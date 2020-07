Minitest Piaggio MP3 300 HPE Sport: Tak trochu auto, tak trochu skútr, 100% cool

Tříkolka Piaggio MP3 není žádný nováček – představila se už v roce 2006. Přesto se najdou mnozí, kteří se v ulicích českých měst za tímhle zvláštním stvořením otočí. Celkem se prodalo už 180.000 exemplářů, ale u nás patří spíš k vzácnějšímu koření, zatímco v takovém Římě nebo Paříži se to jimi jen hemží. Pro našince to není zrovna levná záležitost – třístovka startuje na 189.900 Kč, pětistovka stojí minimálně 259.900 Kč. Na skútr do města nebo na střední vzdálenosti slušná suma. Jenže aspekty, za které si připlácíte, dávají smysl.

Dvakrát víc jistoty

Samozřejmě jsou tu ta dvě přední kola na propracovaném výkyvném zavěšení, která vás zbaví veškerých obav o uklouznutí předku na vodě, štěrku, kolejích, dlažbě… Možná tomu nebudete chtít zpočátku věřit, ale předek vážně neutrhnete. Při křižování vyjetých kolejí nebo prolétnutí díry vnímáte trochu nezvyklé pocity, dost odlišné od jednostopého stroje, ale jde jen o zvyk.

Stabilita je stoprocentní, stačí jen důvěřovat. Navíc důmyslná konstrukce umožňuje jet každému přednímu kolu v jiné výšce, zatímco vy sedíte pořád rovně – Piaggio s oblibou ukazuje video, kde jede jedno přední kolo po silnici a druhé po obrubníku. Takové kousky MP3 fakt umí a do zatáčky ho můžete poslat pěkně nadivoko a nic nestane. Chce to jen správně zkalibrovat hlavu. Že vám ale pořád chybí zásadní argument pro koupi? Co třeba řidičák?

Autař motorkářem

Stačí totiž oprávnění na auto, tedy skupiny B. MP3 je vícestopé vozidlo s nožním pedálem kombinované brzdy, a rázem nemusíte zpátky do autoškoly trápit se v sedle dvouřídítkové mašiny, pakliže vám jsou tradiční motorky proti srsti a jezdit na nich neplánujete. Právě tohle představuje hlavní důvod, proč si čím dál víc Čechů dojíždějících delší trasu do práce pořizuje na léto MP3 jako alternativu k autu.

Možná vás při pohledu na 800 mm širokou příď napadne, že si v kolonách nepomůžou. Ale opak je pravdou. Ucpanou magistrálou jsme se elegantně propletli mezi „parkujícími“ auty ve vláčku s ostatními motorkami jako by nic.

Být to klasický skútr, asi by nám trochu vadila hmotnost 225 kg, o nějakých třicet kilo vyšší, než je standard třístovkové kubatury. Ale tím, že stojíme na třech kolech, stroj je v zatáčkách sám o sobě stabilní a na semaforech ani nemusíme sundávat nohy na zem, je nám to vlastně jedno. Stačí totiž těsně před zastavením pravým palcem zamknout vidlici, ozve se pípnutí a mašina zůstane vzpřímeně stát. Pak vezmeme za plyn, zámek se sám odemkne a jedeme dál. Jen je třeba stát opravdu rovně. Párkrát jsme si vidli zamkli v lehkém náklonu a při rozjezdu to s námi zacloumalo. Trochu to vyleká, ale pád vážně nehrozí.

Kvůli vyšší hmotnosti je také určitě fajn, že třístovka mírně posílila na 19,3 kW a 26 Nm. Do města je to ideální volba, hezky svižná, ale ne zas těžkopádná. Jednoválec je navíc parádně kultivovaný, tichý a bere si do čtyř litrů.

Navažte spojení

Verze Sport má ve standardní výbavě multimediální platformu MIA, díky které můžete připojit telefon k palubní elektronice, a když si jej pak umístíte do držáku na řídítka, můžete s pomocí speciální aplikace sledovat při jízdě mnohem víc parametrů, než nabízí standardní přístrojový štít – třeba okamžitý výkon a točivý moment, zrychlení, úhel naklonění v zatáčce, spotřebu, nabití akumulátoru a další. Mobil vám také včas ohlásí ztrátu tlaku v pneumatikách a v neposlední řadě automaticky zaznamená polohu parkování, což ocení hlavně řidiči ve velkých metropolích. A samozřejmě máte na očích i mobilní navigaci…

Piaggio MP3 300 HPE Sport: Technická data a česká cena Motor čtyřdobý jednoválec SOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem [cm3] 278 Největší výkon [kW/min] 19,3/7750 Točivý moment [N.m/min] 26/6500 Převodovka CVT Spotřeba [l/100 km] 3,2 Startování elektrické Brzdy P/Z [mm] kotoučové s ABS 2x258/240 Pneumatiky P aZ 110/70 R13 a 140/60 R14 Délka/šířka [mm] 2000/800 Rozvor [mm] 1450 Výška sedla [mm] 780 Pohotovostní hmotnost [kg] 225 Objem nádrže [l] 11 Základní cena [Kč] 195.900

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.