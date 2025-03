Mini představuje kolekci doplňků pro rok 2025. Je v ní i deštník testovaný v aerodynamickém tunelu

Nabídka produktů Mini Lifestyle je od nynějška zase o něco pestřejší a bohatší. Novinky v nabídce originálních doplňků se inspirují aktuálními modely Coper SE a Aceman SE, jejich motivy zohledňují využívání kontrastních barev a také design předních částí skutečných aut.

V rámci kolekce oblečení Mini Lifestyle najdeme inspiraci u ostrých verzí John Cooper Works – černou, bílou a červenou. Trička jsou vyrobena z certifikované organické bavlny nebo jejího recyklátu, motivy JCW na sobě mají také nové cestovní tašky, batoh s reflexními pruhy a polstrovanou přihrádkou na notebook, nebo cestovní brašna s odnímatelnou kapsou a popruhem pro upevnění na kufr s kolečky.

Nebylo by to Mini, aby do své nabídky nezařadilo něco vtipného. Nově si tak můžete koupit třeba skládací deštník nebo deštník s vycházkovou holí, které byly testovány v aerodynamickém tunelu do rychlosti větru 120 km/h. Hodit by se mohl také cestovní hrnek s logem JCW, nabízený v objemech 300 nebo 500 ml.

Dále Mini nabízí nové varianty triček, polo košil či bund s hravým přístupem k písmenům v názvu značky, nejmenší fanoušci si pak mohou skvěle vyhrát na robustních odrážedlech kolech a vozítkách, k nimž je k dispozici také řidítko s nastavitelnou délkou. Novinky z lifestylové kolekce budou k dispozici od 1. dubna letošního roku.