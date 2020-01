Minitest Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro: Oko potěší. Ale co další smysly?

Radosti Atraktivní design Pružný motor Pohodlná sedadla Komfortní podvozek Přesné a čitelné řízení Starosti Vysoká spotřeba Hluk od pneumatik Mdlý zvuk motoru Vysoká cena Horší přístup na zadní sedadla 7 /10

Q3 Sportback je nejnovějším přírůstkem automobilky Audi v kategorii takzvaných SUV-kupé. Tento velmi zvláštní segment je předmětem diskuzí od roku 2007, kdy mnichovské inženýry napadlo naroubovat siluetu kupé na zvýšený podvozek s pohonem všech kol a přišli s modelem X6. Tento vůz byl zakladatelem dynastie, do jejíž rodinné posloupnosti vstoupilo Audi až v roce 2018 s modelem Q8. Zpoždění Audi kompenzuje fakt, že jejich zástupce automaticky zastal pozici vlajkové lodi značky.

Dlužno dodat, že siluetu kupé naznačil již model Q2 na autosalonu v Ženevě v roce 2016, ale Audi tento model tak neprofiluje. Q3 Sportback je tedy druhým SUV s elegantní siluetou z Ingolstadtu. Technicky vychází z nové generace Q3, kterou v loňském roce provětral kolega Honza. Běžné formality tak můžeme přeskočit a přejít rovnou k věci, tedy k Audi Q3 Sportback se zážehovým motorem označovaným 45 TFSI quattro.

Tak tohle ceníme

Audi Q3 Sportback je oproti klasické verzi dražší o 53.000 Kč. Bavíme se o základní benzinové motorizaci 35 TFSI o výkonu 110 kW. Uříznout střechu a nechat se zasypat penízky vypadá jako fajn byznys, ale s touto myšlenkou byste se hodně spletli. Q3 totiž není postaveno stylem „uříznout a zahladit“, ale mnohem promyšlenějším způsobem.

Ono se vlastně není čemu divit, protože výchozí Q3 už mírně klesající střechu od sloupku B dozadu má. Zkosit ji ještě víc by vypadalo podivně a tak se designéři vrátili k rýsovacím prknům a začali už od předního okna. To více sklonili a posunuli střechu o 29 mm blíže k hlavě řidiče. Odtud už volně navázali plynulou linkou, kterou ruší jen decentní křídlo nad zadním oknem.

Nový zadní nárazník se postaral o natažení vozu z původních 4484 mm na rovných 4,5 metru. S přední částí se ale skoro nic nedělalo. Výsledkem práce designérů je mnohem hezčí auto než jakým je původní Q3. Dokonce se nebojím říct, že je Q3 Sportback se svým přikrčeným postojem nejhezčím zástupcem segmentu. Vliv na celkové vnímání vozu měla i příplatková 19palcová kovaná kola místo standardních sedmnáctek. Kdybyste je ale na auto chtěli, stála by nás 53.300 korun.

Tady už to trochu skřípe

Palubní deska je zaměnitelná se standardním SUV, stejně tak i sedadla. Tady není nic navíc nebo dokonce jinak. Volant s plochou spodní částí vám nikdo nenutí, najdete ho až v katalogu příplatkové výbavy. Sedadla byla v našem případě příplatková sportovní s lepším bočním vedením. Za jejich elektrické nastavení se platí téměř dvacet tisíc korun. Největší nevýhodu auta už asi začínáte tušit...

Snížení místa na hlavu o skoro tři centimetry vpředu moc nepoznáte a správnou pozici za volantem najdete i s výškou postavy ke dvěma metrům. Vzadu je to horší, ale pořád nejde o žádnou tragédii. Dva dospělí by tady přežili dlouhou cestu úplně v klidu. Místo na nohy je tak akorát, sklopná loketní opěrka nechybí a řada odkládacích míst také ne. Problém je jen s nastupováním a vystupováním přes poměrně úzké dveře.

Zavazadlový prostor konverzí na kupé utrpěl bohužel nejvíc. Je příliš mělký, má vyšší nakládací hranu (790 mm oproti 748 mm ve standardní Q3) a s „koncernovou“ šířkou jednoho metru budete muset dávat delší předměty šikmo. S prostorem 530 litrů je na tom ale pořád lépe než většina kompaktních hatchbacků. Prostor si navíc můžete ještě zvětšit posunutím druhé lavice sedadel dopředu až o 130 milimetrů.

