Minitest Dacia Duster 1.0 TCe Prestige: V plné výbavě za cenu holé Fabie Combi!

Nejprve ale k těm až neuvěřitelným cenám. Se slevou 50.000 Kč z ceníkových cen je k mání výhradně verze s litrovým tříválcem TCe o výkonu 100 koní a pohonem přední nápravy, zato ale ve všech výbavových stupních. Spartánská výbava Access stojí „v akci“ 219.900 Kč, Essential je o 50.000 Kč dražší, za dalších 22 tisíc navíc můžete mít Comfort s klimatizací a finálně za 326.900 Kč výbavu Prestige, která obsahuje i položky jako dotykovou navigaci s couvací kamerou a hlídání mrtvého úhlu.

Má to nějaký háček? Trochu. Při platbě v hotovosti vám u Dacie dají slevu „jen“ 20.000 Kč, dalších třicet pak až v případě využití značkového financování, které ale může být bez přeplatku. Blíže jsme akční nabídku rozebrali v jednom z dřívějších článků.

Dacia pro tuto akci naskladnila několik stovek litrových předokolek. Proč ale nabízí se slevou výhradně tříválec s pohonem předních kol? Protože má nejnižší tabulkové emise a prodejem vyššího množství takových aut si značka udělá emisní „polštářek“, aby pak zájemcům o silnější benzinové a dieselové čtyřkolky nemusela cenově senzitivní klientele zvedat ceny. Může se to zdát poněkud EUzvrácené, ale to nechme stranou a pojďme se již podívat na zoubek SUV v plné výbavě za cenu tříválcové kombíkové Fabie v základu.

Žádná chudobka

Jak již bylo řečeno, Duster jako takový není novinka, ostatně test silnějšího benzinu 4x4 si můžete přečíst zde a první podrobný z počátku předloňského roku zde. Vezměme to tedy ve zkratce, než se zaměříme na specifika litrové tříválcové předokolky. Duster je až nečekaně prostorný a na poměry kompaktních SUV má nadprůměrný kufr. Stěžovat si mohou jen opravdoví dlouháni, kteří mohou za volantem (seřiditelným ve dvou osách) mít méně místa pro hlavu.

Citelný mezigenerační posun je znát především v interiéru, pryč jsou různá úsporná a polovičatá řešení, veškeré ovládací prvky jsou umístěny logicky a nepůsobí lacině – ovládání automatické (+8000 Kč) klimatizace nebo hlavice řadící páky s kovovými rámečky mají dokonce skoro až prémiový feeling. Jedině přepínač tempomat/omezovač zůstal poblíž madla mechanické ruční brzdy. Jinak v interiéru verze Prestige najdete vše, co byste i u mnohem dražšího kompaktního SUV očekávali – kromě v úvodu zmiňovaného třeba výškově stavitelné sedadlo, elektrická okna i zrcátka, palubní počítač s TFT displejem, isofixy vzadu, boční i hlavové airbagy, zvenku pak leštěné sedmnáctky a masivní hagusy.

Chcete-li se rozmazlovat komfortem, můžete přihodit Multiview kamery s pohledem z ptačí perspektivy za 8000 Kč, bezklíčkové odemykání a start (s poněkud neprakticky velkou kartou), či vyhřívaná přední sedadla (obojí po 6000 Kč). Čeho se naopak nedočkáte ani za příplatek, jsou věci jako systém držení v pruhu, pre-crash systém, čtení dopravních značek a podobně, což EuroNCAP Dacii samozřejmě spočítalo snížením hodnocení v crash testu. Zda je to pro vás stopka, nebo se zaradujete, že to alespoň nemusíte před každou jízdou vypínat, je už na vkusu každého…

Jinak je na interiéru dusteru samozřejmě stále patrná „rozpočtová kázeň“, plasty jsou výhradně tvrdé, sedačky naopak měkké. Vše je ale bytelně a nad očekávání pečlivě poskládáno, samotné zpracování by dusteru mohl závidět nejeden model slovutnější značky a vyšší cenové kategorie. Trochu moc okatým příkladem šetření jsou snad jen z půlky holé zadní podběhy a kousek nezalištované okapničky na střeše. Retro je ovládání sklonu světlometů bowdenem, ale funguje a nemá se na něm co rozbít – což by ostatně mohlo být mottem dacie jako takové.

Na ty naše silnice

Podvozek Dacie Duster charakterizuje světlá výška 210 mm (bez ohledu na konfiguraci pohonu) a robustní konstrukce. S nerovnostmi našich silnic si umí poradit se ctí, přičemž je komfortní, nikoli však přehnaně rozměklý či houpavý. Při svižnější jízdě si s lehkým tříválcem pod kapotou nechá líbit až překvapivě mnoho, a dokonce ani příčné spáry v zatáčkách jej nijak dramaticky nevyvedou z rovnováhy. Nejzásadnější neznámou v rovnici počtů, zda se duster za akční cenu vyplatí, nebo, bude ale nakonec motor. I zde máme z většiny dobré zprávy.

Tříválec má na svoji konstrukci klidný běh a ani ve vyšších otáčkách (na dálnici) není nijak hlučný. Sportovní výkony od něj očekávat nelze a s naloženým autem je třeba si předjížděcí manévry pečlivě plánovat, nicméně v naprosté většině jízdních situací je více než dostačující.

