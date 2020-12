Minitest BMW X1 xDrive25e: Třetí brácha do rodiny pozdní příchod dobře omluvil

Radosti Dobře sladěný pohon Komfort i na 19“ kolech Rozvržení interiéru Starosti Omezená praktičnost Slabá dynamika ve vyšších rychlostech 8 /10

Poprvé jsem se za volant automobilu s plug-in hybridním pohonem posadil na konci roku 2017 a byla to moc příjemná zkušenost. Tenkrát šlo o Hyundai Ioniq, což bylo jediné auto na našem trhu, které se nabízelo se třemi druhy elektrifikovaného pohonu. Za týden jsem jej třikrát nabil a na jednu nádrž benzinu tak ujel přes tisíc kilometrů. Kombinace spalovacího a elektrického motoru se ukázala jako zajímavá alternativa.

Během tří let se plug-in hybridní pohon rozšířil do většiny automobilek. Jednou z těchto značek je i BMW, kde do zásuvky již připojíte většinu nejprodávanějších modelů. Aktualizací pohonných jednotek letos prošla i dvojice SUV X1 a X2, které nyní mají ve svém portfoliu motorizaci xDrive25e. První ze zmíněných vozů jsme si vyzkoušeli.

Uspokojení z tlačítek

Druhá generace BMW X1 je v oběhu trhu již pět let, je to tedy jedno z posledních BMW, které má ještě starší design interiéru. Zpracováním a materiály sice ke špičce nepatří, ale do dnes již staromódního interiéru jsme se moc rádi posadili. Všechno tady má své velké a snadno dohledatelné tlačítko, infotainment se ovládá přes velký kruhový ovladač a za volantem na nás koukají dva tučné budíky s fontem čísel, který si můžete pamatovat ještě z modelů z přelomu tisíciletí.

V kombinaci s hnědou kůží s třešňovým nádechem a černým obložením palubní desky vypadal interiér opravdu hodnotně, skoro až jako nějaká detektivní kancelář. K dokonalosti chyběla snad už jen mosazná lampička se zeleným sklem, tedy takzvaná bankéřka. Od vzpomínání na staré časy tady ale nejsme.

Co je tu nového? Pod otáčkoměrem najdete stav nabití baterie, infotainment má nové funkce pro nastavení dobíjecího času, rychlosti dobíjení, spotřeby elektřiny a nastavení elektrického režimu. Na středovém tunelu je nově tlačítko eDrive, kterým aktivujete čistě elektrickou jízdu, pokud to tedy stav nabití akumulátoru umožňuje. Až na pár detailů je to však uvnitř stejné jako u ryze spalovacích verzí, což je jenom dobře.

Tříválce mají pré

Pod kapotou je to neméně zajímavé. BMW X1 a X2 jsou jedny z modelů, u nichž se mnichovská automobilka uchýlila k tříválcovým motorizacím. U plug-in hybridu tomu nebylo jinak. Základem se stala patnáctistovka s technologií TwinPower Turbo, která sama o sobě disponuje výkonem 92 kW (125 koní) a maximálním točivým momentem 220 N.m.

Síla motoru se přenáší přes šestistupňovou převodovku Steptronic na přední kola. Elektromotor o výkonu 70 kW (95 koní) je umístěný nad zadní nápravou a pomocí jednostupňové převodovky ji také pohání. Dohromady tak máte čtyřkolku s kombinovaným výkonem 162 kW (220 koní) a točivým momentem 385 N.m.

Výkonově jde tedy o ekvivalent k variantám xDrive25i (170 kW) a xDrive25d (170 kW). Společně tvoří zajímavou trojici, kdy diesel je pro dálkového cestovatele, benzin pro nadšence a plug-in hybrid pro člověka, který kombinaci obou pohonů opravdu využije. Že jde o rovnocenné motory, a že záleží jen na volbě řidiče, ukazuje i cena.

Plug-in hybrid stojí 1.140.100 Kč, benzin 1.147.900 Kč a diesel 1.137.500 Kč. Rozdíly jsou tedy opravdu minimální a všechno to jsou čtyřkolky s automatem. Proč si vybrat plug-in hybrid? Můžete parkovat na modrých zónách zdarma a nemusíte kupovat dálniční známku. I v bezemisních městských zónách, které jsou ale zatím jen v cizině, můžete bez problému jezdit. V případě, že budete pravidelně nabíjet, hodně ušetříte i za palivo.

