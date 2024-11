Mini Cooper kabrio se vrací do Oxfordu. Z tamní továrny vyjely první kusy nové generace

Model Convertible vzniká v jedné z nejstarších automobilových fabrik na světě, ta funguje bez přestávky již přes sto let.

Znovuzrozené Mini se představilo jako třídvířko v roce 2001, verze se skládací střechou do nabídky přibyla v roce 2004. První generace Cooperu Convertible vznikala až do roku 2008 a pamatovat si ji můžeme například i díky výrazným chromovaným ochranným obloukům. Celkově vzniklo miníků ve verzích bez střechy na 160 tisíc, druhá generace z roku 2009 pak překonala model s oficiálním označením R52 se 165.000 kusy, vyráběna byla do roku 2015.

Třetí generace se přesunula na kontinent, Mini se začalo vyrábět v továrně VDL Nedcar v Nizozemsku, aby se v Oxfordu uvolnily kapacity pro výrobu většího modelu Clubman. Tentokrát šlo o stále pěkných 150.000 kusů kabrioletů. Dnes již sjíždí čtvrtá generace Cooperu Convertible opět z linek v továrně v Oxfordu, která mimochodem v loňském roce vyrobila 20 procent vozů ve Velké Británii. Fabrika funguje nepřetržitě již od roku 1913.

„Jsme nadšeni zahájením výroby modelu Mini Convertible, který se nyní opět vyrábí v továrně v Oxfordu, domovském závodě značky Mini. Convertible je ve své třídě jedinečné a nabízí nepřekonatelnou, pro značku typickou zábavu z jízdy spojenou s bezbřehou svobodou a skvělými emocemi: Ikonický design v kombinaci s moderními technologiemi a konektivitou činí z tohoto vozu bezkonkurenční zážitek pod širým nebem pro naše zákazníky,“ uvedl při příležitosti zahájení výroby Stefan Richmann, šéf značky Mini.