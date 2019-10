Minitest Seat Ibiza 1.0 TSI DSG FR: Jen se tak moc necukej

Radosti Atraktivní design karoserie Poddajný podvozek Vnitřní prostor Bohatá základní výbava Starosti Převodovka dusí motor v nízkých otáčkách Falešné koncovky výfuku u výbavy FR Prodleva převodovky při rozjezdech 7 /10

Seat Ibiza jsme měli v testu naposledy v březnu loňského roku a vypadal skoro stejně jako ten, o kterém si dnes budeme podívat. Pod kapotou pracovala patnáctistovka TSI ACT o výkonu 110 kW, navíc párovaná s manuální převodovkou, měla šmrnc a byla v podstatě „unisex“ - dovedla si získat kluky i holky. To auto jsem měl rád. Bavilo mě ho řídit možná stejně jako Suzuki Swift Sport. Od loňska se ale ve světě Ibizy dost změnilo.

Už loni v létě jsme informovali o vyřazení motoru 1.5 TSI z české nabídky. Vypadla i verze TGI na zemní plyn a přibyla šestnáctistovka TDI. Šlo jen o dočasný stav a vše nakonec vykrystalizovalo v nabídku, jakou dohledáte v ceníku platném k 26. září letošního roku. Anebo prostě čtěte dál.

Škrty, škrty, škrty!

Vedle obligátních litrů MPI a TSI zůstává jediná verze motoru 1.6 TDI (70 kW), příznivci CNG mohou u všech výbav sáhnout po tříválci 1.0 TGI (66 kW), ale po jedna-pětce se slehla zem. Není v Německu, Rakousku, Polsku, ze států sousedících s tím naším ji koupíte akorát na Slovensku, navíc jen jako skladovku ve výbavě FR. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Kdo z vás by nyní chtěl čtyřválcovou Ibizu, musí sáhnout po nafťáku s pětistupňovým manuálem za nejméně 442.900 Kč, což je dost peněž, pokud uvážím, že stačí přihodit 10.000 Kč a dostanete nejvýkonnější motor s převodovkou DSG, navíc v nejluxusnější (Xcellence) i nejsportovnější výbavě (FR). Vyberte si, stojí obě stejně. To nás vrací zpět na začátek, respektive k autu, o kterém si dnes budeme povídat.

Nejvýkonnější verzí Ibizy se rozumí tříválec 1.0 TSI s 85 kW a 200 N.m. Převodovka DSG není nutnost. U linií Reference a Style není k dispozici k žádnému z nabízených motorů a u Xcellence a FR se za ni připlácí 35.000 Kč. V porovnání s manuálem má vůz o 2 km/h nižší maximální rychlost (195 vs. 193 km/h) a na stovce je za 9,5 sekundy (o 0,2 sekundy pomaleji než s manuálem). Avšak do města, kam Ibiza primárně patří, je naprosto ideální.

Prostě sexy

Jak jste si jistě všimli, opět zkoušíme Ibizu FR, tedy nejsportovnější verzi nabídky. Jako jediná standardně vyjíždí na 17palcových kolech (my měli 18palcová za 10.500 Kč, nebo v paketu Street FR s podvozkem Dual Ride za 16.500 Kč), má přední masku připomínající včelí plástev, LED svítilny nebo zadní nárazník s nehezky vypadající imitací koncovek výfuku, podle kterých je možné linii FR identifikovat s naprostou přesností. Hezkým detailem jsou červeně lakované brzdové třmeny, o standard se však nejedná. Společně s červeně lemovanými bezpečnostními pásy tvoří paket Red za 9200 Kč.

Také uvnitř hned poznáte, za co vlastně platíte (cenový rozdíl mezi liniemi Style a FR činí 28.000 Kč). Usedáte do sportovně vypadajících předních sedadel, chopíte se tříramenného volantu čalouněného perforovanou kůží, palubní desku pokrývá koženkový dekor, nechybí ani ambientní osvětlení. Hezké a nikterak přeplácané.

Přidejte 8900 Kč a dostanete digitální přístrojový štít, za patnáct tisíc máte vestavěnou navigaci s 8palcovým displejem, bluetooth handsfree či hlasové ovládání. Je toho dost a cenu litrové Ibizy snadno vyšroubujete nad půl milionu korun, o to tady ale dneska nejde.

Snaží se, ale občas to nestačí

Pokud se vám zdá, že se jízdní vlastnosti některých aut během posledního roku změnily, asi máte pravdu. Bez filtru pevných částic by neprošel emisemi ani nejmenší přeplňovaný litr, automaty se do řazení nemají, dlouho drží kvalt, a když už se rozhodnou podřadit, nebývá to vždy pozvolna a jemně, ale spíše o dva kvalty a honem s motorem do otáček. Bohužel je to i případ testované Ibizy.

Na jednu stranu vám dává pocit pružnosti v nízkých otáčkách, při konstantním tlaku na pedál plynu cítíte, jako by Ibiza byla malou kuličkou v praku, který zrovna svým kotníkem natahujete. Jízda je plynulá, převodovka řadí jemně, ale dusí otáčky kolem patnácti set za minutu, pod nimiž už motor začíná dunět. Přidáte více a pak to přijde: DSG tam hodí o dva kvalty méně, ale než to udělá, ještě si zkontroluje výpočty. Přečkáte prodlevu, auto si vzpomene, že má mezi 5000 až 5500 otáčkami výkon 115 koní (85 kW) a snaží se vám je okamžitě naservírovat všechny. Jednoduše vystřelí jako zběsilé.