Citelně však trpí jedním z typických neduhů dnešních emisních tříválců a sice pomalým poklesem otáček. Při řazení na vyšší stupeň se tak stává, že otáčky zůstanou výše, než by odpovídalo řazenému převodu a po puštění spojkového pedálu ústrojí lehce cukne. Rozvážní žokejové zvyklí ze starších vozů řadit pomalu, aby si převodovka stihla porovnat synchrony, si nicméně mají šanci ani nevšimnout.

Převodovka je vždy pětistupňová, s možná trochu delšími drahami v kulise, avšak bez připomínek k přesnosti nebo odstupňování. Jediným problémem je dálnice, kde by se dosti hodila šestka. Na pětku totiž duster ve 130 km/h točí 3800 ot./min. Kupodivu není hlučný a podvozek zůstává stabilní i v u nás ilegálních rychlostech (i za větrného počasí), na spotřebu to má ale poměrně dramatický vliv.

Budete-li trvat na tachometrových 130 km/h, vezme si litrový duster kolem osmi litrů na sto. Avšak klidnou stodesítkou až stodvacítkou s ohledem na morfologii terénu se dá jet po dálnici trochu přes šest litrů. Ve městě není problém se dostat i pod tuto hranici, my jsme jezdili za 5,7 l na 100 metropolitních km. Klidným tempem mimo město spadne spotřeba i pod 5,5 l/100 km. Sedmilitrový průměr v testu poznamenala zmiňovaná cesta po větrné dálnici, jinak bychom se vešli lehce pod šest, což není nijak daleko od oficiálně udávaného 5,3litrového průměru.

Je třeba si však zvyknout na nekonzistentní reakce motoru vzhledem k poloze pedálu plynu a jeho poněkud binární charakter (plyn ve stejné poloze může znamenat minimální příděl výkonu i plnou akceleraci), stejně jako trochu zběsilé rozjezdové adaptace. Obojí může být do určité míry způsobeno tím, že testovaný kus byl takřka syrový, nicméně s úplným vymizením této charakteristiky počítat nelze, jelikož je z větší části způsobena (stejně jako „visící“ otáčky) absencí mezichladiče a dlouhým vedením stlačeného vzduchu.

Vedle spotřeby bude pro zájemce jistě zásadní i spolehlivost a servisní náklady. Ceny práce i dílů má Dacia jedny z nepříznivějších na trhu, to není žádné překvapení. V ceníku najdete ale i položku Easy Service, což je v podstatě předplacení pravidelných servisních úkonů (+ asistence a prodloužená záruka). Aktuálně je v nabídce za cca polovinu běžné ceny, tedy od necelých 11.000 Kč (4 roky/60.000 km) až po 16.990,- za pětiletou záruku a servis s nájezdem do 100 000 km.

Z dlouhodobého hlediska je brzy soudit, potěší ale, že litrové TCe prošlo homologací bez filtru pevných částic (GPF), vložky válců mají DLC povrch (Diamond-like Carbon) a především je osazeno vícebodovým nepřímým vstřikováním (MPI), čímž by se ho neměly týkat časté problémy moderních downsizovaných přímovstřikových motorů se zanášením karbonem. Tento motor se dá pořídit i s továrním LPG, které sice není ve slevě (mimo akce -20.000 na financování), takže se momentálně až tolik nevyplatí, nicméně i fakt, že si Dacia troufne nasadit LPG s tovární zárukou cosi napovídá o potenciální odolnosti výchozího agregátu.

Závěr

Akční litrová Dacia Duster věru má něco do sebe. Pokud nehodláte často jezdit dlouhé cesty po dálnici a smíříte se s dosti svébytným naladěním řídící jednotky vzhledem k povelům plynového pedálu, nelze ji než doporučit. Čistě racionálně vzato je to přesně tolik auta, kolik reálně většina z nás potřebuje – zbytek je image, a na tu duster, kromě samozřejmě chlapáckého terénního vzhledu, nijak nehraje.

Většina SUV se mimo silnici nepodívá, tudíž i absence pohonu všech kol je venkoncem zcela racionální. Ostatně díky zvýšené světlé výšce a na poškození nenáchylnému jednoduchému podvozku tu občasnou polňačku přeskáčete bez ztráty kytičky. Motor má díky nepřímému vstřikování předpoklady dlouhodobě bez problému s karbonováním ustát i pojíždění po městě. Tam i při jízdách „kolem komína“ po běžných silnicích se duster navíc odmění velice příznivou spotřebou. Necháme-li emoce a aspirace stranou, co chtít víc? Za ty prachy…

Radosti Prostornost Komfortní podvozek Spotřeba ve městě i na okreskách Cena Starosti Nekonzistentní reakce motoru na polohu plynu Spotřeba na dálnici Archaický infotainment 8 /10

Dacia Duster: Souhrn cen (akční ceny se zvýhodněním až 50.000 Kč) Základní cena vozidla 219.900 Kč (1.0 TCe/74 kW Access) Cena s testovaným motorem a výbavou 326.900 Kč (1.0 TCe/74 kW Prestige) Cena testovaného vozidla 357.800 Kč (1.0 TCe/74 kW Prestige)