Jaké to je?

Plug-in hybridní BMW X1 startuje na elektřinu, tedy pokud je v baterii o kapacitě 10 kWh (využitelných 8,8 kWh) alespoň pár voltů. V případě, že máte nabitou baterii na maximum, můžete v tiché jízdě pokračovat až 57 kilometrů. Realitou pro nás ale nebylo více než čtyřicet. Hodně totiž záleží na vaší pravé noze a i na tom, jak moc používáte klimatizaci či topení. Ani palubní počítač ale neukazoval po nabití více než 50 km.

Baterii nabijete z domácí zásuvky za zhruba pět hodin, v případě wallboxu to stihnete asi za polovinu času (nejvíce si vezme 3,7 kW). Jízda na elektřinu ve městě má své nesporné výhody. Vedle již zmíněných třeba zmizíte z křižovatky jako první. I v hybridním režimu, kdy spolu motory spolupracují, máte po sešlápnutí plynu ihned k dispozici „kopanec“ od elektřiny a oba motory vás pak ke stovce doženou za 6,9 sekundy.

Elektřina v režimu Max eDrive může pohánět auto až do rychlosti 135 km/h, pak už začne spolupracovat i spalovací motor, ať chcete, nebo ne. Nezapomeňte také, že v elektrickém módu máte jen zadokolku. Po stránce dynamiky je ale testované BMW X1 spíše pohodář. Nikam se zbytečně nežene a jede rozvážně. Žádný mohutný zátah, žádné řezání zatáček. Od toho jsou jiné modely BMW.

Plug-in hybridní X1 neztrácí dech téměř nikdy, jedinou bolístkou jsou vyšší rychlosti na dálnici, kde už to elektromotor moc nedává a tříválci se tlačit SUV moc nechce. Takhle s ním ale asi nejezdit nikdo moc nebude. Navíc se v takových případech rapidně zvedne spotřeba. Průměr se celkově hodně odvíjí od toho, jak budete nabíjet. Realita třech litrů na 100 km ale není nemožná.

Pro nás to po šesti dnech dělalo necelých 6 l/100 km. Nabíjeli jsme dvakrát a hojně využívali režim Max eDrive, který se snaží maximálně využívat elektrický pohon. Jisté omezení nese menší nádrž na 36 litrů paliva, za nás jde ale o přijatelný ústupek modernímu pohonu. Co ztratíte na nádrži, získáte na baterii.

BMW X1 xDrive25e váží 1820 kilogramů, tedy o 170 kg více než vznětový ekvivalent. S přidanou hmotností se ale výrobce celkem šikovně popral snížením podvozku a měkkými tlumiči. Těžiště se drží nízko a auto se v zatáčkách přehnaně nenaklání. Tlumiče se pak starají o komfortní jízdu, která je na úrovni spalovacích sourozenců.

Závěr

Od BMW X1 xDrive25e nečekejte žádné zázraky. Je to alternativa k verzím 25d a 25i, která stojí stejné peníze a všechny vozy dosahují podobných výkonů. Na rozdíl od nich však 25e nabízí výhody spojené se svým ústrojím, kdy můžete třeba parkovat na modrých zónách v Praze zdarma.

Vykoupeno je to tím, že pro plné využití výhod budete muset nabíjet. Pak ale ušetříte i za palivo. Pro někoho, kdo bydlí ve městě a má kde nabíjet, může právě toto být ta úplně nejlepší volba. Jízdními vlastnostmi se plug-in hybrid vůbec nemá za co stydět. Jako SUV funguje a ten menší zavazadelník (450 litrů) a menší nádrž nejsou až takový problém.

BMW X1: Souhrn cen Základní cena vozidla 806.000 Kč (X1 sDrive 18i/243 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.134.900 Kč (X1 xDrive25e/160 kW) Cena testovaného vozidla 1.571.366 Kč (X1 xDrive25e/160 kW)