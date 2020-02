Minitest Mercedes-Benz V300d: Šestiválec vám už chybět nebude

Radosti Úžasný motor s medvědí silou Nízká spotřeba Nekompromisní luxus Starosti Naklánění karoserie v zatáčkách Ve vysokých rychlostech hluk od motoru a pneumatik Vysoká cena příplatků 8 /10

Poměrně mladá třída V automobilky Mercedes-Benz (uvedení na trh v roce 2014) si prošla v loňském roce faceliftem. Ten se týkal hlavně techniky a hlavní novinkou bylo představení nové nejvýkonnější verze V300d, která dodává velkoprostorovému vozidlu dosud neviděný elán. Vyzkoušeli jsme ji proto nejen na českých silnicích, ale i na Slovensku a v Maďarsku.

Mercedes-Benz třídy V je v Evropě zcela určitě králem luxusních MPV. Zatímco třeba Američané tyto vozy milují a jejich nabídka je na tamním trhu tedy rozsáhlá (Chrysler Pacifica, Honda Odyssey), Evropané tomuto trendu moc neholdují a místo MPV mají raději zkratku SUV. I když je pravda, že ve Státech si SUV také čím dál více oblibují.

Véčko se tak na evropském trhu v podstatě nemá s čím srovnávat. Konkurenta mu zkoušel dělat snad jen VW Multivan, který v minulé generaci nabízel luxusní výbavu Business. Aktuální provedení tuto variantu nenabízí. Možná v budoucnu. S tímto modelem to tedy Mercedes vyhrál a luxusní shuttle servisy či velké luxusní taxislužby zřídka sahají po něčem jiném.

Po stránce vzhledu se toho tolik moc nezměnilo a na první pohled pozná facelift jen kovaný řidič smluvního dopravce. Novinka má jinak tvarovanou spodní část předního nárazníku a větší chromované lišty okolo znaku. Tím to ale v podstatě končí, další změny objevíte až v noci, protože LED světlomety nyní umí vykrývat ostatní účastníky provozu.

Stejné je to i uvnitř. V rámci modernizace se tu nezměnilo v podstatě nic a námi testovaný kousek zdobilo jen nové proužkované obložení palubní desky. Véčko si zachovává i klasický infotainment, hezky umístěný v jedné linii s budíky, takže nemusíte sklápět zrak. Nový systém MBUX tipujeme až pro příští generaci.

Vyplouváme. Ahoy!

Výbava testovaného modelu byla jednoduše top. Společnost nám dělal prostředek nabídky Avantagrde, rozšířený o enormní množství příplatkové výbavy. Po usednutí do odpružených, kožených, vyhřívaných i odvětrávaných sedadel prostě bylo jasné, že tady se opravdu nešetřilo.

V naší sedmimístné konfiguraci nechyběl třeba příplatkový audiosystém Burmester, dále pak parkovací kamera s rozhledem okolo celého vozu, nezávislé topení, paket asistentů řízení, odvětrávání sedadel, devatenáctky kola nebo elektrické otevírání bočních dveří. Inu, prostě luxusní van se vší parádou.

Středobodem faceliftu je však motor. Jak už jsem psal, jednotka V300d dodává vozu nevídaný elán. Že si vymýšlím? Tak posuďte sami: Mercedes-Benz V300d pohání foukaný čtyřválec o výkonu 176 kW (239 koní), který dokáže Valdštejnský palác na kolech rozhýbat z klidu na stovku za 7,9 sekundy a umí klidně cestovat dvoustovkou.

Jedná se o jednotku z rodiny OM 654, kterou Mercedes vyvinul ve jménu efektivity a slušného výkonu. Vycházelo se z původní jednotky OM 651 o objemu 2,2 litru. Objem válců byl snížen a jejich vložky byly potaženy materiálem Nanoslide. Nyní je motor oproti předchůdci o 35,4 kilogramů lehčí. Navíc jede jako blesk a nechce tolik paliva.

Otázka, co dělají velké soukromé tryskáče, když zrovna nelétají, je tím pádem zodpovězena. Motor má obrovskou sílu a dvě a čtvrt tuny hmotnosti vozu elegantně maskuje. Když kousek nad volnoběhem naskočí všech 500 N.m (po zašlápnutí plynu až do podlahy nastoupí funkce overboost, která má v rukávu dalších 30 N.m), zapere vás do sedačky a táhne jako lokomotiva. Tah potom pokračuje lehce nad čtyři tisíce otáček takřka lineárně.

