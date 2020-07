Minitest Honda Civic Type-R GT 2020: Limp Bizkit, komiksy a tanec na hraně

Radosti Výkon dvoulitru Cit v ovládání Extravagantní vzhled Starosti Hluk motoru na dálnici Na běžné používání tvrdý podvozek 9 /10

24. dubna roku 2017 se na okruhu Nürburgring objevila Honda s novým Civicem Type-R. Měl obuty sériové silniční pneumatiky a okruh proletěl za 7:43,8. Type-R se tak stal neprůstřelným králem své koncepce a čas to byl tak dobrý, že se pokořitel objevil až po dvou letech.

Byl to Renault, kdo s okruhově zaměřeným Meganem R.S Trophy-R napráskal hondě skoro čtyři vteřiny. Aby svou pozici poté utvrdil, zopakoval to na belgickém okruhu Spa. Nejostřejší megane ale existuje pouze v limitovaném počtu kusů, Type-R je stále možné koupit stejně snadno jako deset rohlíků v sámošce.

Na začátku letošního roku se Honda rozhodla, že je čas světu představit faceliftovou verzi vozu, která jej rozdělila na základní model a různé deriváty. Jedním z nich je více civilně zaměřená verze a dalším pak téměř závodní auto, které nemá ani infotainment. Nejdražší je Type-R s označením GT, který jsme si vyzkoušeli.

Hrdina z komiksů

Facelift vozu nepřinesl žádné radikální změny, spíše se tu a tam provedlo pár vylepšení, která jsou mířena především na typické majitele. Honda jednoduše zná svou cílovou skupinu a umí se o ni starat.

Vylepšený ostrý model poznáte na první pohled podle hokejek po stranách předního nárazníku v barvě karoserie. Nové jsou i světlomety, které jsou vždy diodové. Co už není tak dobře vidět, jsou větší otvory pro nasávání vzduchu a tenčí lamely masky. Otvory pro přísun vzduchu se zvětšily o 13 procent, společně s lepším chladičem Honda slibuje snížení teploty chladicí kapaliny o až 10 stupňů. To se hodí při větším zatížení, kterému můžete auto vystavit třeba jízdou na okruhu.

Přední splitter pod nárazníkem se posunul více dozadu, aby lépe pracoval s obtékajícím vzduchem. Zbytek vozu zůstává takřka beze změn. Bystré oko si ale ještě určitě všimne stejných hokejek i na zadním nárazníku. Jinak zůstává vše při starém, včetně trojice výfukových koncovek.

Civic Type-R si tak ponechává svůj divoký vzhled, který jakoby vypadl z komiksu. Jeho výrazný charakter ještě podpořila modrá metalíza za necelých čtrnáct tisíc korun. Tvary, které svět uchvátily již před třemi lety, přetrvávají a museli byste být slepí, abyste si na ně neudělali názor. Takové tohle auto prostě je.

Interiér je opět ódou na řidičskou radost, i sem se však promítly některé změny. Třikrát hurá můžete zvolat při pohledu na infotainment, který stejně jako standardní model opustil dotykové ovládání a vsadil na klasická tlačítka po levé straně displeje. S tímto řešením se standardní funkce mnohem lépe ovládají, ale i Type-R bohužel trápí starý systém.

Přehledná mapa a připojení pro chytré telefony nechybí, ale jednotlivé úkony občas trvají příliš dlouho. Načítání Apple Carplay je snad ze všeho nejpomalejší. Odezva na stisk jednotlivých tlačítek má znatelnou latenci, která byla vlastní prvním dotykovým telefonům se systémem Android. A rok 2010 už opravdu není.

Pokud ale pominu tento šrám na kráse, je Type-R jedním z nejlepších míst k sezení, pokud se bavíme o sportovních autech. Sedadla mají skvělé boční vedení a obejmou vás skoro jako v závodním autě. Ano, nastupuje se do nich špatně, ale hledání ideální řidičské pozice je snadné a ovládání vozu intuitivní. Volant potažený Alcantarou je oproti těm v ostatních vozech velmi jemný a moc dobře se drží.

Limb Bizkit

Stisknutím tlačítka se uvede do chodu dvoulitrový motor VTEC o výkonu 235 kW (320 koní) při 6500 otáčkách a točivém momentu 400 N.m od 2500 otáček. Jeho zvuk je krásný už na volnoběh a s postupným vytáčením nabírá na intenzitě. Projev je hutný a ostrý a nemá žádná hluchá místa - lineárně táhne od tisíce otáček až do omezovače.

320 koní v dvoulitrovém motoru má Honda už dlouho prověřených a na skvělém projevu a hladu po otáčkách tak nebylo třeba nic měnit. Akcelerace na 100 km/h proběhne za 5,8 sekundy, tedy ještě o dvě desetiny rychleji než u nejrychlejšího Hyundaie i30 N v provedení Project C, který byl inspirovaný motorsportem.

