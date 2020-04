Minitest BMW i8 Roadster: Moje sbohem autu, které nikdy nemělo konkurenci

Radosti I po letech neoukoukaný design Návykové jízdní vlastnosti Skvělá spotřeba Starosti Omezená praktičnost Malá nádrž na palivo Vysoká cena 8 /10

Kam přijede, tam vzbudí poprask. Jezdí s ním playboyové i nadšenci. Bylo také safety carem Formule E. Jedno měl Chris Fronzak, áčková celebrita na poli tvrdé muziky a jedno má i Erik Meldik, jeden z mužů číslo jedna českého internetu. A pak také chvíli sloužilo i u české Policie.

Řeč je samozřejmě o BMW i8. Pro mnichovskou značku přelomový vůz, který dokázal, že se toho konzervativní Němci rozhodně nebojí a umí do toho praštit. Od roku 2014 se i8 vyrobilo přes dvacet tisíc kusů a prošla si jedním faceliftem, při kterém jí konstruktéři i nechtěně uřízli střechu a vznikla tak verze Roadster.

Dny slávy extravagantní i8 se však blíží ke konci. Předtím, než BMW svůj jedinečný model poslalo na odpočinek, k nám přistál jeden exemplář na rozloučenou. Žmoulám sice v ruce klíč ale říkám si, že toho už o tom autě bylo tolik napsáno, že udělám nejlíp, když se trochu ohlédnu do minulosti.

Vy už totiž určitě dávno víte, že BMW i8 je velmi drahé, velmi exotické, velmi rychlé a bylo také prvním sériově vyráběným autem vybeveným laserovými světlomety. Také se do něj ale špatně nastupuje, je až zoufale nepraktické a nádrž je tak malá, že se dlouhým cestám vyloženě vysmívá.

Co to vlastně je?

BMW i8 je jedním z průkopníků kombinování elektrického a spalovacího pohonu za účelem čisté zábavy. Aby byla jeho důležitost a unikátnost zvěčněna, vypadá karoserie, jako kdyby ji navrhli vznešení elfové. BMW po uvedení vozu v roce 2014 očekávalo, že se ho ostatní automobilky budou snažit dohnat. To se ale nestalo. Až na výjimky se žádná honba na i8 nekonala, a i po šesti letech výroby si zachovala unikátnost.

V čem spočíval facelift?

S příchodem faceliftu čekala BMW i8 velmi radikální změna. Původně nebyla verze bez střechy vůbec v plánu, i když koncept Spyder vznikl již v roce 2012. Zákazníci si však takový vůz přáli vidět na silnicích a tak konstruktéři do perfektně tuhého celku s karbonovou karoserií z donucení zasáhli.

Za přeměnou karoserie vozu nehledejte žádnou velkou magii. V BMW prostě uřízli střechu a doufali, že se s autem nic moc nestane. Auto však chirurgickým zákrokem kupodivu neztratilo téměř nic ze své tuhosti, což jen dokazuje jak perfektní původní monokok je. I tak ale v Mnichově pro jistotu přidali dodatečnou výztuhu do podvozku a zesilnili A sloupky a rám předního okna. Vše samozřejmě karbonem.

Elektricky ovládaná plátěná střecha se schovává přímo za zadní sedadla. Pod složenou střechou navíc vznikla praktická a hluboká odkládací přihrádka, přístupná z předních sedadel. Celý proces stahování trvá patnáct vteřin a provést jej můžete až do rychlosti 50 km/h. Šikovné německé hlavy si všimly, že do kabiny se staženou střechou proniká horký vzduch od předních chladičů, a tak byly zaslepeny výdechy z kapoty a vzduch se odvádí ven přes přední kola. Všechny změny provedené na roadsteru přinesly o 60 kg větší hmotnost, což v praxi téměř nepoznáte.

Respektive minimální rozdíl v dynamice oproti verzi se střechou poznáte snad jen v tabulkách. Roadster zrychlí z klidu na stovku za 4,6 sekundy (kupé 4,4 s). Maximální rychlost je pro oba vozy omezena na 250 km/h. Opravdu velký rozdíl mezi oběma vozy byl poznat až v ceně, kdy jste za nebe nad hlavou zaplatili o více jak 400 tisíc víc, respektive i8 Roadster stála v celé své kráse 4.238.000 Kč.

Dovnitř se dostal head-up displej, nová sedadla a přibyla i možnost karbonových či keramických doplňků. Za sedadly, tedy v místě, nad které se skládá střecha, je zmíněný hluboký úložný prostor o velikosti 92 litrů. Je větší než samotný zavazadlový prostor (88 litrů). Je praktický a spoustu věcí se do něj vejde, jen nemá úchyty, takže nezajištěné věci cestují při jízdě ze strany na stranu.

