo netlačí. Pokud hybrid nechcete, pořád ještě můžete vsadit na motor 1.2 Turbo s manuální i automatickou převodovkou.

Minitest Honda CR-V 1.5 Turbo AWD CVT: Ber benzin, nebo nech být

Samotný benzinový motor 2ZR-FXE disponuje výkonem 72 kW (98 koní) a maxima této hodnoty dosáhne v 5200 otáčkách za minutu. Nepříliš oslnivé hodnoty podporuje elektromotor o výkonu 53 kW, se kterým činí kombinovaný výkon 90 kW (122 koní). Corolle to stačí k akceleraci z nuly na stovku za těsně pod jedenáct vteřin a k dosažení maximální rychlosti 180 km/h (limitováno hybridním ústrojím).

Ani to nejsou čísla, která by vás zvedla ze židle, ale na to není tento vůz stejně určený. Je určen pro klidnou a pohodovou jízdu s co možná nejmenší spotřebou. A tato disciplína mu jde tak skvěle, že ho mohu s čistým svědomím doporučit i náročnějšímu uživateli. Na slibovanou kombinovanou spotřebu 3,3 litrů na 100 km jsem se sice nedostal, ale…

Dostanu tě!

Týdenní průměr, kdy jsem Corollu používal pro běžné přesuny, činil 5,1 l/100 km. Nemůžu to však odbýt jen jednou větou, je to trochu složitější. Většinou totiž jezdím po dálnicích a ani nejnovější generace hybridních ústrojí neumí „plachtit“ čistě na elektřinu nad rychlost 120 km/h. Dálničních sto třicet se vám tedy odrazí na vyšší spotřebě oproti tomu, co auto umí v nižších rychlostech.

Udělal jsem si tedy ještě takovou malou eco-rallye a vyrazil na necelých sto kilometrů dlouhou trasu. Dálnice do 120 km/h, z větší části okresní silnice a částečně i město. Výsledek byl 4,6 l/100 km a věřte, že brzdou provozu jsem nebyl. Věřím, že při extrémně šetřivé jízdě by se dalo ještě pár desetinek stáhnout.

Na nejmenší možnou spotřebu se dostanete ve městě, kde hybridní ústrojí funguje na plné obrátky. Rozjezdy z křižovatek jsou čistě elektrické, příjezdy k nim také. Při delším pohybu po metropolích může hodnota kombinované spotřeby začínat číslicí tři. A to nezmiňuji, jak elektromotor auto hezky odpíchne z křižovatky.

Vím, že máš duši

Nízká spotřeba je pro zákazníky určitě skvělou zprávou. V tomto segmentu je ale občas důležitá i zábava za volantem. Obzvláště, když testovaná Corolla vypadala poměrně ostře. Hatchback prostě musí skvěle jezdit. Nejde ani tak o rychlost v přímce, ale o přesnost a komunikativnost zabalenou do pohodlí. Snad víte, jaký mix mám na mysli.

Nová Corolla přistupuje k jízdě statečně. Řízení není extra přeposilované a s trochou nadsázky mohu říct, že má i nějakou zpětnou vazbu ve volantu. Ruce jsou v tomto autě v zásadě spokojené a mohou pocitově tuhý hatchback strmě vtáčet do zatáček.

Hatchback má společně s kombi Touring Sports o něco tužší tlumiče. Na jízdním komfortu se to odráží jen okrajově. Větší sérii nerovností se podvozku podaří odfiltrovat, jednolité nárazy ovšem pocítíte celkem silně. Když to pak přeženete, může vám na hrbolu v zatáčce odskočit zadek. Stabilizace je ale naštěstí v pozoru.

Až si tak říkám, jak by se asi nová Corolla chovala, kdyby byla osazena nějakým dravějším ústrojím. Hybridní osmnáctistovka je primárně určena pro klidnou jízdu. Při vyšších rychlostech se sice dá s výkonem pracovat, ale brzo vám dojde, že to nebaví ani vás, ani auto.

Závěr

Corolla 1.8 Hybrid je řidičský hatchback s ne moc vzrušujícím cirkusem pod kapotou. Je klidná, mírumilovná, úsporná a každý se za ní otočí. Pokud ji chcete dramatičtější, ale neztratit moc z úspornosti, sáhněte po silnějším hybridu. Pohle Honzy je skvělý.

Testovaná výbava Selection vyjde s hybridní osmnáctistovkou na 684.900 Kč. Je to dost peněz, ale počítejte s dvoubarevně lakovanou karoserií, 18palcovými koly, Bi-LED světlomety, 7palcovým infotainmentem nebo bezdrátovou nabíječkou mobilních telefonů.

Testovaný vůz mě trochu zamrzel stísněným prostorem na zadních sedadlech, hlukem od kol na dálnici, a také bych si jej dokázal představit o něco levnější. Na druhou stranu má skvělou spotřebu, je dobře vybavený, vypadá opravdu k světu a bude vás bavit ho řídit. Jen na něj nebuďte moc nároční.

Toyota Corolla Hatchback: Souhrn cen Základní cena vozidla 489.900 Kč (1.2 Turbo/85 kW Active) Cena s testovaným motorem a výbavou 684.900 Kč (1.8 Hybrid/90 kW Selection) Cena testovaného vozidla 704.800 Kč (1.8 Hybrid/90 kW Selection)

Technické údaje: Toyota Corolla Hatchback Rok • stupeň výbavy 2019 • Selection

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 798 cm 3

Vrtání • zdvih 80,5 mm • 88,3 mm

Stupeň komprese 13,0:1

Nejvyšší výkon 72 kW (98 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 200 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 142 Nm při 3 600 až 5 600 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,9 s

Nejvyšší rychlost 180 km/h

Převodovka: způsob řazení bezstupňová

Zákl. objem zavazadlového prostoru 361 l

Objem palivové nádrže 43 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 295 kg • 1 820 kg

Rozvor náprav 2 640 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 530 mm • 1 530 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 370 × 1 790 × 1 435 mm

Základní výbava: elektronická parkovací brzda, dálkové ovládání centrálního zamykání, elektrické ovládání oken s funkcí jednoho dotyku, automatická klimatizace dvouzónová, parkovací senzory přední + zadní, systém zabránění nárazu do překážky (ICS), obložení interiéru v imitaci kůže, přední projektorové Bi‑LED světlomety, 18" kola z lehkých slitin, dotykový multimediální systém Toyota Touch® 2 (8" displej, 6 reproduktorů, Aux‑in, USB, Bluetooth), bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, adaptivní tempomat (ACC), asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)

Volitelná výbava: Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (19.900 Kč)