Minitest Honda Civic 5D 1.0 VTEC CVT: Stačilo po 5 letech jen posypat pepřem?

Radosti Sladění motoru a převodovky CVT Skvělý podvozek Ergonomie interiéru Starosti Pomalá odezva infotainmentu Horší nastupování a vystupování Testovaná výbava k mání jen s jedním motorem 8 /10

Honda Civic desáté generace přišla na trh v roce 2015. Po pěti letech jí automobilka dopřává řadu vylepšení a aktualizovaný model již dorazil do českých showroomů, stejně jako do naší redakční garáže. Přistál u nás fešný kousek ve výbavě Executive Sport Line s kombinací litrového tříválce a převodovky CVT. A protože jsme tuto kombinaci pohonu v testu ještě neměli, zabrousíme vedle novinek i do jízdy.

Rozeznat novou verzi od té staré jde celkem snadno. Novinka má totiž novou plastovou hokejku ve spodní části předního nárazníku. Stejný prvek se propsal i do zadního nárazníku. Autu to hned sluší víc, jenom je třeba zvolit správnou barvu. V laku Obsidian Blue, který je pro vůz taktéž novinkou, se designové prvky poněkud ztrácejí. Seklo by mu to například v bílé barvě, té je ale všude na cestách plno.

Další novinkou jsou LED světlomety již ve standardní výbavě, čímž Honda odpovídá na současný trend, a také denní svícení s novým světelným podpisem. Nadstavba Sport Line, kterou si český importér cení na 30 tisíc korun, zahrnuje zadní křídlo a celé auto objede dodatečnými plastovými nástavci, aby vyhlížel drsněji a připomínal ostrou verzi Type R. Opět platí, že v tmavě modré barvě se všechny nové kudrlinky ztratí.

No sláva!

Modernizace Hondy Civic se promítla i do interiéru. Třeba infotainment se již nespoléhá jen na dotykové ovládání, ale má i tlačítka na levé straně. K tlačítkům se vrátilo i ovládání klimatizace. Honda tento krok učinila na popud zákazníků, kterým dotykové ovládání nevyhovovalo a my se jim ani nedivíme. Spása systému však tkví v konektivitě. Teď je už možné spárovat chytré telefony s Apple CarPlay či Android Auto.

Už se tak nemusíte spoléhat na poměrně svéhlavou navigaci a vložit osud své cesty třeba do aplikace Waze. Pracoval jsem s Apple CarPlay a nemám výhrady. Rozlišení je solidní a rozvržení chytrého telefonu zakryje poněkud chaotický ekosystém od Hondy. Výtku bych však měl k plynulosti softwaru, který funguje někdy i s vteřinovou latencí a po nastartování se musí zhruba deset vteřin probouzet.

Do nejvyšší výbavy si nově našlo cestu i elektrické nastavení sedadla řidiče. Tímto znatelné změny končí a soužití se civicem je stejné jako před lety. Sloupek C karoserie je příliš široký a téměř znemožňuje výhled šikmo vzad, takže je dobré si do více než kolmých křižovatek najíždět. Zadní křídlo navíc omezuje výhled vzad. Sedí se také velmi nízko, takže nastupování a vystupování není moc elegantní proces. Schránka pod středovým tunelem je navíc za jízdy špatně přístupná.

Negativní stránky pobytu na palubě vyžadují ze strany posádky určité kompromisy. Ty pozitivní naštěstí převládají. Ergonomie je super (až na tu schránku pod středovým tunelem), prostoru je dost i pro pět dospělých, zavazadlový prostor je velkorysý (478 litrů) a sedadla by byla pohodlná i při transkontinentálním úprku z karantény. Ale to všechno už pět let víme.

CVT a tříválec. Opět.

Kombinace litrového tříválce a CVT mi na první pohled nevoní a spoustě našich čtenářů asi také ne. Pohled na technické údaje klid v duši moc nepřináší. Sportovně vyhlížející civic pohání litrový tříválec VTEC o výkonu 93 kW (126 koní) a točivém momentu 180 N.m. To znamená zrychlení z nuly na stovku těsně pod jedenáct sekund a maximální rychlost 205 km/h. Pro výbavu Sport Line sice lze objednat i manuální převodovka, ale patnáctistovka bohužel ne.

Převodovka CVT je ale příjemným překvapením. Navzdory všemu, co si o ní můžete myslet, předčí vaše očekávání. Nebudu vám nalhávat, že je tříválcový civic nějaké torpédo, pravdou ale zůstává, že se pohybuje přesvědčivě a velkou zásluhu na tom má sladění benzinového motoru s převodovkou CVT. Tak dobrý výsledek jsem ještě neviděl.

Když sedíte třeba v Subaru Impreza 1.6i s převodovkou CVT a na dálnici přišlápnete plynový pedál, začne motor bláznit, vystřelí do otáček a vůz se s hučením začne pomalu sápat vpřed. Honda tohle nedělá. Po sešlápnutí plynu začne plynule reagovat a k pověstnému ryku ji donutíte až při razantním povelu.

