Minitest Renault Captur 1.3 TCe: 1,333 stříbrných stříkaček na rozloučenou

Radosti Svižný a pružný motor Atraktivní vzhled Praktický interiér Starosti Méně přesná převodovka Zastaralý interiér 8 /10

Renault Captur se stal v roce 2013 jedním ze zakladatelů segmentu městských SUV. Vyšší posez za volantem a lepší výhled si zákazníci téměř ihned oblíbili a není divu, že se Captur brzo stal jedním z nejprodávanějších modelů značky a dlouhou dobu byl nejprodávanějším modelem svého segmentu v Evropě. K plusovým bodům se mimo jiné řadí i atraktivní design a nízká cena.

Facelift z poloviny roku 2017 pouze doladil vzhledové kontury a přidal charakteristické světlomety ve tvaru písmene C, aby výsledek více korespondoval s aktuálním designem značky. To interiér tolik péče nedostal a zub času se na něm po šesti letech produkce již značně podepsal. Z hlediska praktičnosti jde ale stále o jednu z nejlepších možností volby, pokud hledáte zvýšený hatchback do města.

Pohodná sedadla, vzdušný prostor na palubě, dostatek odkládacích přihrádek, posuvná zadní lavice, všechno tohle tady máte, nicméně konkurence, která rok od roku síli, úroveň rychle dotahuje. Zavazadlový prostor má základní objem 377 litrů a využít můžete opravdu každý z nich. Podlaha je totiž téměř rovná, navíc s dvojitým dnem. Nákladová hrana je vysoko, s tím ale musíte u crossoverů počítat.

V redakční garáži Captur zaparkoval ještě před koncem životního cyklu proto, protože i pod jeho kapotu si našel cestu motor 1.3 TCe vyvinutý společně s Daimlerem. S touto jednotkou jsem se nedávno setkal třeba v Mercedesu třídy A, kde byla naprosto famózní. Bude v Capturu něco jinak?

1,333 napůl stříbrných stříkaček

Mercedes chtěl novou čtyřválcovou jednotkou pokrýt pohony svých nejmenších modelů, Renault nahradil původní dvanáctistovku 1.2 TCe a přinesl lepší řešení pro nadcházející emisní normy. U Renaultu tento velmi diskutovaný přeplňovaný motor plošně zasáhl téměř celé modelové portfolio a s výkonovým rozpětím 100 až 160 koní sklízí chválu téměř v každém periodiku.

Nabídku Capturu otevírá tříválec Energy TCe 90, pokračuje přes testovaný čtyřválec o výkonu 130 koní, a vše uzavírá silnější verze posílená na 150 koní, kterou si navíc jako jedinou můžete dopřát s dvouspojkovým automatem EDC. Námi testovaný motor dosáhl výkonu 96 kW v 5500 otáčkách za minutu a točivý moment 220 N.m nabídl v 1500 otáčkách, tedy docela nízko.

Maximální rychlost 200 km/h a zrychlení z nuly na stovku za více než 10 sekund nejsou hodnoty, které by v řidiči vyvolaly vzrušení. K tomu ale ostatně tento model není určený. Je to přesouvač, pojízdný bydlík, kamarád na cesty, pomocník do města nebo nákupní vozík prarodičů. A já vám mohu říct, že s testovaným motorem je senzační.

Takový malý zázrak

Sžijete se s ním v podstatě hned po prvním nastartování. Jeho tichý běh a kultivovanost by vám dovolily jezdit snad i po knihovně. Do kabiny se nepřenášejí nepříjemné vibrace a jízda v nízkých rychlostech i otáčkách je naprosto uvolněná. Každý pohyb plynového pedálu je znát, motor se zdá být neustále v pohotovosti a vždy má dostatek výkonu na to, aby posádku nenechal ve štychu.

Pokud necháte nohu na plynu položenou, výkon hezky graduje a doprovází jej u toho příjemně jadrný zvuk. Motor má prostě charakter a dle jeho projevu byste mu průměrná dynamická čísla vlastně ani nehádali, protože jízda je svižná a pružná. Dech Capturu dochází jen při dálničních rychlostech, hlavně při předjíždění.

Šestistupňová manuální převodovka odvádí dobrou práci, jen by mohla mít přesnější dráhy řazení, které by více ladily se sametovým charakterem agregátu. Spotřebu se během testu dařilo držet kolem sedmi litrů a věřte, že jsem často i pospíchal. Velké výkyvy jsem nezaznamenal ani při rychlém dálničním tempu nebo ve městě. Spotřeba vždy uskočila maximálně o litr, aby se s klidnějším tempem zase vracela k sedmičce.

Captur si umí dobře poradit i se zatáčkami, ale pouze pokud nasadíte svižné tempo, nikoliv sportovní. Řízení je odtažité, odpružení měkké a do všeho brzo mluví stabilizace. Je tedy lepší se přizpůsobit, nepřehánět to a potenciál motoru využívat při bezpečném předjíždění či hledání skulinek v městkém provozu. Na to je Captur expert.

Vozu obecně vyhovuje komfortní a spíše zdrženlivý styl jízdy. V takovém případě se příjemný podvozek, dobré odhlučnění kabiny a kultivovaný motor spojí v jeden celek a cesta příjemně ubíhá. Neříkám, že je Captur nudné auto, jenom vyznává styl cestování, který jeho cílová skupina zákazníků ocení. Nehraje si na mistra a nechce být všeuměl. Zaměřil se na oblast komfortu je v ní zkrátka dobrý.

Závěr

Renault Captur je i s novým motorem TCe stále jedním z nejlepších crossoverů na trhu. Jediné, co mi na něm občas vadilo, byl jeho interiér, na kterém se už stihl podepsat zub času. Zpracování, materiály, design, to všechno křičí po zlepšení, které už je naštěstí na cestě. Zlepšení by si zasloužila také manuální převodovka, jejíž dráhy řazení nejsou nejpřesnější.

Vůz začíná s tříválcem TCe 90 ve výbavě Advantage na částce 324.900 Kč. Námi testovaná verze v nejvyšší výbavě Intens s čtyřválcovým motorem TCe 130 vyjde na 444.900 Kč. Renault nyní v rámci výkupu nabízí bonus v hodnotě 40.000 Kč.

Nejvyšší výbava se vyznačuje třeba automatickou klimatizací, full LED světlomety nebo 17palcovými koly. I se všemi příplatky se pak výsledná částka vešla pod půl milionu korun. Testovaný vůz stál 484.900 Kč, což je naprosto adekvátní částka.

Prostorný, pružný, praktický, úsporný, atraktivní, levný. Těchto šest přídavných jmen si současná generace Renaultu Captur odnáší do důchodu a nástupce to bude mít těžké, bude-li chtít navázat na jeho úspěch. Naštěstí si je své role plně vědom a kráčí ve stejných šlépějích. Capture, budeme na tebe vzpomínat s láskou.

Renault Captur: Souhrn cen Základní cena vozidla 324.900 Kč (0.9 TCe/66 kW Advantage) Cena s testovaným motorem a výbavou 444.900 Kč (1.3 TCe/96 kW Intens) Cena testovaného vozidla 484.900 Kč (1.3 TCe/96 kW Intens)