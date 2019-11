Minitest BMW 640d xDrive GT: Svatební povoz, dálniční expres i luxusní náklaďák

Radosti Komfort a výbava Překvapivá agilita Skvělá spotřeba Uživatelská přívětivost Starosti Upozornění infotainmentu Archaicky působící Display Key 9 /10

Nemám čas. Nemám čas a prostor si auto vytáhnout na oblíbenou okresku a pořádně se začíst do podvozku či motoru, nemám čas se rozvalit v interiéru a postupně si projít celý infotainment a dostupné funkce, nemám čas se více zaobírat designem… i když vím, že řadu 6 GT budu po zbytek času nazývat hrbáčem a stejně bych šel raději do standardní „pětky“ nebo o level výše do „sedmičky“.

Mám totiž povinnosti a na testovaném BMW 640d xDrive Gran Turismo bude záviset část svatebního ansámblu, kterému dělám řidiče. Vlastně mám ale příležitost formou trochu netradičního testu vyzkoušet, jak si vrcholná naftová šestka v těchto reálných a uspěchaných podmínkách povede, a hlavně, jak zapůsobí na mě samotného, člověka bez větších zkušeností s posledními modely BMW. Prostě jako hodit děcko do vody.

První výzvou je klasický dálniční stint. Pozdě večer přilétám do Prahy z testování Kie XCeed ve Francii, kousek od letiště si přebírám BMW a dokud mám síly, upaluji domů směrem do rodné Ostravy. Stylem „nasednout a jet“ nechávám vše osudu a čekám, čím mě GT během mých cest potěší a čím bude otravné.

Co potěší? Co otráví?

Úvodní dojmy jsou skvělé. GT totiž dostává svému jménu jakožto opravdovému Gran Turismu. Je velice pohodlné, motor pracuje v pozadí (ještě se k němu vrátím) a po chvíli se auto vyznačuje svou nenáročností. Orientace v navigaci či spárování mobilu s infotainmentem probíhá bleskově, ze Spotify už mi vyhrává oblíbený playlist, nastavuji ekvalizér hi-fi systému Harman Kardon a v ambientně osvětlené kabině vládne neskonalá pohoda.

Vypíchnout je třeba perfektně a jednoduše fungující adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go a taky asistent pro udržování jízdy pruhu. Tyto funkce a jejich nastavení máte po pár kilometrech za volantem ihned v malíku. K letu po dálnici přidávají onu extra špetku komfortu, a to především, když se chcete co nejdříve a bezpečně dostat do cíle. A znovu dodávám, že s palubní technikou posledních BMW jsem ještě neměl čest, takže rozvržení ovladačů a rychlému porozumění systémů dávám za jedna.

Ale samozřejmě, taky se již objevují jisté maličkosti, které zvládnou podrážděného a unaveného člověka iritovat více než je normální. Takže to berte s nadhledem. Ale například: nastavování elektrických sedaček, které jsou sice útulnými křesly, jenže i při minimálním zásahu do tlačítek na boku spustí vyskakovací okno nastavení sedadel v infotainmentu, překrývající všechny ostatní informace na obrazovce.

Dobrá, možná jsem jedinec, který si během dlouhých cest upravuje sedačku příliš často (navíc, když máte tolik možností), ale pokaždé u toho zavírat vyskakovací okno je celkem otrava. Obdobně vás začne dráždit informační okno o chybějící vonné náplni v klimatizaci při každém nastartování.

Když už jsme u maličkostí, „šestkové GT“ je na trhu od roku 2017, jeho multifunkční klíček s dotykovým displejem ale působí zastarale a popravdě tak působil už tehdy – hrubé rozlišení displeje, opožděné reakce na dotyk, sekavý přechod mezi jednotlivými zobrazeními a nutnost nabíjet doma přes USB či dobíjecí přihrádku v autě.

Dnes už informace o stavu paliva, uzamčení dveří, stažení oken či ovládání nezávislého topení (a mnohem více) zvládají snadněji zobrazovat a ovládat aplikace pro chytré telefony. Příplatkový klíček za skoro 10.000 Kč tak vypadá jako přežitek, a to jej BMW stále nabízí rovněž u nejnovějších luxusních modelů (u řady 7, 8 a X7 je standardní výbavou).

