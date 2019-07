Minitest Hyundai i30 N Performance: Váš vstup do světa rychlých aut

Radosti Návykový zvuk motoru Přesné a ostré řízení Celková tuhost karoserie Starosti Vlažné reakce motoru Tuhé řízení i v režimech Normal a Eco Malá možnost individualizace 9 /10

Není to tak dlouho, co jsem testoval Hyundai i30 Fastback N. Jakožto druhá karosářská varianta ostrého Korejce nabízí oproti hatchbacku elegantnější tvary a na první pohled vám musí být jasné, že i trochu odlišné jízdní vlastnosti. Ve výsledku tak téměř identická auta nabídnou každé o trochu jiný pohled na věc. Je ten rozdíl mezi nimi tak zásadní, nebo bude o nákupu rozhodovat pouze estetika?

Na pomoc mi proto v redakční garáži opět zaparkoval oheň prskající exemplář. Je to Hyundai i30 N hatchback ve verzi Performance s výkonem 202 kW (275 koní). Pro mě už moc dobře známá čísla si teď vysvětlíme ještě trochu jinak.

Kámen na kameni

Už dávno víme, že z původního hatchbacku nezbylo téměř vůbec nic. Albert Biermann jej rozložil na prvočinitele a všechno, co se nedá považovat za sportovní, prostě vyměnil. Nový motor, spojka, převodovka, upravené nápravy, zavěšení, tlumiče, pneumatiky, brzdy, dodatečné výztuhy podvozku (v případě Performance i v zavazadlovém prostoru), funkční aerodynamika a vlastně všechno, co by vás ještě napadlo.

Celek je tak dobře sladěný, že ani tuningové firmy si s tímto vozem často neví rady. Zvednou vám sice výkon, ale s autem se potom hůře pracuje, protože ztratí ten perfektní setup, kterého se v německo-korejské spolupráci dokázalo dosáhnout. Úprava či rovnou výměna řady dílů přímo v divizi N udělala z Hyundai i30 N téměř dokonalý stroj.

Říkám téměř, protože i tento vůz má své chyby. Asi největší bolístkou jsou ne příliš ostré reakce motoru, který v porovnání s konkurencí předkládá výkon možná až moc vlažně. I když berte v potaz, že porovnáváme s nejlepšími, kteří mají za sebou již několik generací, zatímco pro Hyundai jde o pole neorané. Potom se nedokážu zbavit pocitu příliš tuhého řízení i v režimech Normal a Eco, jakoby eNko nechtělo sundat svou masku ani ve městě.

A na ostrém karnevalu často zůstává i ukazatel průměrné spotřeby. Tam, kde Golf GTI umí jezdit bez problému za sedm litrů, je to s N o dost náročnější. Fakticky jsem nejmenší spotřeby dosáhl na trase Hořovice - Praha, Vršovice, což dělá přes Mníšek pod Brdy sedmdesát kilometrů v krásně spravedlivě děleném poměru dálnic, měst a okresních silnic. Velmi zdrženlivá jízda přinesla hodnotu 7,4 litrů na 100 kilometrů.

Spíše ale počítejte s průměrem okolo devíti až deseti litrů. Vyprázdnit padesátilitrovou nádrž netrvá dlouho a plná vám v kombinovaném provozu vystačí lehce nad čtyři sta kilometrů. Pokud si ale kupujete ostré auto, musíte s touto stránkou počítat. A tohle auto stojí fakt za každou korunu.

Useknutá záď vs. Kachní ocas

Hyundai i30 N - porovnání modelů Typ i30 N Performance i30 N Pefrormance Fastback Objem motoru [cm3] 1998 1998 Výkon [kW] 202 202 Zrychlení [s] 6,1 6,1 Maximální rychlost [km/h] 250 250 Hmotnost [kg] 1579 1591 Rozvor [mm] 2650 2650 Délka [mm] 4335 4455 Šířka [mm] 1795 1795 Výška [mm] 1447 1419 Objem kufru [l] 381 436

Pojďme ale k přímému srovnání obou vozů. Sportovní prvky karoserie, jako například přední nárazník s funkčními průduchy pro přívod vzduchu k brzdám, jsou shodné. Oproti Fastbacku je zadní převis karoserie o 12 centimetrů kratší, střecha v zadní části o tři centimetry vyšší a zavazadlový prostor menší o, vzhledem k účelu vozu, zanedbatelných 55 litrů. Rozměrové odlišnosti samozřejmě nabídnou i obyčejné verze. Rozdíl u verzí N najdete až v podvozku.

