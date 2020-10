Mini ukazuje Countryman inspirovaný Dakarem. Úpravy pochází od specialisty v oboru

S inspirací v doprovodných vozidlech rallye Dakar se rozhodl závodní tým a specialista na off-roady X-raid připravit speciální balíček úprav pro modernizovaný Mini Countryman. Automobilkou posvěcené úpravy největšího Mini nejenže odkazují stylem na slavný závod, ale nepochybně vylepšují schopnosti modelu.

Se stavbou off-roadových Mini má německý tým velké zkušenosti, ostatně na Dakaru vyhrál X-raid již pětkrát. A právě Countrymany fungovaly v posledních letech jako schopná doprovodná vozidla závodních speciálů. Know-how z off-roadového prostředí tak budou nyní moci využít i normální zákazníci.

Hlavním prvkem úprav Countrymana s označením Powered by X-raid je zvýšená světlá výška až o 40 mm, a to rovněž díky terénním kolům obutým do pneumatik Cooper. Po stránce estetiky jsou detaily na karoserii vyvedeny v černém lakování v doplnění kontrastně oranžových polepů.

O úpravách na pohonném ústrojí se Mini a X-raid v tiskové zprávě nezmiňují, lze tedy počítat s tím, že terénní vylepšení jsou dostupná pro jakoukoliv verzi Countrymana. Na fotkách lze vidět Cooper S, který využívá dvoulitr o síle 131 kW (178 koní) s možností pohonu všech kol.

Cenu a další detaily o příslušenství Dakarem inspirovaného Mini poskytuje X-Raid na vyžádaní.