Ještě rychlejší, ještě úspornější

Pohonné ústrojí prošlo taktéž změnou. Tříválcový spalovací motor si ponechal svých 170 kW (231 koní). Elektromotor však posílil z 96 kW na 105 kW. I kapacita baterie se zvětšila. Původní lithium-iontový akumulátor narostl z původních 7,1 kWh na 11,6 kWh. Ve výsledku to znamená, že po faceliftu z auta dostanete 275 kW (374 koní) a čistě na elektřinu ujedete až 53 km (původně 37 km).

Logika motorů zůstala beze změny. Spalovací motor se stará o zadní kola a elektrický o přední. Společně dělají chytrou čtyřkolku, která vám ale „nesežere“ celý výkon, jak to některé vozy s oběma poháněnými nápravami umějí. Je hezky rozprostřený tak, aby řidič neztratil nic z pocitu lehkosti a srozumitelného podání.

Samozřejmě se hledělo i na podvozek. Změnou prošlo odpružení a zadní náprava má dodatečnou vzpěru. Čitelný a komunikativní podvozek původní i8 už měla, nyní se ale hledělo na to, aby byl komfortnější a lépe odhlučněný, aniž by ztratil nic ze své agility a poddajnosti. I v této disciplíně si Mnichov odnesli vysvědčení s vyznamenáním.

Jak se s i8 jezdí?

Rád bych vám řekl, že BMW i8 Roadster je supersportovní automobil, ale není. I když tak vypadá, je to spíše do detailu promyšlené sportovní auto, které si soupeře najde snad jedině v Porsche 911 či Hondě NSX. Srovnání mám jen s Porsche a i8 má v sobě snad ještě lepší souhru pohonného ústrojí s podvozkem, kterou však ve stínu extravagantního designu málokdo oceňuje.

Při jízdě tak moc nezáleží na číslech, ale na na faktu, že sedíte za volantem něčeho, s čím si daly špičky v oboru roky práce. Srovnatelné dynamické hodnoty s i8 má za polovonu peněz i nová Toyota GR Supra. Svezte se ale s oběma vozy a dojde vám, co mám na mysli.

Také běžná jízda s BMW i8 je tak komfortní, aby se dala prožívat každý den. I spotřebu lze kombinovaným používáním jízdních režimů držet na rozumných hodnotách. V mém případě to dělalo deset litrů benzínu. Baterii jsem nabil jen jednou, z domácí zásuvky. V čistě elektrickém módu může plachtit až do 120 km/h, takže na každodenní dojíždění do práce i po dálnici bohatě stačí.

Pokud tedy nepracujete dále než 40 kilometrů od domova. Údaje sice slibují větší hodnotu, ale v reálném provozu se nad padesát kilometrů dostanete jen těžko. Pokud si chcete nabít baterii za jízdy pomocí rekuperace, stačí spustit režim Sport, kdy pohon sbírá energii snad ze všeho, co s autem právě děláte. Projeďte svižně svou oblíbenou okresní silnici a máte dost elektřiny na deset kilometrů jízdy.

Co bude dál?

BMW i8 se představilo společně s hatchbackem i3, který je čistým elektromobilem, již v roce 2013. Oba dva vozy prošly v průběhu výroby modernizací, ale zatímci i3 zatím v nabídce zůstane, i8 se z trhu stáhne. Odchází bez přímého nástupce a já to naprosto chápu. BMW i8 bylo a je technickým milníkem značky a nástupce by to měl sakra těžké, aby se svému předchůdci vyrovnal.

Je něčím, čím byl supersport M1. A jednou, až to bude potřeba a objeví se nové technologie, které bude potřeba prozkoumat, to bude možná právě BMW, kdo opět vykopne první míč. Myšlenku na sportovní roadster po vzoru i8 však šéf vývoje Klaus Fröhlich nezatracuje. Jen nepůjde o přímého nástupce, ale o zcela nový model.

Je nám to líto?

Ano, ale dalo se to čekat. Navíc doufáme v lepší zítřky. BMW i8 si své odsloužilo a za sebe vám můžu říct, že díky symbióze mezi podvozkem a motory, extravagantnímu designu a původu bude jednou ceněným klasikem. Vezmeme-li to do důsledku, BMW i8 nikdy nemělo přímou koukurenci. Pokud na něj ale budeme nahlížet jako na luxusní sporťák, našli bychom spoustu modelů, které jsou v některých ohledech lepší. Třeba Porsche 911...

BMW i8 Roadster: Souhrn cen (vůz se již neprodává) Základní cena vozidla 4.230.200.900 Kč (i8 Roadster/275 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 4.230.200.900 Kč (i8 Roadster/275 kW) Cena testovaného vozidla 4.703.200.998 Kč (i8 Roadster/275 kW)