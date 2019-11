Minitest Honda Forza 125: Amatér vs. GT mezi skútry. Jak tohle jenom dopadne?

Radosti Pružný motor Bez problému jezdí i po dálnici Praktičnost Starosti Vysoká cena Jedovaté brzdy 9 /10

Nejsem jeden z těch, kteří už od čtrnácti let zkoumali inzeráty na „padesátky“ a s prvními našetřenými penězi se hrnuli do autoškoly, aby získal první možné řidičské oprávnění. Neříkám, že mě jedna stopa v dospívání nelákala - pomyšlení na křižování silnic již od patnácti let mi dělala řada mých vrstevníků, kteří už v prváku na střední vozili své krasotinky na „Betkách“ a skútrech. Ale nějak se mi dařilo tomu vyhnout.

Raději jsem šetřil, abych se v osmnácti mohl vrhnout rovnou do dvou stop a pomyšlení na motorku jsem přenechal svému budoucímu já, které určitě jednou dospěje do fáze, kdy bude potřebovat Triumph Scrambler, nebo něco, co má v názvu Interceptor. Tipuji to na krizi středního věku.

Skutečnost, že s řidičským oprávněním skupiny B mohu řídit skútr s variátorem, mě však časem stejně posadilo za řidítka půjčené Hondy Vision. Jako 23letý jsem dělal první krůčky v jedné stopě na zahradě mezi tújemi a bavil svým nemotorným ovládáním sousedy i majitele skútru. Strach v očích jsem měl jako dítě, které poprvé jede na kole bez pomocných koleček.

Později jsem si troufl na silnici, ale řeknu vám, že to žádná hitparáda nebyla. Od té doby jsem si za volantem auta začal více všímat právě skútrů, kterým jsem záviděl třeba na Jižní spojce v Praze, když jsem v letní dopravní špičce trápil chladič motoru.

To jen tak na okraj, abych připravil půdu pro recenzi skútru od člověka, který má s tímto druhem dopravních prostředků minimum zkušeností, ale zákon mu je i tak umožňuje řídit bez jakéhokoliv školení. Vyvolenou byla Honda Forza 125, luxusní grand tourer mezi skútry.

Forza jako pojem

Pokud jste zrovna nevylezli z jeskyně, musíte mít v povědomí věhlasnou kvalitu a slávu japonských skútrů. Model Forza se zrodil v roce 2000. Oproti klasickému modelu PCX však není pro všechny. V hierarchii modelů zaujímá Forza vyšší postavení a jde o takové BMW řady 5 na dvou kolech.

Odpovídá tomu i výbava. Testovaný kousek byl vybaven LED světly, elektronicky nastavitelným čelním štítem, systémem kontroly trakce, ABS či bezklíčovým startováním. Za toto futuristické přibližovadlo si Honda samozřejmě nechá pořádně zaplatit. Stojí 129.900 Kč.

Jak to je s tím řidičákem? S řidičským průkazem skupiny B jste oprávněni užívat motocykly kategorie AM a také motocykly spadající do kategorie A1 s automatem. To splňuje většina skútrů do výkonu 11 kW.

Z dospělého opět batole

Než jsem se nadál, už jsem na červeno-černém skútru Honda Forza 125 seděl. Motorkáři se teď určitě budou popadat smíchy za břicho. Ani po instruktáži jsem vlastně nevěděl, jak se ta mrcha startuje. Naštěstí jsem se brzo rozpomněl, otočil zapalování do polohy „I“ a s tlačítkem startování už rozezníval příplatkový výfuk Akrapovič, který ve výsledku dělá zvuk skútru jen o něco hlučnější, ale rozhodně ne šťavnatější.

Výfuk reprodukuje kapalinou chlazený čtyřtaktní jednoválec o objemu 125 kubických centimetrů s elektrickým vstřikováním paliva, který při 8500 otáčkách za minutu dosahuje výkonu 11 kW. Vrchol točivého momentu (12,5 N.m) nabídne jen 250 otáček pod tím. Motor táhne hezky odspodu, jeho tah je velmi lineární a s průběhem výkonové křivky se dá hezky pracovat.

Teď přišla ta těžká zkouška, kdy se s Forzou musím dostat z Prahy až domů, což dělá přes padesát kilometrů. Podle počasí bude západ Slunce za tři hodiny, čas tedy mám a vyrážím na cestu. Zprvu mě trochu leká bleskurychlá reakce plynu. Vyjevený jsem byl také z jedovatých kotoučových brzd s ABS, které skútr zastaví takřka na místě. Vše je ale o zvyku. Stačilo pár koleček okolo parkoviště a už svištíme.

Během necelé hodiny už jsme si s Forzou docela rozuměli a pár okamžiků na to jsem měl své první jednostopé zjevení. Bylo to před tunelem Blanka, když okolo mě v koloně mezi auty projel někdo na Vespě a já si řekl, že pojedu za ním.