V oblasti podvozku šel Fastback s uvedením na trh trochu více do detailu. Vsadil na o 5 % měkčí pružiny, o 6 milimetrů větší a měkčí dorazy tlumičů a o 0,8 milimetrů tenčí stabilizátor. Jenže v ten samý moment dostal stejné nastavení i hatchback. Bylo to v omlazujícím balíčku společně s filtrem pevných částic, se kterým toto měkčí nastavení společně s přidaným zatížením na přední nápravě dává smysl.

Pokud si tedy koupíte hatchback teď, bude mít téměř identický setup podvozku. Co ale hatchback nedostal, a ani nemohl, byla více zatížená zadní náprava, konkrétně o 12 kilogramů, právě kvůli delšímu převisu karoserie. Tím pádem je i jiné rozložení hmotnosti, místo 60:40 (Fastback) má ostrý hatchback 61:39.

Na silnici a nejspíš ani na okruhu běžný řidič větší rozdíly nepozná. Teprve až dotáhnete obě auta zcela na limit, všimnete si, že se zadní částí Fastbacku jde lépe pracovat - přenášet si hmotnost a vjet do zatáčky s rozevlátou zádí není žádný problém. Oba vozy se ale s řidičem dokážou rychle sžít a držet se zvolené stopy jako klíště.

Strašně rád jsem si připomenul, jak skvěle ten hatchback jezdí. Filtrování nerovností adaptivního podvozku si zamilujete, protože funguje i na velmi rozbitých cestách. I když jsou tlumiče o trochu měkčí, krásně vyžehlí měsíční krajinu i na ten nejostřejší režim. Kola přesně kopírují vozovku a vás nic neruší od toho, abyste jeli naplno.

Ze všeho nejvíc mi tak Hyundai i30 N připomíná speciály na rallye. Prostě funguje v každodenních i náročných podmínkách. Jsou ostré hatchbacky, které mu na okruhu napráskají, ale ty se zase hůře používají každý den. Pak tu jsou ostré hatchbacky, které jsou o dost pohodlnější a civilnější (ano, koukám na tebe, Golfe GTI), ale nedokážou vás tak pobavit.

Přemýšlím, jak tohle auto vylepšit a nezničit ho tím. Vedle vlažnějších reakcí na plyn jsem nenašel nic, co by mi vyloženě vadilo. Hlavně za ty peníze je to skoro zadarmo. Základní i30 N vyjde v akční nabídce na 699.990 Kč, verze Performance pak na 739.990 Kč. V obou případech je hatchback oproti fastbacku ve výhodě 20.000 Kč.

Závěr

Možná, že se bojíte toho, že na vás budou lidé koukat s opovržením a říkat vám na potkání takovéto již klasické pořekadlo: „Kdo si koupí Hyundaie...“ , ale vám to může být úplně jedno, protože se svým 275koňovým přítelem teď máte o dost zajímavější život než idiot, který nedokáže vymyslet nic lepšího a svou blbostí špiní internetové diskuse. A co já? Koupil bych si jedno? A pokud ano, tak které?

Ano, koupil! Nevidím důvod, proč ne. A je mi v zásadě fuk, kterou variantu. Kdykoliv si sednu do jednoho z těchto vozů a stisknu tlačítko pro nastartování, neubráním se rošťáckému úsměvu. Najednou je mi zase sedm a svět je jedna velká autodráha. Něco mi ale stejně říká, že bych sáhl po hatchbacku.

V šikovných rukách bude Fastback na okruhu možná rychlejší, ale já osobně nemám potřebu hnát auto až na tuto hranici. Není ani tak elegantní, je ale kompaktnější, na pohled agresivnější a celkově mi přijde hravější a pocitově uvěřitelnější. Ale to už je otázka osobních preferencí. Vyberte si dle svého uvážení, za ty peníze lepší vstup do světa výkonu asi jen tak neseženete.