Minitest Toyota Corolla GR Sport TS: Konečně už sportovně jenom vypadá

Radosti Atraktivní design Pohodlný podvozek Nízká spotřeba Starosti Hluk od kol na dálnici Možnost pouze hybridní motorizace 9 /10

V loňském roce jsem dostal do ruky klíče od Toyoty Yaris GR Sport a když jsem ji poprvé uviděl, začal jsem se těšit za volant. Vypadala totiž skvěle - dvoubarevný lak karoserie, černé doplňky a černá 17palcová kola. Navíc byla inspirovaná limitovaným ostrým hatchbackem GRMN a chtěla připomenout jeho úspěch. To znělo dobře.

Toyota si tehdy mohla začít budovat novou indentitu, která by konkurovala zavedeným značkám jako je N Line od Hyundaie či R Line od Volkswagenu. Bohužel to ale nedopadlo moc dobře. Podvozek testovaného Yarisu byl až moc tvrdý a jedinou možnou motorizací byla elektrifikovaná patnáctistovka, takže ani dynamika nebyla nic moc. Jediné dva klady na jízdě spočívaly v nízké spotřebě a hbitém řízení. Ani uličnický vzhled to nezachránil. Škoda, mohlo to dopadnout podstatně lépe.

Toyota to s označením GR Sport nevzdala. Objevilo se znovu, nedlouho po představení nové corolly, a mě se začala zmocňovat hrůza. Na papíře to totiž vypadalo až moc povědomě - ostřejší vzhled, sportovní sedadla, velká černá kola a pouze hybridní motor. Na druhou stranu ale Corolla GR Sport ještě nemá na co navazovat a nemá ani co připomínat. Ostrý model GR se totiž teprve chystá, komponenty si tak půjčit nemůže. Tak co přesně Toyota tímto vozem myslí? Musíme to zjistit.

Krásný jezevčík

Toyota Corolla GR Sport je designově pecka. Trochu opepřit design a hrát si s detaily Japonci opravdu umí. Sportovně laděná verze má nástavce prahů i předního nárazníku, vzadu difuzor a přední maska dostala novou mřížku v barvě matného chromu. Celé je to sladěné s černou střechou, černými zrcátky a designově vkusnými 18palcovými koly (paket Dynamic), které jsou pro tuto výbavu jedinečné. Unikátní jsou i barvy karoserie, které jsou celkem čtyři. Škoda, že jde jen o jednu červenou a tři světlé odstíny, které mezi sebou takřka nerozeznáte.

Vnitřek se vyznačuje sportovními sedadly s lepším bočním vedením. Jsou kontrastně prošívaná, stejně jako hlavice řadící páky, volant či výplně dveří. S žádnou rozsáhlou individualizací nepočítejte. Toyota prostě připravila balíček a pokud se vám nelíbí, máte smůlu. Verze GR Sport je dostupná pro hatchback a kombi TS. My jsme do testu zvolili praktičtější variantu se zavazadlovým prostorem o objemu 581 litrů a délkou 4650 milimetrů. Pokud chcete vědět o životě na palubě kompaktního kombi víc, rozebírali jsme ho již zde.

Provedení GR Sport vychází z linie Executive, která zahrnuje dvouzónovu automatickou klimatizaci, bezdrátovou nabíječku mobilních telefonů, ostřikovače světlometů či 8palcový infotainment. Dále je pro tuto výbavu dostupný paket Dynamic, který za 46.000 Kč přidá vyhřívaný volant a stěrače předního okna, head-up displej nebo i hlídání slepého úhlu. O dobrou výbavu tedy rozhodně není nouze a nenudili byste se ani při dlouhé cesě.

Pouze hybrid

Toyota a hybrid jsou nerozlučná dvojice. Není tak divu, že hybridní motorizaci najdete v téměř celém modelovém portfoliu. Ani výbava GR Sport není výjimkou a při výběru jednotky jste omezeni pouze za ně. Přeplňovaná dvanáctistovka tedy objednat nejde. K dispozici jsou dvě verze hybridního pohonu - osmnáctistovka s výkonem 122 koní a testovaný dvoulitr o výkonu 184 koní. Uklidňovat vás může fakt, že silnější motor corolla momentálně nemá.

Jednotka M20A-FXS má oproti menšímu motoru přímé i nepřímé vstřikování paliva, vyšší kompresní poměr a variabilní časování sacích i výfukových ventilů. Ve spolupráci s elektromotorem se tak dostáváme na kombinovaný výkon 135 kW (184 koní), který je dostupný v 6000 otáčkách. Akcelerace na 100 km/h je záležitostí 8,1 sekundy a maximální rychlost omezena na 180 km/h. Pro kombi na svižné přesuny naprosto dostačující hodnoty.

