Mini pro rok 2023 se už rýsuje. Zachová tradiční recept, značku ale čekají velké změny

Otevřená mysl, výzvy jako příležitosti, potřeby zákazníků provedené v nekonvenční podobě – s těmito myšlenkami chce značka Mini vstoupit do dalších let. Její aktivity budou rámovány snahou elektrifikovat své portfolio od začátku třicátých let aktuálního století, ale na klasický pohon zatím nerezignuje.

Čtvrtá generace legendárního Mini se už rýsuje. Vůz bude dostupný s „s úspornými benzinovými i naftovými motory“ pro regiony, které zatím nejsou připraveny na přesun k plné elektromobilitě. Samozřejmě bude i elektrická verze, včetně ostrého John Cooper Works. Jako elektromobil se už prodává i současné Mini a nejezdí vůbec špatně, jen ten dojezd na jedno nabití by mohl být delší.

Nový třídveřový hatchback přijde v roce 2023, zřejmě se k němu připojí i pětidveřová verze. Nabídku doplní dva nové vozy, vyvinuté v Číně – dle informací magazínu Autocar může již o ultrakompaktní supermini s názvem Minor a kompaktní crossover o chlup menší než současné Mini Countryman.

Dvě zmíněné novinky má vyrábět čínské Great Wall Motors, mají pomoci naplnit plán prodávat 50 % elektromobilů v roce 2027. Poslední vůz se spalovacím motorem má pak značka představit v roce 2025. Elektrifikace se nevyhne ani vrcholu nabídky ve formě modelů John Cooper Works – první vlaštovkou má být vyladěná verze současného Mini Electric.