I když pod kapotou zůstalo vše při starém, na další důležité aspekty jízdy se tvůrci již podívali. Nový je brzdový systém s dvoudílnými plovoucími předními brzdovými kotouči a lepšími destičkami. Toto řešení uspořilo z neodpružené hmotnosti vpředu 2,5 kg. Přepracovaný byl i brzdový pedál, který má brzdný účinek bliže o 1,5 centimetru.

Nepřipraveného řidiče může naladění pedálu vylekat. Je totiž opravdu ostré a lépe tak odpovídá naladění plynového pedálu. Lepší pocit z řazení pak dává nová hlavice řadicí páky s protizávažím o hmotnosti 900 gramů. Hlavice krásně padne do ruky, dráhy jsou krátké, přesné a rychlosti pěkně „zapadnou“ na své místo.

Řídit Hondu Civic Type-R GT je nevšední zážitek. Při ostré jízdě bere konkurentům vítr z plachet a projevem mu je nejblíže snad jen již zmíněný nejostřejší Hyundai. Všechno je takové kovové, mechanické a živé. Tvůrci navíc upravili zavěšení kol pro citlivější řízení, vyztužili zadní pouzdra ramen a vylepšili reakce adaptivních tlumičů na povrch vozovky.

Type-R dělá všechno rychle, akčně a pohotově. Přední náprava se nemusí moc zatěžovat hmotností motoru a kapota se vám tak stáčí souběžně s volantem. Trakce je neuvěřitelně silná a nedotáčivost sedí v koutě. Na vrcholu všeho stojí motor, který vás hladově vyvede z každé zatáčky, jako kdyby auto tahal na provázku.

Tohle auto se prostě řídí oběma rukama za plného soustředění a s křížem nalepeným na opěrce. Ostré ladění se ale přirozeně podepsalo na kvalitě jízdy. Souhra motoru a převodovky je výborná, ale na dálnici při rychlosti 130 km/h čtyřválec točí přes tři tisíce otáček a v kabině to rezonuje. Stejně tak i podvozek je i v komfortním režimu až moc akční a české silnice se mu moc nelíbí. Komfort je sice lepší než u korejského konkurenta, ale k pohodovému používání každý den by mi to nestačilo.

Kdybych měl tohle auto k něčemu přirovnat, jsou to Limp Bizkit, konkrétně mi padlo na mysl album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Je energické, rychlé, plné hitů a řízných kytarových riffů. Ale protože jsou to Limp Bizkit, budete za chvíli přejedení, budete chtít zvolnit a na chvíli si odpočinout. A od toho jsou tu jiné kapely.

A správný ostrý hatchback by měl být vyvážený. Měl by nabídnout slušnou ostrou jízdu, ale moc to nepřehánět, aby vás mohl pohodlně vozit každý den. Pokud tedy přihlédnu k rychlosti a zážitku z řízení, nemá Civic Type-R čeho se bát. Už před třemi lety se stal měřítkem a ostré hatchbacky, které přišly po něm, se dělí na: „pohodlné, ale Type-R je rychlejší“ a na: „tvrdé a Type-R je stejně rychlejší“.

Závěr

Nejdrsnější a nejostřejší ostrý hatchback je z mého pohledu tedy Honda Civic Type-R, které na paty šlapou Hyundai s modelem i30 N Project C a Renault s Meganem R.S. Trophy-R. Jak vidíte, standardní výrobci ostrých hatchbacků se pro srovnání s divokým Japoncem musí uchýlit k divizím motorsportu. Honda to ale takto dělá již od začátku a žádné deriváty nepotřebuje.

Tomu ostatně odpovídá i cena. Základní verze startuje lehce pod milionem korun. Náš testovaný vůz vyjde na 1.069.900 Kč bez příplatků. V ceně máte celkem slušnou výbavu včetně duální automatické klimatizace, ambientního osvětlení, propojení infotainmentu s chytrými telefony či 20palcová kola.

Není třeba chodit okolo horké kapoty. Honda Civic Type-R GT je ostrý hatchback v té nejostřejší formě, se kterým si můžete hrát a tvrdou práci za volantem krásně odmění. Osobně bych s ním raději jezdil jen o víkendu a na každodenní jízdu bych si vybral něco jiného. Pokud jste ale „Hondista“, neztrácejte už ani minutu a vyberte spoření. Takových aut už je opravdu málo a tohle vám prostě stojí za pár kompromisů.

Honda Civic Type-R GT: Souhrn cen Základní cena vozidla 449.900 Kč (1.0 VTEC/93 kW Civic) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.069.900 Kč (2.0 VTEC /235 kW Type-R GT) Cena testovaného vozidla 1.083.800 Kč (2.0 VTEC /235 kW Type-R GT)