Že pod kapotou pracuje tříválec, víte hlavně při prvních kilometrech, než se motor zahřeje. Jakmile se dostane na provozní teplotu, zaslechnete brumlání lichých válců pouze při rozjezdech. Můžete i v klidu cestovat stopadesátkou a převodovka si bude hlídat rozmezí tří až čtyř tisíc otáček takřka bez hluku. Ani s dynamikou to není špatné, ovšem pouze pokud se bavíme o rychlostech do 100 km/h. Pak už se koně unaví a pružnost je spíše průměrná.

Doby, kdy jste i u obyčejné Hondy při překročení pěti tisíc otáček začali tančit tango s ďáblem, jsou pryč. Litrový motor vás pustí sotva nad pět tisíc otáček a spíš než tango zde připomíná mazurku s domovnicí při vesnickém candrbálu. Na výrazné skopičiny prostě není. Je stavený spíše na cestování v nižších rychlostech, při kterých dynamika neschází a má bezprostřední odezvu na plyn.

Testování jsem zakončil se spotřebou 7,3 l/100 km. Abyste se dostali někam k šesti litrům, musí to být spíše klidná jízda. Pokud jste standardní řidič, co se občas rád sveze i rychleji (je to přece Sport Line), pamatujte si hodnotu okolo sedmi litrů. Na tabulkovou kombinovanou spotřebu 4,9 l/100 km ale zapomeňte.

Talent v podvozku

Desátá generace Hondy Civic má víceprvkovou zadní nápravu a vpředu zavěšení McPherson. O podvozku jsme toho psali už dost. Je pevný, pohodlný, nepříjemné rány si nechává většinou pro sebe a v kombinaci s ostřejším řízením tak dělá ze civicu velmi talentovaný hatchback.

V našem testovaném voze tomu nebylo jinak. Výbava Executive Sport Line mu navíc přisoudila nastavitelné tlumiče, které lze stisknutím tlačítka vedle řadící páky nechat dodatečně ztuhnout. Rozdíl mezi polohami je vnímatelný a sportovní nastavení přidá vozu přidanou hodnotu, kterou budou zákazníci u této výbavy nejspíš hledat.

Nemusíte se bát, že sportovní nastavení udělá z vozu uskákanou kozu. Po většinu času testování jsme ho měl zapnuté a ani na 17palcových kolech jsme se necítil nepohodlně. V ostrých zatáčkách jsem pak úplně zapomněl, že je pod kapotou tříválec. Na delších úsecích už ale bylo jasně znát, že výkonu jaksi není nazbyt.

O to víc mě mrzí, že k testované verzi Sport Line nelze objednat jiný motor. K tomuto podvozku by se nejvíce hodila patnáctistovka s manuální převodovkou, jenže ta je k mání pouze k výbavě Sport Plus, která bohužel nastavitelný podvozek nenabízí.

Závěr

Testovaná Honda Civic je auto se skvělým podvozkem, kterému při rychlé jízdě začne podrážet nohy motor. To by samozřejmě tolik nevadilo, vždyť ne každý potřebuje jezdit rychle. Vadí ale, že se do testované výbavy žádný jiný motor nenacpe. V současné nabídce modelu se silnější motor váže pouze k výše zmíněné výbavě Sport Plus.

I proto bych testovanou výbavu jako potenciální zákazník zcela vypustil z výběru i přesto, že na technických okreskách celkem funguje. Tužší nastavení podvozku totiž reálně využijete jen zřídka a se základní výbavou Executive, tedy bez sportovní nadstavby, ušetříte třicet tisíc a dobrý standardní podvozek má tak jako tak.

U aktualizované verze pro rok 2020 vítám hlavně podporu zrcadlení chytrých telefonů. Nový lak Obsidian Blue bych mít nemusel, protože spolkne veškeré desinové změny, které v Hondě pro aktuální verzi učnili. Jemné doladění některých detailů vozu nicméně sedlo a ve světlém laku karoserie bude zase o kus atraktivnější.

Nová Honda Civic startuje v rámci akčního ceníku na částce 449.900 Kč ve vstupní výbavě Comfort. Oproti konkurenční Mazdě 3, která začíná na 555.900 Kč, tedy vychází výhodněji. Výbava Executive vyjde na 619.900 Kč, s nadstavbou Sport Line pak na 649.900 Kč. Připlácí se pouze na lak, což v našem případě znamenalo 13.900 Kč navíc.

K výbavě Executive se automaticky vážou vyhřívaná sedadla, panoramatické střešní okno, zadní parkovací kamera, bezklíčový vstup, duální automatická klimatizace nebo soubor asistenčních systémů Honda Sensing, který zahrnuje systém pro udržování vozu v pruhu či adaptivní tempomat.

Honda Civic 5D 2020: Souhrn cen Základní cena vozidla 449.900 Kč (Comfort/93 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 649.900 Kč (Executive Sport Line CVT/93 kW) Cena testovaného vozidla 663.800 Kč (Executive Sport Line CVT/93 kW)