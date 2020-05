Minitest Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC 4WD CVT: 50x a stále poprvé

Radosti Relativně jednoduchý a potenciálně spolehlivý motor Dobře odladěné CVT Rozumné ceny základních verzí Po faceliftu zajímavější vzhled Starosti Zastaralý a levný interiér Pouze jediná pohonná jednotka Průměrná kvalita jízdy na velkých kolech Pohon 4x4 jen s automatem 7 /10

Když jsem počátkem loňského roku sepisoval další test Mitsubishi ASX, bral jsem to jako poslední „sajonara“ důvěrně známé staré herce, která si své už dávno odkroutila a aktuálně stříhá metr před definitivním zastavením výrobní linky. Brzký konec naznačovala i použitá technika volená s ohledem na co nejnižší výprodejovou cenu. Japonci ponechali pod kapotou letitého crossoveru ze všech kdysi dostupných motorů pouze nejslabší benzinovou jedna-šestku s manuálem a pohonem předních kol. Jenže novinář míní, ruka trhu mění…

Mitsubishi představilo během posledních pěti let minimálně tři odvážně vypadající koncepční studie SUV, které s nemalou pravděpodobností byly předobrazem druhé generace ASX, nicméně její vývoj musel jít kvůli přetrvávajícím finančním problémům k šípku. Automobilka měla za dané situaci v podstatě dvě možnosti. Mohla nechat odejít deset let staré auto do důchodu a nemít za něj náhradu, nebo ho zkusit přepracovat ještě jednou a poslat zpátky. Kterou alternativu zvolila, je zřejmé, tak se pojďme podívat, co je nového.

Hlubší plastikou k zmrtvýchvstání

Výrobci mají dost často ve zvyku nadšeně mluvit o „novém modelu“ i po výměně předních světel, ale vytáhnout tuhle kartu v případě vozu, který pamatuje třeba světovou premiéru benzinové Škody Fabia RS nebo Protonu Jebat, to chce vážně více než jen trochu marketingové drzosti. Abych ale Mitsubishi nekřivdil, tohle není úplně facelift z ranku těch „aby se neřeklo“.

Pokud nemáte rozečtené knížky v Braillově písmu a vedle sebe bílou hůlkou, patrně vám nemusím zvlášť zdůrazňovat, co se změnilo po vizuální stránce. Potkat ASX v protisměru, klidně byste si mohli myslet, že úplně všechno. Jet chvíli za ním, zdálo by se naopak, že skoro nic.

Že tu máme původní auto, samozřejmě křičí známá silueta a spousta jiných maličkostí, jako jsou proporce či tvar dveří. Každopádně jeho rozsáhlým způsobem vylepšená fasáda se snaží vyvolat mylný dojem, že se jedná o plnohodnotného současníka modelu Eclipse Cross.

Jistě že nejedná, ale úsilí vetknout ASX modernější vzhled nebylo samoúčelné. Jestli se po překopání přídě změnila aerodynamika karoserie, pak se automobilka zapomněla pochlubit, takže hlavní pozitivum oné plastické operace bych viděl především v tom, že dostanete lépe svítící diodové světlomety. Vpředu i vzadu. Navíc v základní výbavě, a tudíž bez jakýchkoli vedlejších příplatků. Sympatické.

Zdali jsou sympatické i ty marnotratné přebytky plastového chromu a hranatější styl posledních vozů z produkce tří diamantů, nechám na vašem posouzení, podle mě ale výsledek nepůsobí v rámci možností zase tak špatně.

A interiér? Pochopitelně se ASX může pokoušet zamaskovat svůj věk různými triky a nepochybujte o tom, že se nějaké procento lidí chytne. I těm ale po otevření dveří a usednutí za volant musí dojít, že tady pohádky končí. Kdybych to chtěl zkrátit, řekl bych, že pověstný kámen zůstal na kameni, ve skutečnosti se ale v kabině přeci jen pár drobností změnilo.

Mitsubishi přidalo lehce vytuněné multimediální rozhraní s nepatrně větší dotykovou obrazovkou, přibyly asistenční systémy včetně monitorování mrtvého úhlu, detekce provozu za autem při couvání nebo hlídání jízdy v pruhu. No a pak je tu tlačítko 4WD, pádla pod volantem a volič automatu, který můžete mít místo klasické páky manuálu.

