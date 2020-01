Minitest Audi SQ8 TDI quattro: Hot-hatch v obřím balení

Radosti Nízká spotřeba Obrovská síla motoru Čiperné jízdní vlastnosti Starosti Občas váhá převodovka Falešné vnitřní koncovky výfuku 9 /10

Audi SQ8 TDI bylo vrcholem elegantních SUV z Ingolstadtu ani ne půl roku. Veškerou okázalost na sebe teď strhla verze RS, která už je v podstatě takovým Lamborghini. Audi SQ8 nyní stojí přesně uprostřed, mezi „konvenční“ Q8 a brutální RS Q8. Přehlížet byste ho ale neměli.

Když už jsme u toho přehlížení, ono to u testovaného modelu jde docela snadno. Vedle červeného označení modelu na výraznější přední masce nejsou vzhledové rozdíly tak zásadní, abyste jej na ulici hned poznali. Nápovědou může být i difuzor s dvěma dvojitými koncovkami výfuku. Škoda, že fungují pouze ty vnitřní.

Uvnitř je rozdíl také minimální. Ve standardu dostanete digitální přístrojový štít a černě potažené A sloupky včetně stropnice. Jiná jsou samozřejmě i sedadla, u standardní verze S se vyznačují polokoženým čalouněním s lepším bočním vedením. Jako prémiový model si SQ8 můžete samozřejmě vyzdobit podle svého. V případě námi testovaného auta to byla jedním slovem radost.

Život milionáře

Perforovanou kůží obšitý volant, dále výplně dveří, sloupky a strop potažené Alcantarou, na přístrojové desce imitace karbonu a logo S na volantu. Sportovní kožená sedadla s integrovanou opěrkou dostala bílé prošívání a noční jízdu pak vedle bílého podsvícení přístrojů doplňovalo i ambientní osvětlení. Tak tahle konfigurace se opravdu povedla.

Cestující vzadu opět nemají problém se usadit naprosto královsky. Postupně se svažující střecha, která značí méně prostoru pro hlavu, je v tomto místě trochu vyboulená, aby se sem pohodlně vešel i vyšší cestující. Dostatečně bohatý je i prostor pro nohy. Problém jsme měli jen s poměrně krátkým sedákem.

Za elektricky ovládanými pátými dveřmi je stále slušných 605 litrů prostoru. Pod dvojitou podlahou se pak nachází sada na opravu pneumatik a ústí zde i subwoofer audia Bang & Olufsen. Na levé stěně kufru najdete výškové ovládání pneumatického podvozku, které vám sníží světlou výšku pro jednodušší nakládání. Oceníte, že tlačítko stačí jednou zmáčknout a nemusíte jej držet. Z hlediska praktičnosti tedy SQ8 oproti standardnímu modelu nic neschází. Pořád jde tedy o luxusní jachtu... ovšem s tryskovým motorem.

Supermotor

Audi SQ8 TDI má třikrát přeplňovaný vznětový osmiválec. To znamená dvě turbodmychadla, kdy jedno se roztočí jen kousek nad volnoběhem a druhé, větší, se k práci připojí ve 2200 otáčkách za minutu. Lineárnímu zátahu pak pomáhá ještě elektrické dmychadlo EAV, které pracuje nezávisle na výfukových plynech a vykrývá zpoždění klasického přeplňování.

Toto dmychadlo (EAV), umístěné za chladičem, je neustále v pohotovosti a sepne během 250 milisekund (průměrná rychlost mrknutí oka). EAV značí použití 48voltové sítě. Najdete tu tedy i startér-generátor poháněný řemenem a větší lithium-iontovou baterii, která sbírá energii z brzdění a auto pak může plachtit s vypnutým motorem i ve vyšších rychlostech. Auto dokáže jet až čtyřicet vteřin s vypnutým motorem, a to v rozmezí od 55 do 160 km/h - stačí pustit plyn. Audi se pyšní, že takto snížilo spotřebu o půl litru na sto kilometrů.

Drtikol

SQ8 se může pochlubit výkonem 320 kW (435 koní) a točivým momentem 900 N.m. Tento doslova mamutí krouťák je k dispozici od 1250 otáček, tedy jen krůček nad volnoběhem. Stačí razantně šlápnout na plyn a auto vás rázem zničí. Na pokyn plynu začne okamžitě táhnout jako rozzuřený nosorožec a nepoleví, dokud nohu z plynu nesundáte.

