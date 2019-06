Minitest Honda CR-V 2.0 i-MMD Hybrid 4WD: Pořád tak skvělá i se čtyřkolkou?

Kolega Honza Mička nedávno zjišťoval, jestli Honda u nového CR-V nešlápla vedle, když již od začátku nepočítala s naftou a vsadila na hybridy. Je to pochopitelné - emisní limity jsou neúprosné a datum odevzdání závěrečné práce každé automobilky na téma „Limit 95 gramů CO 2 do roku 2021“ se nezadržitelně blíží.

Proto se s příchodem páté generace CR-V objevil pouze nejprve benzinový čtyřválec 1.5 VTEC Turbo, který poté následoval motor 2.0 i-MMD Hybrid o výkonu 135 kW (184 koní). Že to na SUV s pohotovostní hmotností 1685 kilogramů a pohonem předních kol stačí, jsme se přesvědčili v již zmíněném testu. Jak je na tom ale čtyřkolka? A jaké rozdíly najdete mezi dříve testovanou výbavou Elegance a nejvyšší Executive?

Jak to vidím já

Nejdřív bych si dovolil malé ohlédnutí a vysvětlení, proč mám toto SUV celkem v lásce. Honda CR-V přišla v roce 1996 a možná si ještě pamatujete, že se mezi prvky výbavy objevil i piknikový stolek. Ono totiž první CR-V platilo za jednoho z těch průkopníků stylu SUV, kdy šlo ještě o ty ryzí vozy, které se dají použít všude. Prostě dobrodružné rodinné auto. Stejné filozofie se snaží dodnes držet například většina modelů Subaru.

CR-V je pro automobilku Honda velmi důležitý model, vždyť předchozí generace byla nejprodávanějším SUV světa. Široká paleta motorů, výbav a možnost pohonu všech čtyř kol tak byla pro každou generaci téměř neodmyslitelná. Možná proto způsobuje ta současná, i z již dříve zmíněných emisních důvodů, téměř revoluci.

Hybridní ústrojí sice pořád může mít pohon všech kol, ovšem má to svá úskalí. Musím se ale nejdřív pozastavit i nad tím, jak skvěle se tohle auto používá na denní bázi. Na první pohled je to rodinný mastodont, do které se pohodlně nastupuje a na palubě nabídne až neuvěřitelně bohatý prostor. Nepamatuji si, kdy jsem měl se svými 183 cm nad hlavou tolik místa, a také, kdy jsem opravdu plnohodnotně využil zadní lavici pro tři lidi. Spojte si to s praktickými přihrádkami, skvělým zpracováním a kufrem, který má v základním uspořádání 497 litrů, a máte skvělý rodinný vůz. Alespoň po stránce prostoru.

Ještě pár slov k motoru

O hybridním ústrojí, které nový CR-V pohání, jsme toho také napsali až dost. Jen tedy připomenu, že základem je atmosférický motor 2.0 MPI s Atkinsonovým cyklem. S ním spolupracuje dvojice elektromotorů. Celé japonské soukolí se nazývá Honda Hybrid Performance a umí pracovat na tři směny.

První si odpracuje čistě elektrický pohon, kdy se energie čerpá z lithium-iontové baterie do elektromotorů a zážehový motor odpočívá. Druhá spočívá ve spolupráci obou motorů, takže máte hybrid, a třetí přenáší sílu spalovacího motoru čistě na kola, bez pomoci elektromotorů. Celá věc a jejich střídání funguje díky technologii inteligent Multi Mode Drive, jejíž zkratku i-MMD najdete i v označení modelu.

Nutno podotknout, že funkčnost sestavy je vyladěná na výbornou i v případě pohonu všech kol. Hnací hřídel se zadním diferenciálem se ovládá hydraulickým čerpadlem, které pohání elektromotor. V případě mokré vozovky či sněhu pak jeho přítomnost možná oceníte, ovšem až v krajním případě. Říkám si tedy, jestli jej opravdu potřebuji, když je uspořádání předokolky tak dobře naladěné.

Spotřebu u čtyřkolky naštěstí řešit moc nemusíte. Oproti 2WD jde o opravdu jen pár málo deci navíc. Kombinovaně jsem se dostal na hodnotu 7,1 litrů na 100 kilometrů. Jen pro urovnání - CR-V 2WD si v testu bralo mezi pěti až sedmi litry. Se spotřebou mám však jen jeden malý problém.

Mně osobně se s CR-V jezdilo fakt dobře, jen mu chybí potřebná pružnost a občas je nutné motor hnát do příliš vysokých otáček. Úlohu přeplňování samozřejmě přebírá hybridní ústrojí, ale turbodmychadlo vám to prostě nenahradí. Nehledě na to, že na dálnici ve vysokých rychlostech ztratíte výhody hybridu a těžké auto pak žene vpřed pouze atmosférický dvoulitr, což se odrazí klidně i na devítilitrové spotřebě benzínu.

Stojí za to ty peníze navíc?

Kolega Honza testoval model ve výbavě Elegance, tedy v nabídce ten druhý odzadu. Mně prošla rukama výbava Executive, tedy ta úplně nejvyšší, se základní cenou 1.069.900 Kč s hybridním ústrojím a pohonem všech čtyř kol. Výbavu Executive si můžete užít i s benzínovým motorem 1.5 VTEC Turbo v kombinaci s manuální i automatickou převodovkou, ovšem vždy pouze s pohonem všech čtyř kol.

Výbava Executive již v základu zahrnuje hlídání slepého úhlu, asistenta při couvání z parkovacího místa, head-up displej či vyhřívaná zadní sedadla. Některá rozmazlování, jako například otevíratelné panoramatické střešní okno, jsou navíc pro nejvyšší výbavu výlučně. Jen je škoda, že se ani v této neobjevil nějaký prémiový audiosystém. Pokud s rodinou rádi posloucháte kvalitně muziku, nabídne CR-V pouze průměrný zážitek. I tak jde ale o nadstandardně vybavené SUV.

Závěr

Nejlevnější hybridní CR-V se čtyřkolkou koupíte za 899.900 Kč ve výbavě Elegance. Oproti pohonu pouze předních kol je tak v nevýhodě padesáti tisíc a to platí napříč všemi výbavami. Tou největší bolístkou, kterou si ostatně na svých bedrech nesou všechny hybridy, je ale maximální hmotnost brzděného přívěsu. Pokud má totiž hybrid nahradit naftového dělníka, měl by umět i pracovat, a to nejenom z hlediska spotřeby.

Maximální přístupná hmotnost brzděného přívěsu je pouze 750 kilogramů, nebrzděného pak 600. Jednoduše řečeno, koňský přívěs s hybridním CR-V nikam neodvezete. Přitom předchozí generace s benzinovým motorem 2.0i VTEC utáhla až 1600 kilogramů.

Pokud se svým SUV nepotřebujete občas pracovat nebo vaše cesta na chatu vypadá jako cesta do Mordoru, měli byste přítomnost pohonu všech kol zvážit. Jak už jsem řekl, uspořádání pouze předního pohonu je skvěle odladěné a čtyřkolku oceníte až v těch krajních případech. Chci tím říct, že tu cestu párkrát do roka na chatu do Kořenova v zimním období zvládnete i s ní.

Jinak jde ale o úžasně prostorné SUV, které mi svým uspořádáním připomíná spíše MPV. Velké, bytelné, rodinné auto se skvělou spotřebou, kde by vás mohla trápit pouze vyšší cena a jistá omezení spjatá s hybridním pohonem. Takže ano, i takhle je skvělá. Jen má svá ale...