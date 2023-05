Mini John Cooper Works se loučí speciálem s manuální převodovkou. Bude jen pro 999 vyvolených

Nový Cooper se spolehne už jen na baterie a elektromotory, ostrá verze dává poslední sbohem limitovanou edicí.

Zatím ještě stále aktuální třetí generace novodobého Mini je v nejostřejším provedení John Cooper Works (pokud vynecháme jen půl roku vyráběné GP) k dostání pouze s osmistupňovou automatickou převodovkou. Výhradně elektrický nástupce bude mít premiéru co nevidět, značka tak chce dát nadšencům malý dáreček, aby měli na co vzpomínat. Ten se jmenuje 1to6 Edition podle šestistupňové manuální převodovky, která z nabídky vypadla již před několika lety.

Speciální verzi poznáte také podle výběru designových prvků, vpředu má masku s leskle černým rámečkem, kapotáž dostala tmavý lak Midnight Black a karoserii zdobí temné doplňky. Od přídě k zádi se táhne pruh tvořený jemnými hranatými linkami, v němž skrze šíbr uvidíte název této speciální edice. Logo 1to6 najdete i na C sloupcích a bočních ozdobách v stříbrné, červené a bílé barvě, na prazích a palubní desce. U volantu pak najdete nápis One of 999, odkazující na počet vyrobených kusů. Premiéra této limitované série proběhne 20. května na 24h na Nürburgringu.