Tichý a kultivovaný silák

Jako dálniční stíhačka GT uspělo, další dny za volantem už ale konečně odhalují charakter na okreskách i ve městě trochu detailněji. O nejvýkonnější naftové, dvakrát přeplňované motorizaci v nabídce řady 6 GT vlastně nemusíte vůbec vědět, pokud nechcete. Stačí mít na paměti výkon 235 kW (320 koní), více než dostatečný točivý moment 680 N.m a třílitrový šestiválec nechat ševelit ve svých přirozených otáčkách pod diktátem osmistupňového automatu.

Kultivovanost, tichý běh, absence vibrací, tyto věci se vám totiž honí hlavou, když motor používáte s ohledem na vaše pohodlí. Nicméně to neznamená, že by neuměl pořádně a hlavně pohotově zatáhnout, když šlápnete na plyn a „zrovna někam spěcháte“. Převodovka se totiž nenechá rozhodit ani hrubější jízdou a do hry vám padají vždy a časně ty správné kvalty. O rychlosti a chytrosti skříně vypovídá i fakt, že na pádla pod volantem pro manuální řazení nemáte vůbec důvod sahat.

Každé dnešní BMW můžete okořenit trochou „sportovnosti“, takže ani testovanému kusu nechyběl M sportovní paket exteriéru a především velká 20 palcová kola, za nimiž razily modrými třmeny silnější M Performance brzdy. Celkové sladění velkých kol a větších brzd s příplatkovým adaptivním vzduchovým podvozkem a systémem natáčení zadních kol ale propůjčuje komfortnímu hrbáči i vskutku působivé schopnosti v zatáčkách a na horším povrchu.

Někde v mozku máte stále na vědomí pohotovostní hmotnost 2010 kg a očividně nemalé rozměry auta, díky vskutku němému, ale zato rychlému řízení s proměnlivým posilovačem však zvládnete GT prohánět zatáčkami hodně sebevědomě. Nerovnosti umí podvozek na „dvacítkách“ s runflat pneumatikami vykrývat obstojně, náklony karoserie jsou minimální a brzdná síla vám scházet nebude. A tento standard vám auto zajistí už ve výchozím režimu Comfort.

Popravdě, s mou hektickou situací a zajišťováním „svatebního povozu“ jsem na jízdní režim Sport klepl snad jednou a ihned bylo jasné, že se jím nemusím obtěžovat. GT se sice umí lehce přiostřit v řízení, odezvě na plyn a zvukovém projevu, ale ve výsledku není autem, u kterého byste to požadovali (navíc s jemnou naftou pod kapotou). Stačí říct, že i ve svižnějším tempu prostě funguje skvěle „tak, jak je“ bez nutnosti fidlovat v nastaveních a jízdních režimech.

A co spotřeba? Tady nemohu prohlašovat kdovíjaké závěry. Jestliže vás totiž pasažéři opakovaně žádají o předvedení zmiňovaných 680 N.m a odpichu z místa za udávaných 5,3 sekundy, těžko byste hodnotě kombinované spotřeby dávali větší význam. O to víc jsem byl překvapen, že jsem se pohyboval okolo rozumných 7,5 litru na 100 km, když samo BMW udává normovanou spotřebu mezi 5,9 až 6,1 litry.

Říkal někdo pětkový kombík?

Když jsme nakousli rozměry řady 6 GT, parkování jsem si během svých povinností užil také habaděj. U auta dlouhého více jak pět metrů (5091 mm) a širokého skoro dva metry (1902 mm) je tedy velkou pomocí příplatkový parkovací asistent s kamerovým systémem o rozsahu 360 stupňů s funkcí pohledu z ptačí perspektivy a zobrazením 3D modelu auta ve snímaném prostředí. I s dostupnou funkci autonomního parkování se však nic nevyrovná schopnostem parkovacího asistenta ve formě otce nevěsty, tedy přesněji dlouholetého ostříleného kamioňáka.

