Minitest Lexus RC 300h F Sport: Mohl být skvělý, ale doplatil na zvrácenost doby

Radosti Atraktivní vzhled Skvělé odhlučnění kabiny Výborná spotřeba Přesné řízení Starosti Mdlý charakter motoru Nepoužitelná zadní sedadla Falešný zvuk motoru z reproduktorů Zmatené ovládání infotainmentu 7 /10

Lexus RC dospěl na konci roku 2018 do poloviny životního cyklu a dostal zasloužený facelift, aby více korespondoval se současným jazykem značky a přinesl další svěží vítr do segmentu středních kupé. Vyzkoušeli jsme jej s hybridním čtyřválcem 300h, tedy s jediným dostupným motorem našem trhu. Stále sice existuje osmiválcové RC F, ale to je úplně jiná liga. A ví to i Lexus, který tyto dva modely striktně odděluje.

Vicemiss Lexusu

Lexus naslouchá nejen svým příznivcům, ale i kritikům. Pro facelift si totiž vypůjčil některé prvky ze svého nejkrásnějšího a světově velmi populárního modelu LC. Na druhé straně se snažil zapracovat na podvozku, protože předchůdci se často vytýkala sterilní a odtažitá jízda. Po faceliftu má RC nový rastr masky, jinak tvarované světlomety denního svícení, členitější zadní část a novou grafiku zadních svítilen. Není to tedy nic zásadního a novinku poznají na první pohled snad jen zasvěcenci.

Lexus RC je tedy pořád to dlouhé kupé s širokým postojem, které ovšem díky malým spárám karoserie a velkým 19palcovým kolům působí jemně a celistvě. Je to opravdu hezké auto, ale bohužel přebývá tak trochu ve stínu. Pořád je spíše jako rande s vicemiss, než jako být s Karolínou Kurkovou ve vaně. To je až případ nádherného LC.

V našem dnešním případě by to dokonce bylo rande s vicemiss fitness, pokud něco takového existuje. Testovali jsme totiž (nejen) opticky ostřejší verzi, která se vyznačuje agresivnější maskou chladiče s označením „F Sport“ na předním nárazníku.

U strýčka v obýváku

Tvary Lexusu RC F Sport vybízí k otevření dlouhých dveří a usednutí za volant. A ani tady vás nezklame, je tak perfektní, jak jenom Lexus může být. Je vzdušný, perfektně zpracovaný a krásně voní. Ovládat panel klimatizace a rádio je jako ovládat starou hi-fi soustavu, analogové hodiny mezi výdechy ventilace jsou cool a audio Mark Levinson opravdu jako stará poctivá věž hraje.

Najde se ale pár věcí, které se dají vytknout. Tak třeba zbrklý touchpad pro ovládání infotainmentu. Práce s ním chce cvik a ani při delším používání nemáte úplně vyhráno. Špatně se hledá výchozí středová poloha, ze které pak vyjíždíte do všech směrů.

Z toho důvodu pak i při jednoduchém úkonu musíte odvracet zrak od silnice a koukat na touchpad. Tento neduh, který mají téměř všechny vozy značky, se ale dá částečně vyřešit přenastavením přímo v infotainmentu, kde lze snížit citlivost odezvy a kurzor se umírní.

Další body Lexus ztrácí za velmi omezené použití zadních sedadel. Ta jsou totiž opravdu jen nouzová a dobře na nich bude snad jen dětem. Málo prostoru je na hlavu i na nohy a ke všemu je tu ten nevkusný kus plastu na loketní opěrce, který je vlastně jedinou slabinou kvalitativní stránky auta.

Milovníci pohodlí naopak ocení skvělá přední sedadla s dobrým bočním vedením. Dá se na nich přežít i opravdu dlouhá cesta jen s občasným protažením. V tomto ohledu Lexus opět boduje a potvrzuje svou náturu moderních společníků na cesty.

Zavazadlový prostor o velikosti 340 litrů je oproti konkurenci spíše průměrný. BMW řady 4 i Mercedes-Benz C Coupé mají nad 400 litrů. Na to, jestli větší kufr potřebujete, si ale odpovězte sami. Co se týče kvality zpracování celého „obytného“ prostoru, je na tom Lexus skvěle. Nic nevrže a všechno lícuje, cítíte robustnost a vysokou jakost materiálů.

Jediná volba

Stejně jak hladce a pohodově RC vypadá, tak i jezdí. Vlastně to ani jinak neumí. Jedinou volbou pohonného ústrojí je totiž motorizace RC 300h - čtyřválcový hybrid kombinovaný s převodovkou e-CVT. Číslovka 300 napovídá, že má výkon odpovídající tradičnímu atmosférickému třílitru, což by i sedělo. Mezi touto ekologickou volbou a hardcore zaměřeným RC F tedy ale není žádná zlatá střední cesta, protože dvoulitr turbo se na našem trhu nenabízí.

Základem pohonu je atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru, který dosahuje výkonu 131 kW (178 koní) a točivého momentu 221 N.m. Pomáhá mu elektromotor, který sám o sobě vyprodukuje 141 koní. Společnými silami se obě jednotky dostanou na hodnotu 164 kW (223 koní), což u auta s hmotností 1736 kilogramů to znamená stovku za 8,6 sekundy, což je dost dlouho. Neoslní ani maximální rychlost 190 km/h, daná omezením hybridního ústrojí.