Důstojné, ale mohlo být lépe

Testovaná verze byla osazena přeplňovaným dvoulitrem 45 TFSI o výkonu 169 kW (230 koní) a točivém momentu 350 N.m. V současnosti jde o nejsilnější motorizaci, kterou může být standardní Sportback poháněn. Samozřejmě je tu RS Q3 Sportback s výkonem 400 koní, ale to už je úplně jiná liga. I testovaná motorizace má ale z hlediska dynamiky co nabídnout.

Předně umí roztáhnout 1700 kg vážící SUV na stovku za 6,5 sekundy a pokračuje až do rychlosti 233 km/h. Pro tohle auto je daný agregát naprosto optimální, vždyť dynamika je podobná jako u Volkswagenu Golf GTI. Přeplňovaná sestava žene do práce všechny newtonmetry už od 1500 otáček za minutu a výkon neztrácí ani směrem k omezovači. Předjíždění na dálnici i ve vyšších rychlostech tedy vůbec není problém.

Jasně, není to žádná pumelice, ale od sportovních výkonů tu přece máme zmíněnou verzi RS. Chválím i spolupráci se sedmistupňovou automatickou převodovkou S tronic, která zbytečně necuká a nepodřazuje. Ani s prodlevou po sešlápnutí plynu, která se modelům Audi s dvouspojkovým automatem často vyčítá, to není špatné. Tohle sladění je možná to nejlepší, co jsem zatím u Audi viděl s motorem napříč zažil.

Ale abych jen nechválil, na Audi Q3 Sportback je pár věcí, ze kterých mi hodně skřípala kolečka. Předně jde o spotřebu. Za to, že se auto nějak důstojně hýbe, zaplatíte daň v podobě zhruba 10 litrů na sto kilometrů. Pak je tu slabší odhlučnění od pneumatik, které bych si u auta za hodně přes milion korun představoval jinak, nehledě na to, že jde o široké devatenáctky (255/55 R19). Trochu mi vadil i nevýrazný zvuk motoru, ale to je spíš věc osobního vkusu. A pořád je to lepší, než kdyby jej nahrazovala akustická šidítka.

Verze S line má i sportovní podvozek s tužší charakteristikou tlumičů. Tužší ale ještě automaticky neznamená tvrdší. Naopak, pohodlí je silná stránka vozu. Tlumiče skvěle vykrývají nerovnosti a s karoserií výrazně otřesou až na velkých anomáliích českých silnic. S klasickými nástrahami zastavěných oblastí, jako jsou třeba dlažební kostky, si poradí hravě.

Vzhledem ke kompaktním rozměrům nemusí Audi na oslizlé silnici držet natáčení zadní nápravy ani vektorování točivého momentu. V krajní nouzi začne jen klepat na rameno stabilizační systém. Ale kdo rád jezdí čistě bez zbytečného kecání do řízení, může jeho funkci omezit. Nejen v těchto případech oceníte bystré reakce předních kol na otočení volantu. Pocit bezpečí a pevný základ zase zajišťuje tradičně konzistentní pohon všech kol quattro, v tomto případě řešený elektronicky řízenou mezinápravovou spojkou.

Závěr

Teď to bude trochu pálit, ale musím k té nejslabší stránce vozu. Audi Q3 Sportback stojí s testovaným motorem 1.221.900 Kč. To ale ještě nic není, ve standardní výbavě totiž chybí některé prvky, které byste tu nejspíš čekali. Za adaptivní tempomat, elektricky nastavitelná sedadla, automatické dálkové světlomety a spoustu dalšího, co u auta hodně přes milion čekáte jako standard, se platí. A prémiové auto za milion a čtvrt s otočnými ovladači klimatizace prostě nevypadá dobře.

Audi Q3 Sportback 45 TFSI je dobré auto. Vypadá skvěle venku i uvnitř. Pod kapotou má navíc odpovídající motor a ke všemu se skvěle řídí. Velmi silnou stránkou je i komfort a nebojí se ostřejšího zacházení. Od koupi by mohla odradit vyšší spotřeba, vysoká pořizovací cena nebo horší přístup na zadní sedadla. Pokud ale vědomě jdete do Sportbacku, musíte počítat s tím, že se elegantnější linie zkrátka někde projeví.

Audi Q3 - souhrn cen Základní cena vozu 985.900 Kč (Q3 SB 35 TFSI/110 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.221.900 Kč (Q3 SB 45 TFSI/169 kW) Cena testovaného vozu 1.563.100 Kč (Q3 SB 45 TFSI/169 kW)