Motorkář, verze 1.0

Proplétání se mezi stojícími auty není nezákonné. Řidič by ale měl být svým jednáním ohleduplný k ostatním, navazovat s řidiči automobilů oční kontakt, následně jim děkovat za bezpečné projetí a dávat si pozor, aby případně nerušil záchrannou uličku pro bezpečnostní složky.

Po překonání nástrah města jsem vyrazil na Pražský okruh, na jehož konci mě čekalo vážné rozhodnutí: buď pojedu po dálnici, nebo sjedu na okresní silnice. Řekl jsem si, že je potřeba vyzkoušet všechno a vyrazil jsem na dálnici. Elektricky výsuvný plastový štít proti větru se opravdu hodil, protože když Forzu rozvášníte, upaluje rychlostí až 120 km/h.

V této rychlosti už to ale není příjemné a vlastně ani bezpečné, takže jsem v pravém pruhu ustálil rychlost na stovce a schoval se za štít. Dálnici jsem zvolil hlavně proto, abych se co nejrychleji dostal k nám, do brdských krajů s klikatými silnicemi, které lemují krásné lesy a louky. Zabydlet se zde se skútrem nebude problém.

Nebyl. Bavilo mě zatáčet pouze přenášením hmotnosti svého těla, být stále v kontaktu s okolním světem, dýchat čerstvý vzduch a všeobecně se těšit tomu, že teď jedu po jedné stopě. Ostatní motorkáře jsem samozřejmě zdravil - cítil jsem se být jedním z nich. Forza se očividně nehodí jenom pro město.

15palcové kolo vpředu je odpruženo 33milimetrovým tlumičem ve vidlici a zadní 14palcové kolo má dvojici tlumičů Twin Shock. Do ocelového rámu tento systém pouští jen minimum otřesů, které cítíte spíše v rukou. Zadek si hoví v měkké sedačce se sedákem ve výšce 780 milimetrů a umí odfiltrovat i některé zbytky nerovností.

Hells Angels Hořovice

Už je ale čas přijet domu. Jako pyšný jezdec jsem přijel ve velkém stylu: zastavil jsem těsně u vrátek, rukou se natáhl po klice, přední pneumatikou přetlačil panty a po zahradě jsem dojel až ke vchodovým dveřím. Tohle mě baví víc než hledání parkovacího místa. Teď už jen „vybalit“.

Zavazadlový prostor pod sedačkou je určen pro dvě helmy (53,5 litru), mně se tam vešel batoh, který používám už od doby, kdy mě spolužáci lákali na řidičský průkaz skupiny A. Elektricky otevíraný horní kufr za příplatek 21.490 Kč pojme dalších 45 litrů a můžete sem dát třeba menší nákup.

Pod řídítky vlevo najdete i uzamykatelnou přihrádku, která je dostatečně hluboká na všechny věci, které můžete nosit po kapsách. A abych nezapomněl - super je i přístrojový štít s digitálním displejem uprostřed. Promítá všechny užitečné informace o jízdě včetně spotřeby, která se pohybuje od 2,0 do 2,7 litru. Na jednu nádrž tak ujedete skoro 500 kilometrů.

Závěr

Doma jsem se vlastně ani moc neohřál. Na patě jsem se ve dveřích otočil a šel jezdit až do noci, kterou jsem prořezával předním LED světlometem. Honda Forza 125 je jedním z vrcholů světa skútrů a pro řidiče, který nemá s jednou stopou žádné zkušenosti, je až příkladně přívětivá.

Řídit takový stroj není vůbec o strach. Je to hračka, jen musíte mít respekt. Forza znamená rychlost a luxus. Ve světě skútrů jde o exkluzivní grand tourer a vysokou cenovku má tedy právem. Stejně mi ale cena skoro 176 tisíc i s příplatky přijde opravdu hodně. Pořád jde jenom o skútr.

Je to klasický niche produkt, tedy zboží pro úzce zaměřený trh s vůní luxusu. Poznám to i já, člověk, který se pořád vrtá v autech a motorky (potažmo skútry) v životě spíše překračoval. Přesvědčila mě tedy novinka od Hondy o tom, že bych si měl začít šetřit na skútr?

Nepřesvědčila. Kdybych si já koupil skútr, svezl bych se na retro vlně a šel do Vespy. Honda Forza 125 je pro někoho, kdo má rád techniku, chce se nechat hýčkat a jednoduše jde vždy po tom nejlepším. Pak se bude v luxusu a pohodlí proplétat městem a neztratí nic na důstojnosti. Na rozdíl od někoho, kdo se bude v odstavném pruhu snažit nastartovat starou Vespu. Nejspíš to budu já...

Honda Forza 125: Souhrn cen Základní cena motocyklu 129.900 Kč Cena motocyklu s test. výbavou 175.790 Kč