Jedinou možností pohonu standardní RC na své konkurenty až neuvěřitelně ztrácí. Zatímco BMW, Mercedes-Benz nebo Audi mají pomyslné nůžky nabídky motorů doširoka otevřené, Lexus už papír dávno ustřihl. Ale pozor, bavíme se teď jen o Evropě. Taková Amerika, která se s bruselskými normami setkává pouze při exportu na náš kontinent, má v nabídce i motor V6 o výkonu 311 koní. A teď nemyslím hybrid, který najdete v SUV RX i u nás, ale poctivou atmosféru.

Moc to nepřehánět

U Lexusu RC 300h jste tedy automaticky odkázáni ke klidné jízdě. Tady elegantní kupé naštěstí exceluje. Rozjezdy jsou krásně hladké, hybridní planetové soukolí s plynule měnitelným převodem si ladně pohrává s motorem a k řidiči nepropouští žádné vibrace, cukání ani nepříjemné zvuky. Ruku v ruce s pohonem jde i podvozek, který je ve výbavě F Sport standardně adaptivní. Při jízdě se kupé jen tak lehce pohupujete a užíváte si mír mezi nezávisle zavěšenými koly a českými silnicemi. Stejně tak oceníte i perfektní izolaci od okolního světa. Lexus RC je auto, se kterým prostě budete chtít jezdit.

Až si tak najednou všimnete, že vás volant moc hezky poslouchá. Inženýři si totiž s ovládáním auta pohráli, respektive použili nové tlumiče s vlídnějším nastavením a tvrdší silentbloky. Testovaný vůz poslouchal na slovo a projíždět s ním zatáčky bylo příjemné a přirozené. Jenže při jeho představení na autosalonu v Paříži jsem byl náhodou na místě a všichni tam pořád dokola opakovali slovíčko „sportovní“.

Tak takhle ne

Ve skutečnosti to ale bohužel není takové, jaké by to mohlo být. Alespoň ne u tohoto konkrétního auta. Jak už asi tušíte, viníkem je pohonný systém. Začnu zvukem motoru, který je při nižších otáčkách sice kultivovaný, ale jakmile se dostane k hranici otáčkoměru, nejraději byste z auta vyskočili. Místo jadrnosti a nadšení prostě jen řve.

Trápil nás také umělý zvukový systém Active Sound Control, který ve sportovním režimu simuluje nejen zvuk motoru, ale i řazení. Bohužel tak jedná nehledě na to, co zrovna dělá motor, nebo co dělá řidič s virtuálními převodovými stupni pomocí pádel pod volantem. Je to zmatené, zbytečné a nedá se to úplně vypnout. Pouze ztlumit. Tohle si tak hezké auto nezaslouží.

Veškeré snahy o odsazení zadní nápravy se zdají také zbytečné. Ne, že bychom to po Lexusu vyloženě vyžadovali, ale sklouznout se občas se zadokolkou s rošťáckým úsměvem na obličeji je oblíbená kratochvíle řidičů středních kupé, tak proč to nezkusit. Zadní pneumatiky o rozměru 265/35 R19 jsou ale na slabý hybrid už takové válce, že si maximálně zakvičí. Věříme, že se to někomu i podaří, ale to už by musel jet jako blázen.

Zato dirigovat mu stopu je velmi snadné. Jak už jsem psal, řízení je přepracované a přední kola poslouchají na slovo. Ničemu ostatnímu v autě se to ale nechce dělat. Když přistoupíte na jeho ekologickou hru, odmění vás klidným a nerušeným chodem. Tuto motorizaci bych bral spíše jako elegantnější variantu sedanu ES, se kterým má hodně společného a stojí podobné peníze. Sportovní auto to ale není v žádném případě.

Docela dost jsme s ním najezdili a většina toho byla po dálnici. Tady se projevila další výhoda hybridu, protože i takto těžké auto si řeklo v průměru o 7,6 litrů benzinu na 100 kilometrů. V této hodnotě je ale i naše nekončící snaha najít onen slibovaný dynamický charakter, takže při klidné jízdě bez skopičin je reálných i šest a půl litru, což jsme si vyzkoušeli na konci testu.

Cena a závěr

Lexus RC 300h zvládá úlohu pohodlného kupé naprosto bravurně. Ať už jde o příkladné odhlučnění, komfortní podvozek, nízkou spotřebu a bezprostřednost převodovky, vše je perfektní a odpovídá ceně 1.430.000 Kč (se současným zvýhodněním 200.000 Kč). Součástí balíčku je i bohatá standardní výbava, která zahrnuje 19palcová kola, přední a zadní LED světla, adaptivní podvozek, adaptivní tempomat, velký infotainment a mnoho dalšího.

Lexus sliboval, že novinka bude sportovnější. Já mu to věřím, řízení je skvělé, podvozek jistý a auto jako celek příjemně tuhé, ale v této verzi vám nic z toho nedokáže naplno ukázat. Jen náznaky. Hybridní pohon jeho talent sráží a je tak autem jen jedné tváře.

Jako cestovní kupé pro pohodáře je ale naprosto ideální volbou. Bude fungovat i jako dobrá alternativa pro toho, kdo chce jezdit s úsporným kupé, ale odmítá diesel. Jen škoda, že nám Lexus nedává více na výběr.

Lexus RC 300h - souhrn cen Základní cena vozu 1.230.000 Kč (2.5 Hybrid Executive/164 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.430.000 Kč (2.5 Hybrid F Sport Top/164 kW) Cena testovaného vozu 1.430.000 Kč (2.5 Hybrid F Sport Top/164 kW)