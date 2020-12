Mini chystá elektrický hot-hatch JCW. Techniku už testuje v Zeleném pekle

Verze John Cooper Works (JCW) u Mini již dlouhou dobu označují ty nejsilnější a nejzábavnější modely britské značky pod křídly BMW. Do světa elektromobilů Mini naplno vstoupilo nedávno s modelem Cooper SE, a jak to vypadá, ani vozům na baterky nebude logo JCW zapovězeno. Jeden ostrý elektromobil už Mini testuje.

K maskovanému prototypu elektrického Mini JCW, které podstupuje jízdy i na Severní smyčce Nürburgringu, zatím nemáme žádné podrobnější informace. Mini pouze uvádí, že její budoucí podvozkové platformy umožní, že zábava za volantem a vysoký výkon „budou dostupné také u elektrických pohonů“.

Částečně tak může značka naznačovat příchod nové generace Mini na nové platformě, jelikož i současný elektrický Cooper SE používá základ odchozí generace a techniku BMW i3s. Vývoj JCW by tedy zajistil poznatky i pro standardní modely značky a použití nových ústrojí v nadcházejících letech.

Mini však ujišťuje, že na ostré modely JCW se spalovacími motory nezapomene. „Abychom dokázali splnit veškerá přání a potřeby automobilových nadšenců po celém světě, budou modely John Cooper Works s konvenčními spalovacími motory v našem portfoliu i nadále hrát důležitou roli,“ uvedl šéf značky Mini Bernd Körber.

Maskovaný prototyp na fotkách se poté tváří bodykitem s velkými křídlem a širokými blatníky jako nejnovější Mini John Cooper Works GP. Na přídi je ovšem uzavřená maska chladiče a fotky zádě odhalují chybějící výfukové koncovky. A přestože ostřejší elektromobil by nejspíš zapadl i do normální nabídky modelů JCW, případnou extrémní GP verzi s baterkami už Mini, respektive BMW v rámci kampaně #NEXTGen ukázalo na pár skicách dříve (viz galerie).