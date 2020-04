Minitest Opel Astra Sports Tourer 1.5 CDTi 90 kW: Nekřič na mě, prosím

Radosti Ukázkový zavazadlový prostor Pohodlná přední sedadla Ergonomie interiéru Starosti Hlučný a hrubý motor Nekultivovaný systém start/stop 7 /10

Faceliftovaný Opel Astra vidíte na našich stránkách v rámci redakčního testu již potřetí. Není to tím, že bychom po něm tak moc toužili, ale tím, že jsme ještě nevyzkoušeli tu motorizaci, do které patří černá pistole u čerpací stanice. Vy už určitě víte, že Opel při modernizaci svého kompaktu sáhl ještě po motorizacích GM a jde o tři tříválce. Tak se teď podíváme na ten třetí.

Na následujících řádcích se tedy budeme věnovat hlavně vznětové patnáctistovce CDTi. Pokud byste chtěli vědět o Astře něco víc, podrobně jsme ji rozebrali již dříve se čtrnáctistovkou a převodovkou CVT, a pak také i s motorem 1.2 Turbo a manuální převodovkou.

Patnáctistovka se nabízí ve dvou výkonových verzích - se 77 a 90 kW (testovaná). U té silnější si můžete vybrat i devítistupňový automat. My jsme ale sáhli po klasickém klacku s kulisou pro šest převodových stupňů. Daň za větší komfort automatu je totiž vedle vyšší spotřeby i příplatek přes 50 tisíc korun.

K manuálu nemáme nejmenší výtky, páka se v kulise nezadrhává a převody jsou logicky poskládané. Samotný motor je pak takový zvláštní úkaz, který bude obecenstvo rozdělovat na dva tábory. Jedná se hliníkový řemenem poháněný agregát s kompaktními rozměry a hmotností jen lehce přes sto kilo. To na nafťák vážně není moc.

Pan Hrubý

Protože Opel uzpůsobil facelift astry spotřebě a nízkým emisím, je ústrojí nacpané snad vším, co by mu v tom mohlo pomoct. Má dva ventily EGR, katalyzátor SCR a také záchytný katalyzátor LNT. V kombinaci s manuální převodovkou tak produkuje 115 až 123 gramů CO 2 na kilometr, což je nepřekvapivě menší hodnota než u nabízených benzinových motorů.

Akcelerace z nuly na stovku za 10,5 vteřiny je srovnatelná s benzinovými turbomotory a pružné zrychlení z 80 na 120 km/h má dokonce nejrychlejší (10,2 sekundy). Výkon 90 kW (122 koní) nejspíš nikoho neohromí, ale točivý moment 300 N.m (stejná hodnota, jako u předchozí naftové Astry se čtyřválcem), se nebojí žádného kopce.

I spotřeba je v pořádku. Dostali jsme se na hodnotu 5,2 l/100 km, což je více než slušné. Při běžném cestování bez dálnic a s minimem návštěv města se ale snadno dostanete pod pět litrů. Kombinované deklarované hodnoty 3,6 l/100 km se nám však dosáhnout nepodařilo. Věříme ale, že za ideálních podmínek je to možné.

Naftová astra tedy celkem slušně jede a nechce za to ani moc paliva. Je tedy skvělá? Popravdě bych tak úplně neřekl. Že u vlastnictví této motorizace budete muset přistoupit k jistým kompromisům, poznáte ihned po nastartování. Motor je až neuvěřitelně hrubý a už těsně po otočení klíčku ve skříňce zapalovaní začne s celým autem škubat.

Rozjíždění pokračuje ve stejném duchu - do prostoru pro posádku se ozývá dunění, jako kdyby byla místo setrvačníku pračka s cihlou místo prádla. To však není, je tu klasický dvouhmotový setrvačník, kterým se naftové motorizace běžně osazují. Motor má ovšem tak velké torzní kmity, že tlumící součásti téměř ignoruje. Nad tři tisíce otáček pak řve jako tank.

Výrazně také doporučuji vypínat systém start/stop. V tomto voze je totiž až moc horlivý a funguje i v rychlostech pod 5 km/h. Příjezdy ke křižovatkám a následné odjezdy se tak nesou v duchu třesení s posádkou. Reprodukce motoru je ale také to jediné, co vás při cestování ruší. Podvozek je odhlučněný na jedničku a ani velká sedmnáctipalcová kola mu na eleganci neubírají.

Zcela bych ale dieselovou variantu astry nezatracoval. S výše uvedenými neduhy se dá naučit žít. Jenom to chce trochu času a zvyknout vypínat systém start/stop. Navíc pokud byste astru zcela ignorovali, ochudili byste se o jinak moc dobrý kompakt. Facelift astře nadělil například nové tlumiče pérování, se kterými se budete těšit z nadstandardního komfortu. Ani řízení není špatné, všechno je tu prostě tak akorát. Chápu, zní to jako klišé, ale Opel Astra vlastně je jedno takové velké, poctivé a dobře udělané klišé.

K testované výbavě Elegance se pak automaticky váže třeba automatická dvouzónová klimatizace, sada asistenčních systémů, ergonomické AGR sedadlo řidiče či volant potažený kůží. Vypíchnout pak musím příplatkové Matrix LED světlomety za 35.000 Kč, od jejichž funkce by se mohla řada konkurentů učit.

Praktická stránka věci

Vůbec poprvé máme v testu prodlouženou verzi kombi, nebo, aby to bylo terminologií automobilky správně, verzi Sports Tourer. Mohlo by vás tak zajímat, že máte možnost sklopných sedadel v poměru 40/20/40. Po otevření víka kufru (elektricky) se vám odhalí prostor o objemu 540 litrů. Po sklopení sedadel pak velkorysých 1630.

V galerii se pak prosím podívejte, jak má takový pořádný zavazadlový prostor vypadat. Nic zbytečně netrčí do prostoru a k použití máte opravdu celou plochu, což třeba Hyundai i30 kombi říct nemůže. Po sklopení sedadel by se tam pak snad dalo i hezky vyspat. Abych nezapomněl, pod dvojitou podlahou najdete i dojezdovou rezervu.

Závěr

Testovaný Opel Astra mě velmi mile překvapil téměř ve všech oblastech. To jediné, co bych mu vytkl, je hrubý a nekultivovaný motor, což pro někoho může být nepřekonatelná bariéra. Věřím tomu, že automatická převodovka dokáže chvění motoru výrazně utlumit. Pokud ale vyloženě chcete naftu s manuální převodovkou, asi pro vás vyhraje některý z konkurentů. Třeba to bude již zmíněný Hyundai i30, který nyní taktéž prošel faceliftem.

Osobně bych ale skok ke konkurenci ještě zvážil. Skvělá sedadla, komfortní podvozek, vynikající ergonomie interiéru a zavazadlový prostor jak z učebnice dokonalosti bych jednou jako rodič chtěl. Benzinová motorizace si řekne zhruba o litr víc a tuto daň bych ochotně zaplatil.

Opel Astra: Souhrn cen (akční ceník) Základní cena vozidla 379.990 Kč (1.2 Turbo/81 kW Astra ST) Cena s testovaným motorem a výbavou 510.990 Kč (1.5 CDTi/90 kW Elegance ST) Cena testovaného vozidla 610.990 Kč (1.5 CDTi/90 kW Elegance ST)