Minitest Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (382 kW): Facelift jen tak, aby se neřeklo...

Radosti Bezkonkurenční agilita Bravurní motor Jednoduché ovládání Starosti Zastaralá multimédia Drahé příplatky 8 /10

Alfa Romeo Stelvio přišla na trh v roce 2016. Byla odpovědí pro ty, kterým příbuzný sedan Giulia nepřišel moc praktický a kteří chtěli něco vhodnějšího pro rodinu. Oba modely se staly záležitostí pro fajnšmekry, protože nabídly pohon s klasickou koncepcí, tedy s motorem uloženým vpředu a poháněnou zadní nápravou, zároveň byly prosté jakékoliv elektrické pomoci, ale měly velmi sofistikovaný podvozek.

A ty změny jsou kde?

Nyní mají společně po faceliftu, a to včetně sportovních verzí Quadrifoglio. Novinek je poskrovnu, zvenku facelift poznáte především díky novým matrix-LED světlometům, které jsou pro naši verzi standardem. Uvnitř je premiérově digitální přístrojový štít, který se alespoň snaží vypadat old school, a to grafikou připomínající původní přístrojovku. No a to je vše zásadní pro běžné verze.

Quadrifoglio má pak ještě nový mechanický samosvorný diferenciál od okruhové verze GTA. Konfigurace stelvia se čtyřlístkem je snadná. Stojí 2.399.000 Kč a v základu máte vše podstatné včetně vyhřívaného volantu, karbonových dekorů kabiny, vyhřívaných předních sedadel nebo dvouzónové automatické klimatizace.

Příplatky jsou spíše sportovního rázu, za karbon-keramické brzdy dáte 240.000, výfuková soustava Akrapovič vyjde na 175.000 a karbonová sedadla Sparco na 155.000 korun. U první položky je cena v pořádku, nicméně zbytek je docela přepal. My jsme na autě měli jen zmíněné výfuky a nutno říct, že od čtyř tisíc otáček jejich cenovku alespoň trochu chápeme.

Jak se s novým stelviem žije? Na začátku je nutné si říct, že to není úplně výkřik moderní techniky. Interiér už celkem zestárl a třeba multimédia vypadají jako v deset let starém autě. Konkurence je už prostě jinde. Kvalita zpracování je sice nadprůměrná, ale stále ne špičková. Výkon diodových světlometů je pak spíše průměrný a rozhodně se necítíte jako v autě za dva a půl milionu.

Pak tu jsou ale věci, ve kterých alfa naprosto exceluje: jednoduchost a přístupnost ovládání. Jde to ruku v ruce s jejím stářím, takže tu máte fyzické ovladače pro klimatizaci nebo joystick pro pohyb v infotainmentu. Tedy položky, které se z moderních vozů vytrácejí, ačkoliv jsou pro ovládání jednoduše lepší než dotykové obrazovky.

Jede jako Ferrari...

Pak nastartujete. Pod kapotou je stále vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru, který navrhl Gianluca Pivetti. To je ten pán, kterému vděčíme také za jednotku Ferrari F154. Agregát Alfa Romeo 690T má prakticky stejné rozvržení jako současné motory F1, tedy úhel rozevření 90 stupňů. Výstupní výkon tohoto ústrojí činí 520 koní (382 kW) v 6500 otáčkách, oproti verzi před faceliftem je tedy vyšší o 10 koní. Přenáší se na všechna kola s preferencí zadní nápravy (jako u BMW), a to pomocí osmistupňového měniče ZF.

Zvuk studeného motoru je bravurní, po ránu vás nakopne a při cestě láká k porušování rychlostních limitů. Po zahřátí je ale překvapivě klidný a bohužel i ve sportovním režimu má od volnoběhu po zhruba tři tisíce otáček stále přitaženou klapku. Nad čtyřmi tisíci už jsou ale stavidla plně otevřená a hrají se první housle. Motor se nádherně protahuje, křivka výkonu je návyková a zvuková kulisa to jen podtrhuje. Stelvio Quadrifoglio je tak mimořádně rychlé auto, velmi divoké a s krásnou reakcí na plynový pedál. Na stovce jste za 3,8 sekundy a maximální rychlost činí 285 km/h.

U alf na platformách Giorgio, což jsou modely Stelvio a Giulia, najdete špičkový podvozek: crème de la crème v podobě dvojitých lichoběžníkových závěsů vpředu a víceprvkového zavěšení Alfa Multilink vzadu. Díky absenci hybridu a přítomnosti velkého množství hliníku v konstrukci bylo možné udržet hmotnost na 1850 kilogramech, což je na šestiválcové SUV nevídané. Spojte to s přesným řízením s rychlým převodem a získáte alfu romeo par excellence.

Výsledek se na silnici chová tak, jak byste možná nečekali. Stelvio je ukecané, neustále přenáší informace od kol, klepe vám na rameno a dává vám vědět o všem, co se pod koly děje. Tuto svou stránku neumí zcela vypnout, takže česká rozbitá okreska nebude úplně příjemná, ačkoliv měkké nastavení tlumičů pro alespoň částečné zlepšení komfortu tu je. Takže si to v hlavě budete muset přepnout – je to jako sedět na motokáře.

Pokud vás ale hodně baví řízení a zároveň potřebujete rodinné auto, těžko budete v této kategorii hledat něco lepšího. Proč tedy ale mnohem častěji potkáváte konkurenci? Alfa je zkrátka hlavně sportovní a pak až rodinné auto, zatímco spousta soupeřů to má naopak. Verze Quadrifoglio si pak nebojí říct o 14 l/100 km v kombinovaném provozu a o více než pětadvacet, když to ženete. To jsou dnes už úspornější i německé osmiválce.

Málokdo chce dát 2,4 milionu, i když je srdcař. Jenže pokud si alfu jednou vyzkoušíte, těžko se na to zapomíná. Není tu žádné vektorování točivého momentu nebo elektronické diferenciály. Jde o surové auto s tou nejlepší výstrojí, kterou si můžete přát. Brilantní je převodovka ZF a obecně systém přenášení výkonu, který umí zkrotit i takto divoký motor bez toho, aniž by se auto cukalo nebo nepříjemně vibrovalo.

Alfa Romeo Stelvio: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.299.000 Kč (Stelvio/ 2.2 JTDm 118 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 2.399.000 Kč (Stelvio QV/ 2.9 V6 382 kW) Cena testovaného vozu 2.666.000 Kč (Stelvio QV/ 2.9 V6 382 kW)

Technické údaje: Alfa Romeo Stelvio Rok • stupeň výbavy 2024 • Quadrifolgio Počet válců/ventilů na válec • rozvod 6/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 2 891 cm3 Nejvyšší výkon 382 kW (520 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 6 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 600 Nm při 2 500 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 3,8 s Nejvyšší rychlost 285 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů Zákl. objem zavazadlového prostoru 525 l Objem palivové nádrže 64 l Hmotnost: provozní • celková 1 850 kg • 2 460 kg Prům. spotřeba: komb. 11,8 l/100 km Rozvor náprav 2 818 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 623 mm • 1 675 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 701 × 1 955 × 1 689 mm

Článek vyšel v Auto Tipu 10/2024. Časopis můžete zakoupit na ikiosek.cz