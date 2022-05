Mini návrat do závodního pekla rozhodně nepodceňuje. S finálními testy pomohl šéf podvozků BMW

Vytrvalostní závod na Nürburgringu se rychle blíží. Týmy mají posledních pár víkendů na přípravy. Některé z nich mají ale protekci.

Před nedávnem jsme vás informovali, že automobilka Mini se vrací do Zeleného pekla, konkrétně na jeden z nejnáročnějších závodů na světě - 24h Nürburgring. Mini bude jezdit pod záštitou profesionálního závodního týmu Bulldog Racing a zařadí se do kategorie SP3T, což jsou přeplňované motory s objemem od 1,75 do 1,99 litru.

Automobilka se s námi nyní dělí o fotografie z testování, které proběhlo na francouzském okruhu Circuit de Miramas, kousek od Marseille. Dalo by se říct, že Mini si ve své kategorii může hodně věřit, protože má oproti ostatním týmům nesporné výhody. Testování na tomto okruhu totiž zajistilo BMW a s autem se dokonce svezl šéf přes podvozky Patrick Häussler.

Jen málo lidí zná tuto oblast jako on, právě v tomto komplexu se totiž ladí podvozky nových BMW. V následujících týdnech čeká auto pár závěrečných testů přímo na Ringu, pak už se ale o posledním květnovém víkendu ukáže, jestli ty stovky tréninkových kilometrů byly tak velkou výhodou. Soupeři pro Mini jsou třeba VW Golf GTI TCR nebo Porsche Cayman GT4 Clubsport MR.

Připomínáme, že závodní Mini vychází z verze John Cooper Works a pod kapotou má tedy přeplňovaný dvoulitr o výkonu 225 kW (306 koní) spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou Steptronic. Mezi četné úpravy vozu se řadí okna Makrolon, závodní podvozek s nastavitelným odskokem a kompresí tlumičů, zesílená unibalová ložiska, závodní katalyzátor a brzdy od BMW M Performance.