Minitest Honda Jazz Crosstar 1.5 e:HEV Executive: Nákupní vozík v montérkách

Radosti Promyšlený a fungující hybridní pohon Bohatý prostor pro cestující v kabině Skutečně nízká spotřeba Starosti Vysoká základní cena Při vysokém zatížení hlučný motor Malý zavazadlový prostor 8 /10

Nabídka japonského hatchbacku Honda Jazz je na evropském trhu velmi omezená. K dispozici je jediný motor, a to hybrid 1.5 i-MMD. Možnosti individualizace také nejsou kdovíjaké. Jazz má ale pro zákazníky připravený ještě jeden víceúčelový trumf.

Standardní model, který jsme si detailně představili již v zářijovém testu, lze ještě rozšířit o lifestylově zaměřenou variantu Crosstar. Je to v podstatě to samé auto, u kterého je hlavním rozdílem odlišný vzhled, který připomíná dobrodružné výbavy typu Scout u Škody Octavia. Jaké rozdíly to jsou a kolik za ně zaplatíte se podíváme v následujících řádcích.

Jen to nejlepší

Honda Jazz Crosstar je k mání pouze v nejvyšší výbavě Executive. To znamená, že můžete počítat i s monitorováním slepého úhlu či hlídáním okolí vozu při couvání. Stejně tak dostanete i soubor asistenčních systémů a rovnou deset airbagů (včetně bočních vzadu, kolenního pro řidiče a středového vpředu), což má klasický Jazz již od standardní výbavy.

Chytrý hatchback tedy čte dopravní značky, varuje při opouštění jízdních pruhů nebo před čelní srážkou. Uvnitř najdete automatickou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla a volant či infotainment s osmi velmi solidními reproduktory. K nejvyšší výbavě se automaticky vážou i 16palcová kola a LED přední mlhovky.

Hlavní rozdíly mezi oběma vozy jsou pochopitelně venku. Crosstar je obalený do černých ochranných plastů, které chtějí navodit dojem vozu SUV. Vedle estetických vjemů ale konstruktéři mysleli i na funkčnost. Model Crosstar má tedy o 16 milimetrů vyšší světlou výšku (162 mm), která vám může třeba pomoci zdolat některé vyšší obrubníky ve městě.

Že by se ale z vozu stal off-road, snad nikdo ani nečekal. Crosstar je jednoduše Honda Jazz v montérkách a pracovních botách s vyšší podrážkou. Spolupráce třech motorů (jeden spalovací a dva elektrické) je tady naprosto stejná a nemění se ani logika jejich pracování.

Hlavně potichu

Hlavní hvězdou je tady jízda na elektřinu a spalovací motor je taková elektrocentrála, do které jednou za čas nalijete 40 litrů benzinu. Startování probíhá na elektřinu a spalovací motor se do pohonu nerušeně připojí při nějakých 80 km/h. Do té doby slouží jen jako elektrárna, která může být při neurvalém používání plynového pedálu pěkně hlučná. Naštěstí tu jsou virtuální převodové stupně, které zvukový projev dokáží umravnit.

Pro běžné ježdění se pak systémový výkon 80 kW (109 koní) jeví jako naprosto dostatečný. Elektromotory dodávají vozu v městském provozu elán a slušně se umí projevit i na venkově, kde zase vynikne lehké a příjemné řízení. Za všech situací jsem si pak pochvaloval komfortní a poddajný podvozek, který je na míru ušitý pohodové jízdě.

To se pak samozřejmě projeví i na spotřebě. Honda dle cyklu NEDC uvádí, že Crosstar může jet za 3,9 l/100 km. Pokud nejezdíte často po dálnici, dostanete se na tuto hodnotu bez problému. Ba co víc, při časté jízdě po městě se dostanete i na tři a půl litru. Pro mě to nakonec dělalo 4,8 l/100 km za 500 kilometrů, v čemž byla i cesta do 150 km vzdáleného Dvora Králové.

Cena a závěr

Honda Jazz je moderní auto, které má hezky promyšlení pohonný systém. Vlastně ani nemusíte vědět, co se pod vámi děje a můžete si myslet, že máte obyčejný hybrid. Odpovědi na otázky pak začente hledat, až budete po stovce kilometrů koukat na miniaturní hodnotu spotřeby.

Tohle se prostě povedlo. Stejně tak i vzhled, naladění podvozku a prostor v kabině. Crosstar si ale samozřejmě přebírá i negativní stránky jazzu jako takového. Jednou z nich je třeba malý zavazadlový prostor, který je zde dokonce o 6 litrů menší (298 l). A tím největším kamenem úrazu je i zde cena.

Jen nejvyšší výbava a propracovaný hybridní pohon testovaného vozu se promítly do ceny 599.900 Kč (akční cena po odečtení bonusu 10.000 Kč, platí do konce roku 2020). Za tuto cenu už koupíte střední SUV s velmi slušnou výbavou, čemuž odpovídá třeba odchozí Hyundai Tucson. Jeho konvenční technika se ale s hondou nemůže rovnat.

Jedním z argumentů crosstaru může být, že za své peníze dostanete v podstatě all-in, ale stejně je škoda, že nemáte možnost volby. Otázkou je, zda by ta volba byla vůbec co k čemu, když i standardní Honda Jazz v základní výbavě vyjde na 449.900 Kč (aktuální akční ceník), což je i tak dost.

Honda Jazz jednoduše není z levného kraje a u verze Crosstar to platí ještě víc. Je na uvážení každého, zdali za to stojí. Pro někoho to může být třeba lepší volba než elektromobil podobných rozměrů, který může stát i o pár set tisíc víc.

Honda Jazz Crosstar: Souhrn cen Základní cena vozidla 449.900 Kč (1.5 i-MMD/80 kW Comfort) Cena s testovaným motorem a výbavou 599.900 Kč (1.5 i-MMD/80 kW Crosstar) Cena testovaného vozidla 622.800 Kč (1.5 i-MMD/80 kW Crosstar)