Sportovní režim dokrmuje zvukový dojem pomocí reproduktorů, ale poslouchá se docela dobře. Nulovou prodlevu zátahu oceníte hlavně při přeřazení nahoru, kdy razance prostě nepoleví. Je to návykové a efektivní. Ostatně stovku tohle auto zvládne za 4,8 sekundy.

Celkový dojem z pohonného ústrojí sráží občas jen osmistupňová převodovka Tiptronic. Za normálních okolností funguje skvěle, ale není problém nachytat ji na švestkách, kdy třeba na výjezdu ze zatáčky, nebo při rozjezdu z křižovatky, chvíli váhá. Pro ostřejší jízdu je proto lepší zvolit manuální řazení pádly pod volantem.

Teritorium ostrých hatchbacků

Udržet takto rozzuřenou masu plechu na silnici byl pro podvozkáře jistě nelehký úkol, ale povedlo se. Ve sportovním režimu se auto chová „téměř“ jako ostrý hatchback. Je hbité, přesné a bez sebemenších náklonů. Pořád je sice trochu nepřirozené, že sedíte o metr výš, než jste při takové jízdě zvyklí, ale svým způsobem je to fakt zábava. Trochu zvrácená, ale zábava.

Své neuvěřitelné agilnosti vděčí SQ8 řadě věcí. Zaprvé jde o aktivní sportovní diferenciál zadních kol, kterému sekunduje i jejich natáčení, což oceníte v táhlých i těsných zatáčkách. Pocit naprosté bytelnosti ale umocňuje až elektromechanický systém pro stabilizaci bočních náklonů, který funguje opravdu na 100 %. Opěvoval jsem ho už u RS Q8 před pár týdny a zde to není jinak. V krocení obrovských a silných aut je teď Audi lídrem na trhu.

Pokud budete chtít Audi SQ8 dostat na samotnou hranici přilnavosti, budete muset jet až nelidskou kudlu a pro okolí budete už hodně nebezpeční. Tohle auto prostě zvládne mnohem víc, než většina jeho řidičů. Na obyčejné silnice je tedy trochu předimenzované, ale oproti RS Q8 je to pořád beránek.

Volitelný zploštělý volant může určité skupině lidí vadit, ale nic vám nenařizuje si jej objednat. Ať už ale budete držet v ruce jakýkoliv tvar, bude to vždy super. Ovládání vozu je přímo spjaté se zvoleným jízdním režimem a vše vám pod rukama a nohama tuhne a měkne podle toho, jak to zrovna chcete.

Může to být ještě lepší? Táhne jako lokomotiva, skvěle se řídí a dobře u toho vypadá. Na SUV je to hodně nezvyklá kombinace, ale Audi ještě přitápí pod kotlem. Po týdnu jízdy nám palubní počítač ukazoval průměrnou spotřebu 9,4 litru na sto kilometrů. To už je snad proti přírodním zákonům!

Cena a závěr

Jasně, za tohle všechno si Audi nechá zaplatit. Chce za to minimálně 2.759.900 Kč, tedy o skoro dvě stě tisíc víc než za SQ7 TDI. Oproti standardní Q8 si sice připlatíte milion, ale pořád může být hůř. Za tyto peníze vám Audi prodá neuvěřitelně univerzální vercajk s bohatou výbavou, do které si vedle již zmíněných luxusních prvků zahrňte i hromadu jízdních asistentů.

Doporučili bychom připlatit paket podvozku Advanced, který obsahuje i výše zmíněnou elektromechanickou stabilizaci náklonů karoserie (173.700 Kč). Pak už je to na vás, můžete si připlácet dle libosti. Audiosystém Bang & Olufsen již tradičně doporučujeme. I zde jde o zvukový šperk, který se kvalitou vzdaluje i některé konkurenci.

Je to zajímavé, jaké neslučitelné světy se Audi podařilo spojit v jeden celek, který navíc funguje. V porovnání s tímto je silnější RS Q8 už vlastně jenom o vytahování se. Písmeno S v názvu SQ8 je oprávněně a spojení s dieselovým motorem zde dává mnohem větší smysl než u menších modelů.

Audi SQ8 TDI doporučujeme úplně každému, kdo na něj má. Dá se s ním totiž jezdit úplně každý den a kamkoliv. Do města, do práce, na hory, na druhou stranu zeměkoule, do vichřice, do pekla, do Brna, prostě kamkoliv. A vždy se u toho bude tvářit důstojně.

Audi SQ8 TDI: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.886.900 Kč ( Q8 55 TFSI/250 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.759.900 Kč (SQ8 TDI/320 kW) Cena testovaného vozidla 3.793.200 Kč (SQ8 TDI/320 kW)