Možná si teď myslíte, že jsem se zbláznil, když pěji ódy na těžkou krabici s výkonem běžného sedanu střední třídy, a možná máte i pravdu. Nicméně faktem je, že když něco takhle hezky táhne a řidič sedí vysoko a vzpřímeně, je to záživnější než se válet v SUV s dvakrát větším výkonem. Šestiválec známý z Vita vám teď už chybět nebude.

Když nad tím přemýšlím, je tato motorizace pro velmi specifickou klientelu. Mercedesy třídy V totiž často potkáte na letištích, jak vozí obchodníky do pár kilometrů vzdálených hotelů. Takovým řidičům by byla vrcholná motorizace k ničemu. Hodí se spíš pro dálniční cesty do jiných států a přesně to jsme s testovaným autem udělali. Jak jinak totiž takové auto vyzkoušet.

Plnou parou vpřed

Vyrazili jsme z Prahy po dálnici D1 do Brna a přes Bratislavu pokračovali na jih až do Maďarska - celkem 520 kilometrů. O síle motoru jsem už mluvil. Nemusíte se ani bát nějaké zbrklosti, ovládací síly pedálů jsou naladěné stále na komfortní jízdu a ze svého třícípého charakteru tak V300d nic neztrácí. Jenom té síly máte v záloze podstatně víc a lze ji příjemně dávkovat.

Výbava Avantgarde má jako jediná ve standardu speciální podvozek Agility Control, který umí snímat povrch vozovky a vykrývat i menší nerovnosti. Rovnou se přiznám, že mi dalo práci ho nachytat a většinou nad nerovnostmi vyhrál elegantním zhoupnutím karoserie. Kopl až na těch větších a to jen zřídka. Po chvíli jsem najíždění na každou díru v silnici vzdal a přiznal si, že opravdu sedím v Mercedesu. Rád bych také podotkl, že hlavní tepnu z Prahy do Brna slupl jako malinu.

Co bych vytkl? V Mercedesu mohli s tímto novým agregátem zapracovat na jeho odhlučnění. Při vysokých rychlostech, které mu jsou na dálnici vlastní, už dodávkově bručí do kabiny. Do 130 km/h je ale v klidu. Lepší vyrovnávání náklonů karoserie by také bodlo, pokud se nechcete nalepit na okno či padat na spolujezdce, chce to do zatáček najíždět raději rozvážněji. Sedadla jsou totiž naddimenzovaná a hodí se i pro pořádné chlapáky, takže vás moc nepodrží.

Jízdní asistenti pracují v pohodě, jenom adaptivní tempomat se strašně loudá. Dlouho mu trvá akcelerace i decelerace. Devítistupňový automat je ale odladěný výborně. Necuká ani při poskakování ve městě na první dva stupně a při předjíždění na dálnici moc nepodřazuje a nechá za sebe mluvit točivý moment. Průměrná spotřeba se pohybovala mezi osmi a devíti litry. Po návratu do Prahy nám palubní počítač ukazoval 8,3 litrů na 100 kilometrů. Na 70 litrů v nádrži dá 800 kilometrů jak nic.

Cena a závěr

Motorizace 300d přinesla do MPV třídy německého výrobce chybějící elán a grácii. Motor je pružný a s dostatkem síly za každé situace. Neřekne si ani o moc paliva a s převodovkou si rozumí na jedničku. Prostor na palubě je obrovský a o nekonečném luxusu snad ani mluvit nemusím. Pokud by mi ale V300d mělo parkovat v garáži, musel bych se přenést přes naklánění karoserie, hluk na dálnici ve vyšších rychlostech a hlavně cenu.

Námi testovaný kousek byl napěchovaný výbavou za necelých šest set tisíc korun - součástí byl i pohon všech kol 4Matic za sto tisíc nebo paket asistentů řízení za čtyřicet dva. Dohromady to tak dělalo skoro dva miliony korun bez DPH. Mercedes-Benz V300d tedy není pro každého. Pokud si ho ale můžete dovolit, těžko najdete něco lepšího.

Mercedes-Benz V300d: Souhrn cen bez DPH Základní cena vozidla 988.000 Kč (220d/ 120 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.321.500 Kč (300d/ 176 kW Exclusive) Cena testovaného vozidla 1.946.711 Kč (300d/ 176 kW Exclusive)