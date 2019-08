Minitest Peugeot 5008 1.6 PureTech GT-line: Kočkopes? Spíš něco za něco

Radosti Variabilita interiéru Velký zavazadlový prostor Kultivovaný motor sladěný s automatem S ohledem na velikost vozu nízká hmotnost Ovladatelnost na kvalitních silnicích Starosti Významně vyšší než udávaná spotřeba 4x4 ani za příplatek Nervózní chování zadní nápravy na nerovnostech Krátké sedáky na zadních sedadlech Diskutabilní ergonomie 7 /10

Pokud jde o SUV, automobilky zapomínají na štábní kulturu docela často. Místo strojů schopných vzít to cestou za kulturou zkratkou přes kamenolom, pískovnu nebo les si definici tohoto segmentu začaly vykládat mnohem volněji, než tomu bylo kdysi. Běžná ovladatelnost na silnici sice zůstala, v zájmu nižší spotřeby i ceny však 4x4 dostalo padáka. Své nadšení pro off-road se nám tyto vozy snaží namluvit lehce přizvednutým podvozkem a některé třeba i instantním zázrakem v podobě koleček a spínačů na středovém tunelu, které mají tu čtyřkolku jakože nahradit.

Potíž je akorát v tom, že jediné, co z těchto kouzel vzniká, je guláš. Přesněji guláš v hlavách některých zákazníků, kteří těm moudrům novodobých šamanů přes fyziku doopravdy věří a pak se nestačí na mokré louce pod víkendovou chalupou divit. A tak nějak vznikly crossovery. Moderní formát, který snese skoro cokoli. Zkrátka takový automobilový ekvivalent tvárné améby.

Jednou z nich je i Peugeot 5008, v jedné věci je ale speciální. Jeho tvůrci říkají, že jde o SUV, což je s ohledem na dnes populární svobodu identifikovat se třeba jako klingonský poník neurčitého pohlaví v podstatě pravda. Ve skutečnosti je to ale pořád více minivan než cokoli jiného, stejně jako byl i jeho předchůdce. Akorát se trochu zamaskoval. Nevěříte?

Dva v jednom

Jeho mimikry nejlépe vynikne z profilu a nejde jen o ten dlouhatánský rozvor náprav přes 2,8 metru, před kterým musí sklapnout podpatky a zasalutovat i Škoda Kodiaq. Podívejte se především na ty tlusté chromované lišty v zadních sloupcích, které jsou součástí lemování bočních oken. Svým úhlem se snaží navodit dojem dynamičtější šikmé zádě, jenže ve skutečnosti mají především odpoutat pozornost od faktu, že střecha pokračuje o pořádný kus dál a zadní okno je téměř kolmo.

Jediný relevantní rozdíl mezi 5008 a klasickým MPV je tak pouze v tom, že se přední sklo nezvedá od úrovně světlometů, ale až o pár desítek centimetrů dál. Už takhle to dost bije do očí a kdyby měly zadní hodně protáhlé dveře místo běžných pantů posuvnou mechaniku, byl by to dokonalý příklad auta „vpředu kočka – vzadu pes“.

Tím nechci tvrdit, že 5008 vypadá jako jeden z méně povedených experimentálních slepenců Dr. Moreaua. Optické triky s nelakovanými černými plasty a nějakou tou lesklou lištou, které mají společně za cíl udělat totéž co uvedená kamufláž zadních sloupků, ve výsledku nepůsobí špatně. Stejně tak ale nedokážu říci, že by mě tohle auto ohromilo svou krásou. Je jiné, originální, ale mnohem více se mi líbí menší 3008. Kdybych hledal křížence minivanu a SUV, čistě esteticky bych dal asi raději přednost upřímnějšímu Renaultu Espace.

Interiér prostorný, ale ne bez chyb

Že Peugeotu 5008 zůstaly geny předchozího rodinného MPV, dokazuje (kromě stylisticky diskutabilní, nicméně velmi praktické krabicovité zádi) rovněž interiér. Aby tvůrci zachovali jeho dřívější funkčnost, najdete ve druhé řadě tři samostatná, v podélném směru posuvná sedadla s polohovatelnými opěradly, rovnou podlahu, skládací stolečky a nadto nechybí ani další dvě sklopné a vyjímatelné sedačky v celkově obrovském zavazadlovém prostoru.

Asi nečekáte, že by se mohlo jednat o plnohodnotná místa pro dospělé, protože to opravdu nesvedou. Na druhou stranu někteří konkurenti tuto možnost nenabízí vůbec. Aby té chvály nebylo náhodou příliš, měli byste vědět, že také sedačky ve druhé řadě mají docela krátké sedáky a krajní cestující budou mít pocit, že sedí až příliš nalepeni na boční okno.

Skutečné pohodlí bez kompromisů tak dostanete pouze vepředu. Sedadla mají vynikající profil, jsou dostatečně široká i pohodlná, sedáky lze manuálně prodloužit, jen tlačítka vyhřívání či ve vyšší výbavě i tlačítka masážní funkce by mohla reagovat hned na první pokus, a ne že se skoro pokaždé nechají přemlouvat.

Pokud jde o futuristickou palubní desku s nekruhovým volantem, přizvednutým přístrojovým panelem, dotykovou obrazovkou a netradičním voličem převodovky, je to samozřejmě otázka individuálního vkusu. Někomu vyhovuje, jinému ne. Abych nehrál alibistu, musím přiznat, že jsem k největším příznivcům tohoto konceptu nikdy nepatřil a už asi ani nebudu, nicméně současnými Peugeoty jsem jezdil už tolikrát, že jsem si zvykl. Automobilka navíc postupně vylepšila toto rozhraní o hardwarová tlačítka pro snadnější přístup k základnímu menu, přesto bych měl tři připomínky.

