Mini upravuje klasiky na elektromobily. Má však geniální způsob, jak zachovat originalitu

Dnes má každé páté prodané Mini elektrifikovaný pohon. A stejně jako vůz vděčí své existenci klasickému Mini, může mu stejnou měrou poděkovat i za myšlenku elektrického pohonu.

Původní Mini navrhl Alec Issigonis v době ropné krize, kdy automobilový průmysl potřeboval úsporný vůz pro přepravu čtyř osob na co nejmenším prostoru. Ikona žijící dodnes ukazuje, že desítky let stará koncepce se dnes vrací do měst jako vytoužený ideál.

S růstem nízkoemisních zón a transformací automobilek na elektrifikované pohony přišla v roce 2018 myšlenka integrovat elektrický pohon do klasického Mini. První prototyp byl představen na newyorském autosalonu v roce 2018. Pozitivní reakce se sešly v takové míře, že automobilka začala o projektu zvaném Mini Recharged reálně uvažovat a nyní může mít „moderní klasické Mini“ každý. O rok později se objevil ve Frankfurtu první elektrický Mini Cooper SE.

Specializovaný tým z továrny v Oxfordu nahradí spalovací jednotku elektromotorem o výkonu 90 kW. S ním Mini dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 9 sekund. To není špatné, ale mnohem důležitější je okamžitá pružná akcelerace v městském provozu bez nutnosti řadit. Dejte to dohromady s vynikajícím podvozkem připomínajícím motokáru a máte skvělé moderní řešení mobility v kabátku z šedesátých let. Bateriový set umožňuje vozu ujet až 160 km a nabíjet výkonem až 6,6 kW, což odpovídá běžně dostupnému wallboxu.

Pokud chlapce z Mini právě prohlásili sběratelé za kacíře, mohou se opět uklidnit. Karosářské zásahy provedené během přestavby jsou vratné a původní motor je vyndán, označen a pečlivě uložen. Tím pádem je možné Mini vrátit opět do původního stavu bez narušení originality a to je skvělá zpráva. Zvenčí je přestavba sotva patrná a uvnitř ji prozradí jen přístrojová deska s novými ukazateli teploty soustavy, dojezdu, rychlosti a jízdního režimu.

Přestavba se provádí pouze ve Velké Británii a každému vozu je přiděleno individuální číslo.