Bez turba ale i filtru pevných částic

Filozofie každého faceliftu je v podstatě docela jednoduchá. Pokud chcete udržet zájem o starou věc, zabalte ji tak, aby vypadala jako nová. V ideálním případě udělejte navíc pár technických úprav, nezapomeňte je dostatečně zdůrazňovat a nezanedbatelná část zákazníků vám na to skočí i s navijákem. Co ale dělat, když „přebalujete“ asi počtvrté?

Upřímně přiznávám, že nevím. Možná bych to ale udělal stejně jako Mitsubishi. Naslouchal bych zákazníkům. Chcete výkonnější motor? Máte ho mít. Toužíte po automatu? Co třeba CVT. Čtyřkolku? Ale prosím, beze všeho, ozvalo se z kouzelného sluchátka. A tak Mitsubishi nechalo nažrat vlka a koza zůstala celá. A pokud se ptáte, co je na ASX tak speciálního, vlastně nic a všechno.

Před deseti lety, kdy byl tento vůz představen poprvé, by vám jeho současná technika nejspíše nepřišla nijak zvlášť zajímavá nebo revoluční. Během dekády se však auta a svět kolem nich změnil k nepoznání. Natolik, že se daná technologie stala unikátní.

Pokud máte pocit, že jsem se právě zbláznil a nutně potřebuji, aby mě uvítali na psychiatrii studenou sprchou, zkuste se na chvíli zamyslet a říci, kolik znáte nových aut s dvoulitrovým atmosférickým čtyřválcem, nepřímým vstřikováním, bez filtru pevných částic, a kromě toho i se šestnáctiventilovými rozvody zahrnujícími jedinou vačkovou hřídel (SOHC). Řeknu vám to naprosto přesně. Žádné. Nula.

Evropské předpisy a emisní limity podpořené pokutami zahnaly drtivou většinu automobilek do kouta a nadiktovaly jim jednotnou politiku downsizingu, ze které není úniku. Tedy alespoň to tak vypadalo, než dorazila právě tato verze Mitsubishi ASX.

Kromě jiného i díky přítomnosti systému proměnlivého zdvihu sacích ventilů byl tento celohliníkový motor schopen nějakým zázrakem vypořádat se s nejnovější emisní normou a udržet si rovněž pár konstrukčních řešení, která dávají jistou šanci, že by mohl být spolehlivější něž běžně používané pohonné jednotky.

Je tak trochu ironií osudu, že průkopník přímého vstřikování benzínu (GDI) vsadil na vstřikování nepřímé, nicméně právě díky tomu palivová soustava ASX čistí sání i sací ventily a pochopitelně není nutné obávat se zapékání samotných vstřikovačů. Tím samozřejmě neříkám, že se na motoru 4J11 nemá co pokazit nebo že je malý turbomotor automaticky špatný. Pokud se ale podíváme na poruchovost statisticky, je značně pravděpodobné, že bystě měli mít se zmíněnými komponenty čtyřválce Mitsubishi mnohem méně starostí než s ekvivalentními díly v moderních přímovstřikových motorech.

Zpátky na stromy

Jak dvoulitr funguje v praxi? Bez mučení připouštím, že jsem po dynamické stránce čekal trochu temperamentnější představení. Reakce na plyn jsou výtečné, bezprostřední, prodleva je téměř zanedbatelná. Na druhou stranu jsem ale rozjezdy z místa zároveň vnímal paradoxně jako poněkud mdlé a pomalejší, než bych předpokládal u auta s papírovým výkonem 150 koní. Vlastně jsem ve srovnání s předchozí šestnáctistovkou nebyl s to vnímat žádný zásadní pokrok s výjimkou lepšího pružného zrychlení.

Že je nutné držet atmosféru hezky postaru v otáčkách, bylo nasnadě. Navíc tato nahoře nemá zase tak špatný zvuk, tudíž nemáte pocit, že byste museli strojovnu přemlouvat a trpět při tom. Jenže Mitsubishi se beztak k nějaké větší akci nemělo. Nedalo mi to a pohled do tabulek vysvětlil mnohé.

ASX v „plné palbě“ není žádné pírko. I bez povinně udávané euro-zátěže má jen těsně pod jeden a půl tuny. Příplatková čtyřkolka s mezinápravovou elektronicky ovládanou spojkou schopnou pustit dozadu padesát procent výkonu by měla s ostřejšími rozjezdy pomáhat, a to na kluzkém povrchu nepochybně i dělá, potíž je ale v efektivitě převodovky s plynulou změnou převodového poměru. Je pomalá a okrádá vás o čas.