Udělejte něco s rychlostí načítání multimediálního rozhraní po nastartování, dejte displejům ještě o něco lepší rozlišení a namontujte konečně někam to zatracené tlačítko vypínání systému stop-start. Hledat pokaždé to virtuální v podmenu systému je otravné.

Tiché kilowatty

Francouzský crossover je momentálně dostupný s povedenými naftovými motory BlueHDi o objemu 1,5 a 2,0 litru, ale pořád je k mání i s přeplňovanými zážehovými pohonnými jednotkami. Docela by mě zajímalo, jak si s velkou 5008 poradí jinak zdařilá tříválcová dvanáctistovka, každopádně testovací auto mělo mezi předními koly čtyřválcovou benzínovou šestnáctistovku PureTech.

Jde o nejsilnější motorizaci s výkonem 133 kW (181 koní) a točivým momentem 250 N.m, která nahradila dřívější THP se 165 koni a agilitou vcelku přesvědčivě zastíní i nejvýkonnější diesel. Podle očekávání je příjemně kultivovaná a tichá, s přibývajícími otáčkami však začne obě výhody ztrácet. Ne že by se pod zatížením nedala poslouchat nebo zněla utrápeně. Její akustika je pouze nevýrazná a nezajímavá.

Lehce nezáživně může za přeposilovaným volantem působit i dynamika, ve skutečnosti je však 5008 schopna držet krok díky své nízké hmotnosti třeba se Seatem Tarraco s dvoulitrem TSI o výkonu 190 koní a pohonem všech kol. Peugeot sice bude na stovce o tři desetiny sekundy pomalejší (trvá mu to 8,3 vteřiny), ale má nepatrně vyšší maximální rychlost.

O sympatický dojem se stará rovněž nový osmistupňový automat, který vystřídal původní šestistupňovou automatickou převodovku. Ta byla vyhlášena svými letargickými reakcemi a pomalým řazením a nutno dodat, že ani nová skříň nepatří svou odezvou k hvězdné elitě. S motorem si ale sedla mnohem lépe, a pokud ji necháte pracovat v automatickém módu a nebudete ji hnát do kouta, bude svůj úkol plnit skoro perfektně.

Skoro proto, že by mohla ještě o chloupek lépe zvládat meziplyny při manuálním podřazování, rychleji reagovat na kick-down a čekal jsem i trochu lepší provozní efektivitu. Ne že by byl dlouhodobý průměr 8,9 litru na stovku a 9,5 litru ve městě vysloveně špatný výsledek, ale od udávaného mixu 5,6 l/100 km je to už hodně vzdálená hodnota. Ve výrazně lepším světle se Peugeot umí předvést na delších trasách, kdy cestovní spotřeba spadne na 8 litrů na dálnici a 7,5 litru mimo město.

Tužší podvozek v kombinaci s přesným řízením a nízkou hmotností znamená, že se v zatáčkách příliš nenaklání, ochotně mění směr a nechá se vést rychlostmi, které byste u takto velkého crossoveru asi nečekali. Překvapivě příjemný dojem ale vydrží pouze na hladkém povrchu. Na nerovnostech se i navzdory vyššímu profilu osmnáctipalcových pneumatik začnou do kabiny přenášet otřesy a co je horší, zadní jednoduchá náprava s vlečenými rameny značně znervózní.

Závěr

Když se v roce 2009 objevil první Peugeot 5008, byl přesně tím, co jste od něj čekali. MPV. Druhou generaci ale Francouzi prezentují jako SUV. Tyto ambice jim samozřejmě brát nechci, pokud ovšem přistoupíme na jejich hru, funkčně bude vůz pokulhávat. Sice se tváří jako mistr tankodromu, pohon všech kol ale nabídnout neumí a jeho podvozek se nedokáže se ctí vypořádat ani s většími nerovnostmi na asfaltu.

Poněkud vyšší skóre bere tohle auto ve chvíli, kdy sundáme růžové brýle a podíváme se na něj jako na méně obvyklý crossover spojující výhody přizvednuté karoserie s minivanem. Dostanete sedmimístní interiér, velký zavazadelník a vynikající variabilitu, praktičnost však sráží jistá prostorová omezení na sedadlech ve druhé i třetí řadě a drobné (ne však zanedbatelné) funkční nedostatky související se specifickou ergonomií.

Ačkoli má Peugeot vynikající naftové motory, přeplňovaná benzínová šestnáctistovka se nezdá být šlápnutím vedle. Tedy pokud budete ochotni akceptovat horší provozní efektivitu ve srovnání s dieselovými jednotkami. Odměnou vám bude sympatická dynamika, tišší a kultivovanější jízda, akorát nečekejte příznivější cenovku. Nejsilnější motor se prodává výlučně ve spojení s nejluxusnějším provedením GT-line, které sice zahrnuje slušnou standardní výbavu, ale budete si muset připravit skoro 800 tisíc.

Peugeot 5008: Souhrn cen Základní cena vozidla 573.000 Kč (1.2 PureTech Active/96 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 783.000 Kč (1.6 PureTech GT-Line/133 kW) Cena testovaného vozidla 783.000 Kč (1.6 PureTech GT-Line/133 kW)