Řada 6 GT zastává v portfoliu BMW jasnou výplň mezi sedanem řady 5 a limuzínou řady 7. O masivní zádi se splývající střechou si říkejte cokoliv. Jedna věc se ale musí „šestce“ nechat, a to vážně prostorný kufr, do kterého byste bez problému nacpali unesenou nevěstu v plné parádě s masivním pugétem a tácem chlebíčků navíc. Se základním objemem 610 litrů totiž převyšuje i kombík řady 5 (570 litrů).

Závěr

Byť jsem se na „šestku“ díval s přivřenýma očima kvůli jejímu designu, musím uznat, že během týdenního testu excelovala ve všem, v čem by měla – pohodlným, prostorným a dobře vybaveným interiérem, komfortně a čitelně nastaveným podvozkem, což podtrhuje uvolněný a přesto úctyhodně silácký motor.

Jako svatební oř sloužilo GT perfektně, nehledě na bílý lak Alpine White. Jde o kvalitní a skvěle naladěný kus auta. A jako mezistupeň v konvenčních řadách 5 a 7 dává smysl… přinejmenším aspoň produktovému oddělení BMW.

BMW řady 6 Gran Turismo: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.597.700 Kč (620d/140 kW) Základní cena s testovaným motorem 1.955.200 Kč (640d xDrive/235 kW) Cena testovaného vozidla 2.790.870 Kč (640d xDrive/235 kW)

Technické údaje: BMW 640d xDrive Rok 2019

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 6/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 2 993 cm 3

Vrtání • zdvih 90,0 mm • 84,0 mm

Stupeň komprese 16,5:1

Nejvyšší výkon 235 kW (320 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 4 400 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 680 Nm při 1 750 až 2 250 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 5,3 s

Nejvyšší rychlost 250 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 610 l • 1 800 l

Objem palivové nádrže 66 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 010 kg • 2 615 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 7,0 • 5,3 • 5,9 l/100 km

Rozvor náprav 3 070 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 615 mm • 1 647 mm

Rozměr pneumatik 245/40 R20

Rozměry: délka × šířka × výška 5 091 × 1 902 × 1 540 mm

Základní výbava: Sportovní automatická převodovka, velurové koberečky, paket zrcátek, asistent dálkových světel, navigační systém Professional, CD přehrávač, BMW Emergency Call, Remote Services, nemetalický lak Alpine White, exkluzivní kožené potahy Nappa s prošíváním Black

Volitelná výbava: vyhřívání volantu (7306 Kč), aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy (33.878 Kč), Executive Drive: adaptivní stabilizátory a adaptivní vzduchové odpružení pro obě nápravy (105.690 Kč), M Sportovní paket: M sportovní kožený volant, kožená přístrojová deska, BMW Individual čalounění stropu, M aerodynamický paket, komfortní elektricky nastavitelná přední sedadla, hliníkové obložení interiéru, ambientní osvětlení, BMW Individual okenní lišty, M sportovní brzdy, dojezdové pneumatiky Runflat (147.680 Kč), 20palcová M kola z lehké slitiny (29.796 Kč), panoramatické elektricky ovládané​ střešní okno (46.072 Kč), protisluneční ochrana oken (12.194 Kč), nastavení sklonu opěradel zadních sedadel (14.638 Kč), přídavná 12V zásuvka (546 Kč), paket ConnectedDrive Plus: informace o hustotě provozu, telefonický informační servis, konektivita mobilního telefonu přes Bluetooth, přihrádka bezdrátového dobíjení (11.934 Kč), paket First Class: zahrnuje paket Business Class (61.906 Kč) komfortní přístupový systém, plynulé dovíraní dveří Soft-Close, ventilace předních sedadel, vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, 4zónová automatická klimatizace, paket Ambient air, masážní funkce předních sedadel, audiosystém Harman Kardon (134.784 Kč), paket Innovation: BMW Display Key, parkovací asistent Plus, head-up displej, ovládání infotainmentu gesty, multifunkční přístrojový panel (62.556 Kč), paket Safety: adaptivní LED světlomety, aktivní ochrana posádky (58.682 Kč), Driving Assistant Plus: adaptivní Stop&Go tempomat, udržování jízdy v pruhu, varování před opuštěním pruhu, krizové brzdění (52.884 Kč).