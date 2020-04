Minitest Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid: Když to prostě všechno šlape

Radosti Pružný a svižný motor Stále možnost čtyřkolky Prostor v interiéru Skvělá souhra pohonného ústrojí Starosti Rekuperace vůz výrazně zpomaluje Nepatrně vyšší cena Interiér už svůj věk nezapře 8 /10

Současná generace Suzuki Vitara letos oslavuje páté narozeniny a při té příležitosti prošlo doposud největší změnou. Přeplňovaná čtrnáctistovka BoosterJet totiž dostala hybridní technologii. Vitara v tom pochopitelně není sama. Suzuki již před lety vyvinulo vlastní hybridní systém SHVS, který mu pomáhá vypořádat se s emisními limity a dostalo jej téměř do všech svých modelů včetně ostrého hatchbacku Swift Sport. Dnes si řekneme, jak funguje v SUV Vitara, které do testu dorazilo ve výbavě Elegance.

Teorie

Systém SHVS existuje ve dvou verzích: dvanáctivoltové (Swift, Ignis) a 48voltové (S-Cross, Vitara). Druhá architektura je těžší a k hmotnosti vozu přidá 30 kg. Základem celého systému je malý startér-generátor připojený řemenem. Ten pomáhá výkonem 10 kW a točivým momentem 53 N.m spalovacímu motoru při rozjezdech a akceleraci. Umí také do rychlosti 10 km/h zcela vyřadit spalovací motor z chodu a dojet například ke křižovatce jen na elektřinu. Změnou prošel i turbomotor. Nyní má vyšší kompresní poměr (10,9:1 vs. 9,9:1) a variabilní časování nejen sacích, ale i výfukových ventilů.

Startér-generátor sbírá energii rekuperací, kterou střádá z brzdění buď za pomocí brzd, nebo za pomoci automatického přibrzďování v případě, že řidič zrovna nešlape na plyn. Energie se ukládá do malého lithium-iontového akumulátoru pod podlahou kufru. Výsledek spolupráce těchto komponentů má docílit snížení kombinované spotřeby paliva o 1,2 l/100 km a snížit emise výfukových plynů. Taková je teorie. Nyní...

Praxe

Zvenku poznáte hybrid pouze podle označení na zádi vozu a chic modrého proužku v předních světlometech. Uvnitř je situace stejná a o faktu, že řídíte hybrid, se očima dozvíte jen díky přidané kartě v palubním počítači, která zobrazuje tok elektrické energie. Znatelný vliv tak poznáte až při jízdě. Čtyřválec 1.4 BoosterJet má díky elektrickému dopingu hladší běh a původní hodnoty 103 kW výkonu při 5500 otáčkách a 220 N.m točivého momentu od 1500 otáček se lehce promíchaly.

Výkon se snížil na 95 kW. Co ale Vitara ztratila na výkonu, dohání na krouťáku. Kombinace pohonných ústrojí jí přinesla hodnotu 235 N.m od dvou tisíc otáček. I díky tomu neztratila nic na svých dynamických parametrech a pořád umí zrychlit na stovku za 10,2 sekundy. Změnil se ale průběh výkonu, který je nyní přímočařejší a hutnější v nízkých otáčkách, kdy elektromotor pomáhá nejvíce. Přechod mezi elektrickým a spalovacím režimem navíc takřka nepoznáte.

Jiné jsou i převodové poměry šestistupňové manuální převodovky, které jsou nyní od trojky nahoru delší. Můžete jet v klidu padesátkou na čtyřku (na pětku už motor duní) a pak pružně akcelerovat. Na dálnici při rychlosti 130 km/h pak šestka točí lehce nad 2500 otáček, tedy výrazně méně než tomu bylo u předešlého modelu.

Automatická rekuperace energie funguje i ve vysokých rychlostech na dálnici a je poměrně silná. Zatímco ale na dálnici její vyšší intenzita tolik nevadí, ve městě mi to dělalo problém. Když jsem při rychlosti 50 km/h pustil nohu z plynu, začal vůz výrazně zpomalovat, aby ze situace vytěžil co nejvíce energie. Mezi uvolněním pedálu plynu a zahájením sbírání energie je asi vteřinová prodleva. Rekuperace samozřejmě nefunguje s vyřazenou rychlostí či vyšlápnutou spojkou, ale to vám zřejmě došlo.

Suzuki slibovalo, že vitara bude mít díky hybridnímu ústrojí nižší spotřebu. Konkrétně 4,9 l/100 km, což je oproti předchozí verzi vozu více než litrová úspora. Za ideálních podmínek věřím, že tomu tak může být. Systém umí vypnout motor při příjezdu ke křižovatce a při akceleraci tlačit motor rychleji tam, kde ho chcete mít, takže nespálí tolik paliva. Reálně jsem se ale dostal nejméně na 6,2 l/100 km.

Ta stará známá

Tímto veškeré výrazné změny po stránce vzhledu a jízdy končí a po odmyšlení hybridu vám zůstane stará dobrá vitara. Ta, vzhledem k tomu, že je na trhu již pět let, čelí tvrdé realitě stárnutí. Plasty interiéru vypadají na pohled levně i na poměry levných aut a infotainment je pomalý. Na druhou stranu má široká a pohodlná sedadla, výbornou ergonomii a i přes skromné vnější rozměry dostatek prostoru pro posádku. Když už jsem u prostoru možná by vás mohlo zajímat, že baterie pod podlahou kufru díky skromným rozměrům nezabírá v kufru moc místa. Pořád tak budete mít k dispozici 375 litrů, a v případě čtyřkolky i dvojitou podlahu.

Závěr

Zbývá už jen cena. Námi testovaná výbava Elegance s pohonem všech kol AllGrip a elektronickou uzávěrkou diferenciálu stojí 576.900 Kč. Vitara se tak oproti předchozí verzi zdražení nevyhnula a bude vás v tomto případě stát o 27 tisíc korun více. Základní výbava Comfort se ale stále statečně drží pod půl milionem. Pořád je tedy dost levná, vezmu-li v potaz, že crossover Hyundai Kona Hybrid startuje na částce o sto tisíc korun vyšší, a navíc není tak dobrým a všestranným vozem.

Vitara prošla proměnou v hybrid se ctí. I přes mírné zdražení je stále cenově dostupným crossoverem pro obyčejné lidi bez přehnaných nároků. Je tak i nadále odpovědí na otázku levného a robustního SUV s pohonem všech kol. Elektrického pomocníka až na silnou rekuperaci takřka nepocítíte a jestli ušetří pár deci benzinu, tak je to jenom dobře.

