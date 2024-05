Mini už zkouší virtuální realitu v autě. V budoucnu to bude zřejmě normální, ale zatím se testuje

Automobilky přicházejí s jedním moderním řešením za druhým. Vedle využívání umělé inteligence je to také rozšířená realita. Možnosti nyní zkoumá i britsko-německé Mini, které nám prezentuje funkci Mixed Reality. Zatím si pod tím nemůžeme představit nic konkrétního, ale je to předzvěst toho, jak by to mohlo v budoucnu vypadat.

Mini tuto funkci popisuje tak, že si máte představit jak sedíte ve svém autě s nasazenými brýlemi pro virtuální realitu, čímž můžete vidět takzvaný MINI Virtual Reality World, který vám pomůže lépe se navigovat třeba ve městech. Můžeme si to představit asi jako videohru, jen budete sedět ve skutečném autě, jehož projekci do virtuálního světa zajišťují kamery na headsetu.

Skutečný svět se do virtuální reality přenáší přes výkonný počítač, díky kterému vidíte skutečné i neskutečné věci kolem sebe bez latence. Mini tohle nebere jako nějakou pohádku ani jako technologické cvičení, uvádí to jako důkaz oddanosti inovacím. V BMW Group se tato technologie právě testuje, společně s autonomním řízením.