Motor samotný spolupracuje s hybridní planetovou převodovkou, se kterou se musíte naučit jezdit. Kdo bude stát na plynu jako na rýči, dočká se jen nekonečného vytáčeného motoru. Málokdo však u tohoto ústrojí oceňuje hladký chod, nulovou hlučnost v nízkých otáčkách a plynulý nárůst výkonu. Ano, můžeme se dohadovat o tom, že hybrid nemá ve sportovně vyhlížejícím autě co dělat, ale já si jako vyvrhel společnosti nepřipadal ani v tomto kombi, ani v Lexusu RC F Sport.

Hybridní systém pracuje v této motorizaci na celodenní směny. Pomáhá s prudšími rozjezdy, funguje do rychlosti 115 km/h a umí na elektřinu i couvat. Volty nechává mluvit kdykoli to jenom jde a díky téměř nepostřehnutelným přechodům je to vidět jen na spotřebě, která jde dolů. Rapidně. Cestu z Holešovic do Hořovic jsem absolvoval se spotřebou 4,3 l/100 km. Nějaká ta kolona v tom byla a dálnice pokořena s tempomatem na 120 km/h. Po týdnu běžného používání mi palubní počítač ukazoval 5,3 l/100 km, což je hodnota srovnatelná s naftovými motory.

Zatím to vypadá, že Toyota se poučila z předchozí chyby a označení GR Sport dala na svižný kompakt v závodní kombinéze, ale testovaná corolla má ještě jeden malý trumf v rukávu, který ji může hodně pomoct. Výbava GR Sport s motorem 2.0 Hybrid je totiž jediným vozem v nabídce, který může být vybaven paketem AVS, což je interní označení pro variabilní zavěšení kol a lze jej za 26 tisíc korun objednat pouze s paketem Dynamic.

Funkce tohoto systému spočívá v nervovém systému zavěšení kol, který každých 20 milisekund upravuje nastavení tlumičů tak, aby byla jízda co nejpříjemnější. Vypadá to tak, že označení GR Sport jde samo proti sobě a měli by do něj jít především vyznavači hnědých laků karoserie a béžových kožených sedadel, ale testovaný vůz si díky němu mohl dovolit ostřejší jízdní režim, který vedle tlumičů zbystří i reakce plynového pedálu.

Tady se dostávám k tomu, co je na tomto autě sportovnější po stránce jízdy. Neznamená to ale, že se z corolly stane nějaká uskákaná koza. Nejtvrdší nastavení jenom klade větší důraz na čtení povrchu vozovky a dává řidiči větší přehled o tom, co se pod ním děje. Toto nastavení se nijak zásadně neliší od sportovního nastavení adaptivních podvozků německých kompaktů a je spíše chvilkovým zpestřením cesty z práce než volnočasovou aktivitou.

Jinak je to tedy corolla jako řemen. Řízení je příjemné a překvapivě strmé, tlumiče tuhé a karoserie dost pevná na to, aby se nekroutila a vy si byli jistí v zatáčkách. Níc víc než sportovní vzhled a velmi lehce opepřené jízdní vlastnosti od tohoto vozu navíc nečekejte. Mínusem jsou tady především 18palcová kola, která už na velkých nerovnostech pěkně kopou a na dálnici výrazně hučí. Potom je potřeba počítat i s dalšími neduhy standardní corolly, jako jsou krátké sedáky vpředu i vzadu či pomalý infotainment.

Závěr

Toyota Corolla GR Sport je za mě velmi milým překvapením. Automobilka si teď v pohodě může budovat novou výbavovou linii sportovně vypadajících aut, která budou úsporná a podvozkem příjemná. Corolla GR Sport na žádné divočiny není, ale to nebude ani člověk, který si chce koupit rodinné kombi.

Je to navíc velmi dobře vybavené auto za slušné peníze, vezmu-li v potaz, že jde o hybrid. Novou Toyotu Corollu Touring Sports považuji za „skorolexus“, který v nabídce luxusní značky chybí. A teď má i tu zajímavou jiskřičku navíc.

Toyota Corolla Touring Sports: Souhrn cen Základní cena vozidla 524.900 Kč (1.2 Turbo Active/85 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 794.900 Kč (2.0 Hybrid GR Sport/135 kW) Cena testovaného vozidla 863.900 Kč (2.0 Hybrid GR Sport/132 kW)