Mini letos slaví hned dvakrát. Jezdí s námi už 65 let, na motorsport i sportovní jízdu nezapomíná

Automobilka Mini slaví 65 let své existence, respektive 65 let od vzniku Austinu Mini, na jehož odkaz nyní pod křídly německého BMW navazuje. Vzhledem k těmto půlkulatinám už jsme v uplynulých měsících mohli vidět několik premiér nových modelů, a to jak s tradičními spalovacími motory, tak i s elektrickým pohonem. Navíc to není všechno, nabídka nejostřejších verzí John Cooper Works se od podzimu rozšíří o několik modelů.

Na oslavu 65 let nám Mini ukázalo moc pěknou fotogalerii právě na oslavu 65 let. Není to ale jediné výročí, které letos tato britská automobilka slaví. Je to totiž 60 let od chvíle, kdy Hopkirk Paddy a Liddon Henry získali s BMC Mini Cooper S vítězství na slavné Rallye Automobile Monte-Carlo.

Úspěchy v motorsportu má Mini i v dnešní době, na letošním 24hodinovém závodu v Nürburgringu vyhrálo Mini John Cooper Works PROtotype ve své kategorii pod taktovkou týmu Bulldog Racing, který zároveň pomáhal s vývojem sportovních silničních modelů, které se představí na podzim.