Abych byl konkrétní, vězte, že dvoulitr s manuálem a pohonem předních kol akceleruje na stovku za 10,2 sekundy. Žádná sláva, já vím. Konkurenční malé turbomotory o podobném výkonu jsou rychlejší. Rozdíl je ale minimální. A ASX 4WD CVT? Při stejném sprintu potřebuje o dvě vteřiny navíc, což je… shodou okolností čas zrychlení z místa na stovku loňské verze se šestnáctistovkou, takže to asi nebyl pouze dojem.

Můžete pochopitelně zcela legitimně namítnout, že jedna normovaná hodnota ani zdaleka neříká celou pravdu o tom, jak se auto chová v provozu, a v tomto bych vám dal určitě za pravdu. Byť ASX objektivně není rychlé a má co dělat, aby udrželo krok i s průměrem, jezdí se s ním příjemně. Nepospíchejte, vsaďte na uvolněné poklidné tempo a staré Mitsubishi začne dávat smysl.

Podvozkově se nijak výrazně neposunulo, i když jsem měl pocit, že se teď zavěšení dokáže o něco lépe vypořádat s velkými koly a na ostrých nerovnostech tolik nemlátí. Stále tomu ale chybí ta úroveň elementárního jízdního komfortu a odhlučnění, které bych si u obyčejného rodinného crossoveru představoval jako povinné minimum.

Samotné spojení atmosférického motoru a CVT funguje za uvedených podmínek k mému překvapení lépe, než jsem čekal. Pořád bych bral raději pětistupňový manuál i za cenu toho, že bych se musel vzdát pohonu všech kol, nicméně místo vysavačového projevu, kdy elektronika tupě drží otáčky jen podle polohy plynu, variátor v ASX vcelku solidně imituje klasický automat při zrychlování plynulým stoupáním otáček a řazením virtuálních stupňů. Pokud máte chuť, můžete při předjíždění využít nějaký ten imaginární kvalt volbou pádlem pod volantem, ale celé to funguje natolik přesvědčivě, že si po nějaké době na ruční řazení ani nevzpomenete.

Závěr

Nepředpokládám, že by vás zde mohlo být mnoho, kdo si myslí, že pro něj bude modernizované ASX ideálem. Spousta lidí bude mít s nejnovějším vydáním tohoto vozu docela vážný morální problém a přes jeho image „recyklátu“ a „youngtimeru již od roku 2010“ se jednoduše nepřenese.

Navíc dost by mohl vadit také fakt, že toto Mitsubishi poněkud ztratilo auru přitažlivosti levného středně velkého crossoveru. Zatímco loni vám při nákupu základního modelu stačilo necelých 400 tisíc korun, ASX s dvoulitrem bylo od počátku k mání za 415 tisíc. To je celkem milý příplatek za výkonnější motor a lepší výbavu, jenže mezičasem se potichu zvedla základní cena na 444 tisíc.

Samozřejmě za to můžete japonskou značku nenávidět, ale tohle není problém Mitsubishi. Zdražují prakticky všichni, protože musí. Kvůli pokutám za emise. A nikdo normální si na lov zajíců buben brát nebude. Ale zpátky k ASX.

Pokud jezdíte hlavně dlouhé trasy, bude pro vás diesel nebo benzinové turbo lepší volbou. Nicméně v případě, že využíváte své „sportovně-užitkové“ auto typickým způsobem, tedy poskakováním po městě mezi školou, nákupním centrem a domovem mezi paneláky či na periferii, tak bych to kvůli jeho obyčejnému a zároveň pozoruhodnému motoru zkusil. Levnému interiéru navzdory.

S variátorem se spotřeba čtyřválce pohybuje od sedmi a půl do devíti litrů benzinu na 100 kilometrů, pokud nebude pospíchat. S levnější manuální převodovkou bych odhadoval, že to bude zhruba o litr méně. Ale i kdyby nebylo. Jednoduše se mi líbí ta možnost pořídit si i v roce 2020 pohonnou jednotku, které nevadí studené starty, krátké jízdy a co možná spálí navíc ve válcích, vám vrátí na servisu.

Mitsubishi ASX 2020: Souhrn cen Základní cena vozidla 444.000 Kč (2.0 MIVEC/110 kW Inform) Cena s testovaným motorem a výbavou 632.850 Kč (2.0 MIVEC/110 kW Intense) Cena testovaného vozidla 683.730 Kč (2.0 MIVEC/110 kW Intense)