Plynulost je pryč, motor hlučí v otáčkách, a přestože udávaná dynamika není špatná, zpoza volantu není moc cítit. Je to zvláštní, vezmu-li v potaz, že v kombinaci s manuálem je tříválec 1.0 TS/85 kW perfektní a rozhodně jej nepasuji jenom do role pohonu pro auta do města. S DSG ale stojíte na křižovatce s vypnutým motorem, padne zelená, šlápnete na plyn, chvíli se nic neděje a pak auto opět vystřelí.

Vyvstávala otázka, jestli si raději nevystačit se 70kW verzí, jenže ta má jenom manuální pětikvalt, a protože má výkon pod 100 koní, tak i menší přední kotouče a zadní bubnové brzdy místo kotoučových. DSG je fajn do města, protože se nemusíte starat o řazení, a mimo něj, pokud jste klidnější řidič. Tak či tak se bude spotřeba pohybovat mezi 5,5 až 7 l/100 km, což je v dané kategorii obvyklé.

Jenže Ibiza má horkokrevnost v krvi a perfektní podvozek, jehož schopnosti nepřevyšuje ani dříve vrcholná patnáctistovka o výkonu 150 koní, natož TSI se třemi válci a výkonem menším o 25 kW. Je tvrdší než Fabia a Polo, ale není prkenná ani s 18palcovými koly.

V zatáčkách odolává nedotáčivosti překvapivě dlouho, má přesné řízení a přibrzďování kol vám do toho nekecá tak moc jako v kombinaci s motorem 1.5 TSI. Převodovka ve sportovním režimu motor tolik nepodtáčí, s manuálem by však byl zážitek lepší. Potenciál pobavit řidiče totiž Ibiza má, i když pod její kapotou běhají jenom tři písty.

Závěr

Když jsem z kraje loňského roku testoval Seat ibiza 1.5 TSI s manuálem, říkal jsem si, že nějak takto by mohlo vypadat malé auto, které bych si koupil. Líbí se mi, uvnitř má dost místa, patnáctistovka moc nežrala, a když jsem si chtěl po práci provětrat hlavu, dovolila mi to. Takové auto už u nás dnes nekoupíte, ale protože trh nezamrznul, můžete zkusit třeba Suzuki Swift Sport (1.4 BoosterJet/103 kW) za 480 tisíc v plné výbavě. Ibiza 1.5 TSI loni začínala na 408.900 Kč, po dovybavení se však snadno přehoupla přes půl milionu.

Aktuálně nejsilnější Seat Ibiza má pod kapotou litrové TSI s výkonem 85 kW, v případě našeho dnešního testu kombinované s převodovkou DSG. Stále je horkokrevná, DSG bych ale vážně doporučil pouze někomu, kdo plánuje jezdit hlavně po městě a chcete mít neustále obě ruce na volantu. Často totiž motor dusí v nízkých otáčkách, dlouho otálí s podřazením, a když se k němu odhodlá, plynulost jízdy je často v tahu. Můj konečný verdikt? Silnější litrové TSI ano, linii FR ano, ale raději si řaďte sami.

Seat Ibiza: Souhrn cen Základní cena vozidla 312.900 Kč (1.0 MPI/59 kW Reference) Cena s testovaným motorem a výbavou 417.900 Kč (1.0 TSI/85 kW FR) Cena testovaného vozidla 566.200 Kč (1.0 TSI/85 kW DSG FR)

Technické údaje: Seat Ibiza Rok • stupeň výbavy 2019 • FR

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 999 cm 3

Stupeň komprese 10,5:1

Nejvyšší výkon 85 kW (115 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 000 až 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 200 Nm při 2 000 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,5 s

Nejvyšší rychlost 193 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 7 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 355 l • 1 165 l

Objem palivové nádrže 40 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 247 kg • 1 680 kg

Prům. spotřeba: komb. 6,4 l/100 km

Rozvor náprav 2 564 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 525 mm • 1 505 mm

Rozměr pneumatik 215/40 R18

Rozměry: délka × šířka × výška 4 059 × 1 780 × 1 444 mm

Základní výbava: Šest airbagů, litá 17palcová kola, front assist, multikolizní brzda, rezervní kolo, tempomat, ambientní osvětlení interiéru, černé dekory v interiéru, červené prošívání volantu a hlavice řadicí páky, sportovní přední sedadla FR, senzor únavy řidiče, sportovní nárazníky FR, loga FR vpředu a vzadu, Seat Drive Profile, kožený sportovní multifunkční volant, rádio s 5palcovým dotykovým displejem, systém XDS na přední nápravě, bluetooth handsfree, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, parkovací senzory vzadu, diodové denní svícení, klimatizace a další.

Volitelná výbava: Paket Connectivity Plus: navigační systém s 8" barevným dotykovým displejem, 2× USB, Aux-in, 2× slot na SD kartu, bluetooth handsfree, 6 reproduktorů, hlasové ovládání, palubní počítač plus (15.000 Kč), Paket Easy: adaptivní tempomat, bezklíčkový přístupový systém Kessy a startování vozu tlačítkem s funkcí Heartbeat, senzor únavy řidiče (11.500 Kč), Paket RED: červeně lakované brzdové třmeny, červeně lemované bezpečnostní pásy (9200 Kč), Paket Street FR: 18" kola z lehkých slitin Performance, selektivní nastavení podvozku Dual Ride (16.500 Kč), Paket Winter: vyhřívaná přední sedadla a trysky ostřikovačů předního skla (9400 Kč), panoramatické střešní okno, funkce vyklápění a posuvu (20.500 Kč), Full LED přední světlomety (15.000 Kč), červená metalíza Desire (16.200 Kč).