Minitest BMW 440i xDrive Cabrio: Jízda s panem Dokonalým. Možná už naposledy

Dny se nemilosrdně krátí a obloze začíná dominovat nudná šeď. Přišel tak čas rozloučit se s posledními paprsky slunce a v BMW pro to mají naprosto dokonalý nástroj. Model 440i xDrive již pomalu dosluhující generace F32 je tím pravým, co je k tomu potřeba.

Verze bez střechy se objevila již v roce 2013 na autosalonu v Tokiu. Už je to tedy nějaká doba a na autě je docela znát. Ostatně během testu mu přátelé a známí na první pohled tipovali stáří deset let. Nedivím se. Současná čtyřková řada má velmi hrubé tvary, na dnešní poměry decentní ledvinky a zastaralý interiér.

V hierarchii BMW jde o momentálně nejstarší model. Přesto ale není problém se do něj bezmezně zamilovat. Rozhodně ne proto, že je to červený kabriolet na honění parády. Je to trochu složitější. Ve výsledném hodnocení proto najdete některé negativní stránky, ale rád bych vám k nim připsal, že osobně jsou mi vlastně úplně ukradené.

Ten motor!

Začnu alfou a omegou tohoto vozu - motorem. Jde o dvoukomorovým turbodmychadlem přeplňovaný řadový šestiválec disponující výkonem 240 kW (326 koní) a maximálním točivým momentem 450 N.m. V nabídce BMW jde o dinosaura, měl ho například model M235i, který se však nyní nabízí se silnější variantou (250 kW) jako M240i.

Právě řadová šestka je jedním z důvodů, proč jsou vybrané vozy BMW tak skvělé. Svou pověst agregát potvrdí okamžitě po nastartování, kdy elektronicky vyštěkne a ustálí se na konejšivém volnoběhu. Abyste ho lépe slyšeli, můžete si elektronicky stáhnout plechovou střechu a nechat jeho zpěvy naplno proniknout do kabiny.

Už jen sametový volnoběh vás dokáže uklidnit. S rostoucími otáčkami samozřejmě přidává na gradaci, ale ani u omezovače mu výfuk nedovolí, aby se z něj stal gauner. Spíše jen tak oduševněle mručí. A občas se při přeřazení pořádně vysmrká.

Je to prostě o emocích

BMW 440i je emoční auto. Řídíte ho srdcem a dobrou náladou. Souhra motoru a převodovky je příkladná a když jedete, chcete, aby to neskončilo. Zapomeňte ale na nějaké větší sportování. Těžká plechová střecha, pohon všech čtyř kol, a dokonce ani samotný motor vám toho moc nedovolí.

Vše dohromady to totiž váží 1850 kilogramů. Spíše než myška kličkující po okresních silnicích jde o těžkopádnější jachtu s mírnými sklony k nedotáčivosti. To ale není vždy špatně, ba naopak. Perfektně to sedí k celkové náladě auta. Na stovku zrychlí za 5,4 sekundy a maximální rychlost je 250 km/h. Potřebuje někdo více?

Netvrdím, že když vypnete stabilizaci, přepnete auto do sportovního režimu a prásknete do koní, nebudete se bavit. Tvrdím, že pojedete nanejvýš svižně, nikoliv sportovně. Na bláznění zapomeňte, od toho jsou tu jiné modely. A zapomeňte i na příznivou spotřebu. Testované auto jezdilo v průměru za jedenáct litrů benzinu. Když se vám pak na dálnici podaří dostat pod deset, můžete se pochválit.

Facelift z roku 2017 přinesl verzím Coupé a Gran Coupé jisté úpravy v podvozku, aby se jízda vyladila více směrem ke sportovnosti. Tyto varianty tak dostaly například tužší tlumiče. Verze Cabrio však byla tak dobře vyladěná už předtím, že v podstatě nebylo potřeba moc zasahovat. Celková tuhost karoserie navíc výrazně přispívá tomu, že je jízda stabilní a hlavně pohodlná.

S větší hmotností a 19palcovými koly s pneumatikami runflat je až zázrak, jak je jízda klidná, bez zbytečného poskakování a vibrací. Manévrovatelnost je také více než dobrá. Škoda tedy, že řízení není tak komunikativní a spíš než jízdu se sportovním autem připomíná plavbu se sportovním člunem. Ale však o tom tady celou dobu píšu.

Něco nového

V rámci zmíněného faceliftu si čtyřková řada připravila pár vylepšení, aby lépe korespondovala se současnou nabídkou. Nové chromované doplňky a dvojité prošívání v interiéru podtrhly kontury palubní desky. Volant dostal nový věnec potažený kvalitnější kůží pro lepší úchop. Infotainment má nové rozvržení a v loketní opěrce lze bezdrátově nabíjet telefon.

Nic zásadního se ale po dlouhém období na trhu nezměnilo. Interiér jako celek už prostě působí staromódně. V případě testovaného kousku ale starší design zas tolik nevadí. Je totiž vyšperkovaný položkami z programu BMW Individual, kdy čalounění jemnou kůží doplňuje úžasný lak Rosso Corsa, který je poznávacím znamením automobilů značky se vzpínajícím se koněm ve znaku.

Ony ty emoce ale něco stojí

To vše se ale samozřejmě odrazí na ceně. 440i není zrovna levné auto a i bez příplatků vás čtyřkolka bez střechy vyjde na 1.687.400 Kč. Pokud se chcete vzdát pohonu xDrive a šestiválce, vystačíte si s motorizací 420i. I tak ale zaplatíte 1.290.900 Kč. Tak to ale v tomto segmentu chodí, třeba Mercedes-Benz C kabrio stojí v podstatě stejně.

Pak tu jsou ale ještě příplatky, hlavně to rozmazlování z programu BMW Individual je pro ty nejrozmazlenější z rozmazlených, kterým nevadí dát 150 tisíc korun za tovární lak automobilky Ferrari. Přesně to je případ zkoušeného vozu, jehož cena se vyšplhala až na 2.271.899 Kč.

Závěr

Je toho spousta, co mě na tomto autě štve. Například druhá řada sedadel je opravdu jenom nouzová. Zavazadlový prostor o objemu 370 litrů je sice bohatý, ale po složení střechy ho moc nevyužijete. Spotřeba je vysoká, interiér svůj věk neschová a cena za model s šestiválcem atakuje hodnotu prémiového SUV ve slušné výbavě.

Na druhou stranu se dá i se střechou dole jet po dálnici, aniž by vám vítr bubnoval do uší. V kabině je spousta přihrádek, jízda je strašně fajn a tvary karoserie z roku 2013 za mě prostě nestárnou. Potřebujeme víc takových účelových aut. Víc takových, které dokážou vykouzlit úsměv na tváři už jenom tím, že nastartujete.

BMW 440i xDrive Cabrio je sametově hebké auto na každý den. Svou jízdou vás uklidní a až zaparkujete doma v garáži, budete se na něj chodit dívat, jestli je v pořádku. A jedno takové přece všichni chceme, nebo ne?

BMW 440i xDrive Cabrio: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.290.900 Kč (420i/ 135kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.829.308 Kč (440i xDrive/ 240 kW M Sport) Cena testovaného vozidla 2.271.899 Kč (440i xDrive/ 240 kW M Sport)